Kirpik ve kaş lifting kimlere uygulanmaz ?

Bakımlı kaş ve kirpikler bakışlarımızın daha iddialı görünmesini sağlar. Cildimize ve saçlarımıza gösterdiğimiz ilgiyi aynı şeklide kaş ve kirpiklerimize de göstermeli, gerekli bakımı düzenli olarak uygulamalıyız. Kirpikler her ne kadar koruyucu görevi görseler de kadınların güzellik konusunda en çok emek sarf ettiği alanların başında geliyor.

Peki, kaş ve kirpik bakımı nasıl yapılır?

Kadın ya da erkek hepimiz güne güzel görünmek için ciddi bir zaman kaybı ile başlarız. Güzellik sektöründe geliştirilen uygulamalar güne daha pozitif başlamamızı sağlarken gereksiz zaman kaybını ortadan kaldırıyor. Bu uygulamalardan biri olan kaş ve kirpik bakımı iletişimde büyük rol oynayan gözlere odağı arttırmaktadır. 90'lı yılların başında çok popüler olan bakışları canlandırmak, gözleri daha iri göstermek için uygulanan kirpik perması kullanılan kimyasal solüsyonların kirpiklere zarar vermesinden dolayı insanların isteklerine olumlu cevap verilememiştir.

Fakat 90’ların sonunda geliştirilerek hayatımıza yeniden kazandırılan solüsyonlar sadece kirpik değil kaş şekillendirmede de kullanılmaktadır.

Kirpik ve kaş liftingin de uygulanan keratin bakım içeriğindeki hyaluronik asit sayesinde kirpik çapınız yüzde 20 genişleterek kirpiklerin daha uzun, dolgun ve kıvrık görünmesini sağlarken bakışlarınızı canlandırır ve gözlerin daha iri görünmesi sağlar. Ortalama 3 ya da 4 uygulama sonrası kirpik ve kaşlarınız da gözle görünür kalınlaşma ve uzama kaydedilir.

Kirpik ve kaş liftingi, keratin bakımı kimler tercih etmeli?

-İnce, zayıf, seyrek, düz kaş ve kirpiklere sahip olan kişiler.

-Kalın, sık, düz kaş ve kirpiklere sahip kadın ve erkekler.

-Kirpikleri İpek kirpikten zarar görmüş kişiler.

-Kaş ve kirpikleri dökülen kişiler.

Kirpik liftingi ve keratin bakımı kimlere uygulanmaz ?

-Mensturation (adet) döneminde olan kadınlara.

-Gözlerinde aşırı hassasiyet ve alerjik durumu olan kişilere.

-Hamilelerde ise 4.aydan sonra kişinin kendi tercihi doğrultusunda gönül rahatlığı ile uygulanabilir.

Kirpik liftingi ve keratin bakımının herhangi bir zararı var mıdır?

-Ürünler genellikler anti alerjiktir.

-Kirpik Lifting Keratin Bakım ürünleri genellikle SGS ve Avrupa standartlarına uygun olarak üretilmektedir. Fakat ülkemize standartlara uymadan giriş yapan ürünlerde bulunmaktadır.

-Maskaraya, kirpik permasına, kirpik kıvırıcılara, ipek kirpiğe karşın güvenli, etkili ve acısız bir alternatiftir.

-Etkin, kaliteli ve ürün doğru uygulama ile birleştiğinde kirpik ya da gözlere zarar vermez.

Kirpik ve kaş liftingi ile keratin bakımının aşamaları nelerdir? Kaç saat sürer?

-Türkiye'de birçok marka vardır ve buna göre değişkenlik gösterir.

-Birinci sıralamada keratin Lifting Losyon / Kıvırıcı, kaldırıcı losyon,

-İkinci sabitleyici losyon,

-Üçüncü kirpik ve kaş boyaları,

-Dördüncü bakım yağları ve vitaminler,

-Uygulama yaklaşık olarak 1 saat sürmekte.

Kirpik ve kaş liftingi ile keratin bakımının kalıcılığı ne kadardır?

-1 ila 3 ay arasıdır.

Kirpik ve kaş liftingi ile keratin bakımı nasıl olmalıdır?

-Kirpikler her sabah düzenli olarak fırça yardımı ile taranmalıdır.

-Devam ürünü olan keratin maskara ile kirpiklerimizin güçlenmesi sağlanır ve günde en az bir defa kullanılmalıdır.