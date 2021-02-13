Kırık Kalp Sendromu Nedir? Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?
Son yıllarda çok sık duyduğumuz kırık kalp sendromu, vücut tarafından yoğun strese karşı verilen bir tepkidir. Bu hastalık, kalp krizi ile benzer belirtilerle kendini gösterir. Kırık kalp sendromu 1990 yılında Hiraru Sato keşfedilmiş ve Takotsubo Kardiyomiyopatisi olarak isim verilmiştir. Kırık kalp sendromu nedir? Belirtileri nelerdir? İşte, tüm detaylar...
Kırık kalp semptomun adı, semptomun geliştiği sırada kalbin sol bölümünün Japon balıkçılarının kullanıldığı ahtapot avlama kabına benzemesinden adını alır. Hastada tıpkı kalp krizi geçirir gibi belirtiler meydana gelir. Bu sırada hastanın kan değerleri ve EKG ölçümleri de kalp krizi bulgularına benzer.
Kırık Kalp Sendromu Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?
Kırık kalp sendromu, aşırı stres altındaki kişilerde görülme olasılığı daha yüksektir. Aynı zamanda bu hastalık, kalp durmasına bile yol açabilecek ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu sendrom, çok sevilen birinin ölümü, terk edilme ya da ayrılık gibi stresli durumlarda ortaya çıkabilir.
Geçirilmiş şiddetli tramvalar, fiziksel hastalıklar, ruhsal bunalımlar ve ameliyatlar nedeni ile sendrom ortaya çıkabilir. Bu sendromun ortaya çıkması ile birlikte ani bir göğüs ağrısı ortaya çıkar ve kişi kalp krizi geçirdiğini düşünebilir. Hastaneye başvuran hastaların %1-2'sine kırık kalp sendromu tanısı konur. Bu hastaların tedavisi ise, genellikle destekleyici tedavi olarak yapılır. Bazı durumlarda hastalara ilaç tedavisi uygulanır. Hastalara kan sulandırıcı bir hap önerilir.
Kırık Kalp Sendromu Hakkında
Kırık kalp sendromu geliştiği zaman kalbin sol bölgesindeki pompalama işleminde geçici bir bozukluk ortaya çıkabilir. Kalbin geri kalan kısmı ise, daha kuvvetli kasılmalarla normal düzeninde atmaya devam eder. Kırık kalp sendromunun gelişmesinin nedeni tam olarak bilinmese de stres hormonlarındaki seviyelerin dalgalanması ile birlikte vücudun verdiği tepki şeklinde açığa çıkar.
Kalp Krizi İle Kırık Kalp Sendromu Arasındaki Farklar
Kalp krizi ile sıkça karıştırılan kırık kalp sendromu ciddi sorunlara yol açabilir. Kalp krizine genellikle kalpteki arterlerin kısmen ya da tamamen tıkanması neden olur.Bu tıkanıklığın asıl nedeni ise, kandaki yağ oranının yüksek olmasına bağlı olarak gelişen damar içinde oluşan pıhtılar ve ateroskleroz olabilir. Kırık kalp sendromunda ise, dar tıkanıklığı meydana gelmez. Ama gene de lap damarlarında kan akışı önemli ölçüde yavaşlar.
Kırık Kalp Sendromu Belirtileri Nelerdir?
Kırık kalp sendromu, kalp krizi ile hemen hemen aynı belirtilerle ortaya çıkar. Bu nedenle hastaneye başvuran kişilerde yapılan araştırmalar ve tetkikler sonucunda kalp krizi ve kırık kalp sendromu genellikle karıştırılabilir. Bu hastalığın en önemli belirtisi, nefes darlığı ve göğüs ağrısıdır. Göğüste şiddetli uzun süreli bir ağrı ile birlikte kalp krizinin ve kırık kalp sendromunun belirtileri arasında yer alır.
Bu nedenle bu hastalık ciddiye alınmalı ve olabildiğince çabuk tedaviye başlanmalıdır. Çok hızlı ya da düzensiz kalp atışları, kişiyi derinden çok etkileyen ve ağır stres oluşmasına neden olan bir durumdan sonra ortaya çıkabilir. Kırık kalp sendromunun diğer başlıca belirtileri:
Sol kol bölgesinde ve alt bölgesinde ağrı
Kalpte sürekli sıkışma hissi
Huzursuzluk, yorgunluk ve stres
Terleme
Yalnızlık korkusu
Vücut hareketlerinde kontrolsüzlük ve dengesizlik
Konsantrasyon güçlüğü
Baş ağrısı
Kırık Kalp Sendromuna Yol Açan Başlıca Nedenler
İleri yaş
Ayrılık, aldatılma, boşanma ve terk edilme
Korkutucu bir hastalık tanısı konma
Aileden sevilen birinin ölümü
Bir anda yüklü bir miktar para kaybetmek ya da çok para kazanmak
Aile içi şiddet
Kaza ve travmalar
Hırsızlık olayları
Geçirilen ciddi operasyonlar
İşin kaybedilmesi
Geniş bir kitleye hitap etmek zorunda kalmak
Beklenmeyen sürprizler