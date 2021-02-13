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13.02.2021 - 19:04 |

Kırık Kalp Sendromu Nedir? Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Son yıllarda çok sık duyduğumuz kırık kalp sendromu, vücut tarafından yoğun strese karşı verilen bir tepkidir. Bu hastalık, kalp krizi ile benzer belirtilerle kendini gösterir. Kırık kalp sendromu 1990 yılında Hiraru Sato keşfedilmiş ve Takotsubo Kardiyomiyopatisi olarak isim verilmiştir. Kırık kalp sendromu nedir? Belirtileri nelerdir? İşte, tüm detaylar...

Kırık Kalp Sendromu Nedir? Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?
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Kırık kalp semptomun adı, semptomun geliştiği sırada kalbin sol bölümünün Japon balıkçılarının kullanıldığı ahtapot avlama kabına benzemesinden adını alır. Hastada tıpkı kalp krizi geçirir gibi belirtiler meydana gelir. Bu sırada hastanın kan değerleri ve EKG ölçümleri de kalp krizi bulgularına benzer.

Kırık Kalp Sendromu Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Kırık kalp sendromu, aşırı stres altındaki kişilerde görülme olasılığı daha yüksektir. Aynı zamanda bu hastalık, kalp durmasına bile yol açabilecek ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu sendrom, çok sevilen birinin ölümü, terk edilme ya da ayrılık gibi stresli durumlarda ortaya çıkabilir.

Geçirilmiş şiddetli tramvalar, fiziksel hastalıklar, ruhsal bunalımlar ve ameliyatlar nedeni ile sendrom ortaya çıkabilir. Bu sendromun ortaya çıkması ile birlikte ani bir göğüs ağrısı ortaya çıkar ve kişi kalp krizi geçirdiğini düşünebilir. Hastaneye başvuran hastaların %1-2'sine kırık kalp sendromu tanısı konur. Bu hastaların tedavisi ise, genellikle destekleyici tedavi olarak yapılır. Bazı durumlarda hastalara ilaç tedavisi uygulanır. Hastalara kan sulandırıcı bir hap önerilir.

Kırık Kalp Sendromu Hakkında

Kırık kalp sendromu geliştiği zaman kalbin sol bölgesindeki pompalama işleminde geçici bir bozukluk ortaya çıkabilir. Kalbin geri kalan kısmı ise, daha kuvvetli kasılmalarla normal düzeninde atmaya devam eder. Kırık kalp sendromunun gelişmesinin nedeni tam olarak bilinmese de stres hormonlarındaki seviyelerin dalgalanması ile birlikte vücudun verdiği tepki şeklinde açığa çıkar.

Kalp Krizi İle Kırık Kalp Sendromu Arasındaki Farklar

Kalp krizi ile sıkça karıştırılan kırık kalp sendromu ciddi sorunlara yol açabilir. Kalp krizine genellikle kalpteki arterlerin kısmen ya da tamamen tıkanması neden olur.Bu tıkanıklığın asıl nedeni ise, kandaki yağ oranının yüksek olmasına bağlı olarak gelişen damar içinde oluşan pıhtılar ve ateroskleroz olabilir. Kırık kalp sendromunda ise, dar tıkanıklığı meydana gelmez. Ama gene de lap damarlarında kan akışı önemli ölçüde yavaşlar.

Kırık Kalp Sendromu Belirtileri Nelerdir?

Kırık kalp sendromu, kalp krizi ile hemen hemen aynı belirtilerle ortaya çıkar. Bu nedenle hastaneye başvuran kişilerde yapılan araştırmalar ve tetkikler sonucunda kalp krizi ve kırık kalp sendromu genellikle karıştırılabilir. Bu hastalığın en önemli belirtisi, nefes darlığı ve göğüs ağrısıdır. Göğüste şiddetli uzun süreli bir ağrı ile birlikte kalp krizinin ve kırık kalp sendromunun belirtileri arasında yer alır.

Bu nedenle bu hastalık ciddiye alınmalı ve olabildiğince çabuk tedaviye başlanmalıdır. Çok hızlı ya da düzensiz kalp atışları, kişiyi derinden çok etkileyen ve ağır stres oluşmasına neden olan bir durumdan sonra ortaya çıkabilir. Kırık kalp sendromunun diğer başlıca belirtileri:

Sol kol bölgesinde ve alt bölgesinde ağrı

Kalpte sürekli sıkışma hissi

Huzursuzluk, yorgunluk ve stres

Terleme

Yalnızlık korkusu

Vücut hareketlerinde kontrolsüzlük ve dengesizlik

Konsantrasyon güçlüğü

Baş ağrısı

Kırık Kalp Sendromuna Yol Açan Başlıca Nedenler

İleri yaş

Ayrılık, aldatılma, boşanma ve terk edilme

Korkutucu bir hastalık tanısı konma

Aileden sevilen birinin ölümü

Bir anda yüklü bir miktar para kaybetmek ya da çok para kazanmak

Aile içi şiddet

Kaza ve travmalar

Hırsızlık olayları

Geçirilen ciddi operasyonlar

İşin kaybedilmesi

Geniş bir kitleye hitap etmek zorunda kalmak

Beklenmeyen sürprizler

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