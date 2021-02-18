Kırmızı Kantaron Yağı Faydaları Nelerdir? Kırmızı Kantaron Yağı Nasıl Kullanılır?

Aktarlarda yer alan ve çok sık tercih edilen kırmızı kantaron yağı; binbirdelik, kılıç ve kan otu gibi adlarla da anılır. Mızrağa benzer bir şekli olan kırmızı kantaron bitkisi, ucu çiçekli olan bitki türüdür. Kırmızı kantaron yağının, insan sağlığı açısından çok önemli faydalarının bulunduğu belirtilebilir.

Kırmızı Kantaron Yağı Faydaları Nelerdir?

Kırmızı kantaron yağı yararları;

- Mineral ve vitamin bakımından çok zengin olan kırmızı kantaron yağının, saça çok iyi geldiği söylenebilir. Kırmızı kantaron yağı, saçların canlı görünmesine yardımcı olarak, saçların kökünü besler ve yeni saç oluşumuna yardımcı olur. Sürekli şekilde saçlarda kullanılan kırmızı kantaron yağı; saçın dökülmesini önler, kırık oluşumunu azaltır ve saçların uzamasına yardımcı olur.

- Kırmızı kantaron yağı; enfeksiyonlara sebep olan virüs, bakteri, mantar gibi zararlı organizmalarla savaşmaktadır. Bu sayede bireyin hastalık nedeniyle cildi üstünde yer alan enfeksiyonlara doğrudan etki edip, hızlı bir biçimde bölgenin iyileşmesine destek olur.

- Sindirim sistemine yararlıdır. Kırmızı kantaron yağı, sindirime iyi gelen bir yağ türüdür. Kırmızı kantaron yağının oral yolla az miktarda alınması, sindirim sistemini düzenleyen bir etki göstermektedir. Yemekten önce alınan az orandaki kırmızı kantaron yağı, sindirimi düzenleyerek kabızlığın ve şişkinliğin önüne geçer.

- Cilt üstünde yer alan akne ve yara sonucunda meydana gelen enfeksiyonların neden olduğu yara izlerine iyi gelir. Kırmızı kantaron yağının egzama, dermatit gibi hastalıklara çok olumlu etkilerinin bulunduğu belirtilebilir.

Kırmızı Kantaron Yağı Nasıl Kullanılır?

Kırmızı kantaron yağı; oral yolla alınmak istendiği zaman en fazla bir tatlı kaşığı kadar tüketilmesi tavsiye edilir. Aksi halde zararının dokunması olasıdır. Bu yüzden de kırmızı kantaron yağının ağız ile tüketimine çok dikkat etmek gerekir.

Kırmızı kantaron yağının cilt üstüne uygulanmasıyla beraber yara ve izler üzerinde etkili olduğu söylenebilir. Akşam uyumadan önce sorunlu kısma sürülüp, sıkıntılı bölgenin yağı emmesi beklenmelidir. Bunun dışında yüze uygulanacak olan kırmızı kantaron yağının çok sıkça kullanılması, yüzün nem dengesini bozup sivilcelere sebep olabilir. Bu yüzden yüzde gün içerisinde bir defadan fazla kırmızı kantaron yapı uygulaması tavsiye edilmemektedir.