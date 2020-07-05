Kirpiler Ne Yer, Nasıl Beslenir? Kirpilerin Sevdiği Besinler Nelerdir?

Dikenleri ile kendini düşmanlarından savunan bu hayvanlar, sürüngen ailesindendir. Dört ayak üzerinde hareket ederler ve düşman saldırısı esnasında içine kapanarak kendini korur. Sırtı dikenli tüylerle kaplıdır. Bu nedenle düşmanları ona zarar veremez ve ona yaklaşamaz.



Kirpi Ne Yer?



Kirpilerin dünya genelinde on dört cins vardır ve dört türü bulunmaktadır. Ortalama 4-9 yıl yaşamaktadırlar. 40 güne kadar gebe kalabilen bu sürüngenler 4-9 yavru yapma kapasitesine sahiptir. Ağaç kavuklarında ve kütüklerin içerisinde kış ayını geçirirler. Termit, çekirge, kırkayak ve solucan gibi böcekleri yiyerek beslenen kirpiler, ev ortamında kedi maması, köpek maması, yağsız tavuk, sebze, meyve ve pişmiş yumurta ile beslenir.



Yeni doğan kirpiler anne sütü ile beslenir. Anne sütü yavrular için önemlidir. Sütten kesilme süresi yavru kirpilerde beş ile yedi hafta arasında değişmektedir. Bu sürüngenler 20 ile 27 derece sıcaklığı severler. Bu nedenle ilkbahar aylarında ortaya çıkarlar ve yaz boyunca dışarıda gezerler. Son bahar aylarında soğuklar başladığı zaman tekrar kış uykusuna yatarlar.



Evde kirpi besleyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli konu doğru beslenmedir. Vücut direnci fazla olan bu hayvanlar zararlı mikroorganizmalara karşı dayanıklıdır. Genellikle ağaçlık ormanlarda yaşarlar ve ağaç kabuklarıyla beslenirler.



Kirpi Nasıl Beslenir?



Evde bu hayvanlara bakmak isterseniz onun için uygun ortamı oluşturmalısınız. Kirpiler için evde yaşam alanı oluştururken düz duvarlar ve teraryum (solid tabanlı) edinmelisiniz. Yüksek kafesli ortamların oluşturulması ve bu ortamlarda egzersiz yapma imkanının sunulması kirpiler için iyi olur. Tavşan, guinepig, mısır koçanı ve çam ağacının kabukları zemin olarak kullanılabilir. Kağıt veya sedir zemin olarak kullanılmaz.



Kirpilerin evde bakımı da önemli bir konudur. Sağlıklı bir şekilde kirpilere bakabilmek için öncelikle ortam sıcaklığı önemlidir. Bu nedenle ortam sıcaklığı önemlidir. Kış uykusuna yatan kirpilerde yaklaşık 5 bin ile 7 bin arasında dikenli kıl bulunmaktadır. Bu hayvanın en önemli özelliği yılan zehrinden etkilenmesidir ve yılana karşı mükemmel bir savunma mekanizmasına sahip olmasıdır. Ayrıca dikenleri sayesinde yılanlar kirpilere yaklaşamaz.



Kirpiye Ne Verilir?



Kirpilere pişmiş yumurtanın yanı sıra ev ortamında sebze ve meyve verilebilir. Etcil oldukları için kedi ve köpek maması verilebilir. Ayrıca bu hayvanlar tavuk etini de sever. Ancak tavuk eti yağsız olmalıdır. Yulaf ezmesi, konserve mama,

Kirpi çeşitleri şu şekildedir:



1- Hint oklu kirpiler

2- Uzun kulaklı hind kirpiler

3- Malaya Kirpisi

4- Atelerik

5- Pigme Kirpisi (Afrika)

6- Batı Avrupa Kirpisi



Bu hayvanlar doğal ortamda yaşayan hayvanlardır ve onlar içi en iyisi doğal ortamdır. Evde beslemek isteyenler, evde bakım konusunda gerekli ortamı oluşturmalıdır.



Kirpilere Ne Verilmez?



Kirpiler laktoza alerjileri olduğu için kesinlikle süt verilmez. Verilirse ishal yapar. Tavuk eti verilirse yağsız olmalıdır.