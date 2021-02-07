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07.02.2021 - 04:46 |

Kırışıklık Maskesi Tarifi: Kırışıklıkları Gidermek İçin Evde Doğal Maske Nasıl Yapılır?

Yaşlanma belirtileri ile birlikte gelen kırışıklıklar pek çok kişinin korkulu rüyasıdır. Fakat kırışıklıklardan kurtulmanın yolu sadece birkaç maskeden ve cilt bakımından geçiyor. Evde, doğal malzemeler kullanarak hazırlayacağınız kırışıklık önleyici maske tariflerini bir araya getirdik.

Kırışıklık Maskesi Tarifi: Kırışıklıkları Gidermek İçin Evde Doğal Maske Nasıl Yapılır?
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Kırışıklık maskesi, yalnızca kırışıklıkları engellemez. Ayrıca cildinizin günlük bakımını da üslenecektir. Bu sayede hem kırışıklıklardan kurtulacaksınız hem de arzu ettiğiniz pürüzsüz ve güçlü cilde kavuşacaksınız.

Doğal Maske Tarifleri ile Kırışıklıklardan Kurtulun

Yaşlanmaya bağlı olarak cilt dokularında kırışıklıklar meydana gelmektedir. Bu durumu önlemek için beslenmenize dikkat etmeniz ve aynı zamanda cildinize iyi bakmanız gerekmektedir. Kendinize kimi bitkilerden ya da gıdalardan faydalanarak hiçbir kimyasal ürün içermeyen kırışıklık maskesi hazırlayabilirsiniz. Bu maskeler hücre yenilenmesine destek vererek kırışıklıkları olabildiğince erteleyecektir. Düzenli kullanımlarda sonuçlarına hayran kalacaksınız.

Hücre Yenileyen Muz Maskesi;

Muzda bulunan E vitamini sayesinde cilt hücreleri korunur. Bir adet muzu dilimleyip ezerek ya da blenderden geçirerek bir kaba koyun. İçerisine birkaç damla limon suyu ekleyin ve karışımızı cildinize uygulayın. 15 dakika kadar beklettikten sonra ılık suyla yıkayın. Bu maske cilt hücrelerinin hasar görmesini engellediği gibi onarımını da üslenecektir.

Yaşlanmaya Karşı Yaş Maya Maskesi;

Bir fincan ılık su içerisine, bir paket yaş maya ekleyin. Kıvama gelmesinden sonra cildinize sürün. 30 dakika boyunca bekletin. Maskeyi temizlerken ılık su kullanın. Mayada bulunan mineraller, kırışıklık etkisini ortadan kaldıracaktır.

Gözenek Sıkılaştırıcı Yulaf Maskesi;

Dört yemek kaşığı ılık sütün içerisine, iki yemek kaşığı yulaf ekleyin. Karışımı parmak uçlarınızla cildinize masaj yaparak sürün. Durularken yine masaj yaparak çıkarın. Bu maske cildinizdeki ölü derinin atılmasını sağlarken aynı zamanda hücre yenilenmesi sağlayacaktır.

Nemlendirici Yoğurt ve Limon Maskesi;

İki kaşık yoğurdun içerisine, bir yemek kaşığı limon suyu ekleyin. Karışımı cildinize sürdükten sonra maskeyi 15 dakika kadar bekletin ve sonrasında ılık suyla durulayın. Arındırıcı limon suyu ve nemlendirici yoğurt sayesinde kırışıklardan kurtulabilirsiniz.

Ferahlatıcı Salatalık ve Vitaminli Yumurta Akı Maskesi;

Salatalık cildinizin nem oranını düzenlerken aynı zamanda ferahlamasını sağlar. Yumurta akı ise içerisindeki vitamin ve minerallerden dolayı hücre yenilenmesi, gözenek sıkılaştırıcı ve leke önleyici bir etkiye sahiptir. Ayrıca her ikisi de cildinizin ihtiyacı olan besinlerin takviyesini sağlamaktadır. Bir adet orta boyda salatalığı blenderden geçirerek bir kabın içerisine koyun. Yumurtanın akını, sarısından ayırdıktan sonra salatalığın üzerine akını ekleyin.

Macun kıvamına gelen karışımı cildinize uygulayın. 15 dakika kadar beklettikten sonra ılık suyla yıkayın. Cildinizdeki sarkma ve kırışıklıkları engellemek için bu maskeyi haftada bir düzenli bir şekilde uygulayın.

 

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