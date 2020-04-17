KiÅŸilik ve iliÅŸki analiziniz Zohara'da!

Zohara, hara analizi ve iliÅŸki ve uyum analizi danÄ±ÅŸmanlÄ±k hizmetleriyle geleceÄŸinize ve iliÅŸkilerinize yÃ¶n veriyor. Bunu nasÄ±l yaptÄ±ÄŸÄ± sorusunun cevabÄ± ise numeroloji. Peki nedir bu numeroloji, hayatÄ±nÄ±zÄ± nasÄ±l bu kadar etkiliyor? Hara analizi ile iliÅŸki ve uyum analizi hayatÄ±nÄ±zÄ± hangi yÃ¶nlerden kolaylaÅŸtÄ±rÄ±yor? Ä°ÅŸte hepsinin cevabÄ±! Hara analizi iÃ§in hemen tÄ±klayÄ±n!Â

Numeroloji Nedir?

Nikola Tesla, Evrenin gizemini anlamak iÃ§in enerji, frekans ve titreÅŸime bakmak gerekir demiÅŸtir. Her sesin bir titreÅŸimi vardÄ±r ve ses Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± anda bir enerjiyi ortaya Ã§Ä±karÄ±r. DoÄŸduÄŸunuz andan itibaren isim soyad ve doÄŸum tarihi ile adeta size bir barkod verilmektedir. Aileniz, akrabalarÄ±nÄ±z ve daha sonra arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z, eÅŸiniz, sevgiliniz, Ã§ocuklarÄ±nÄ±z tarafÄ±ndan isminiz seslenilerek evrende bir titreÅŸim yaratÄ±lmaktadÄ±r. Bu titreÅŸim bir frekans yayar ve evrene isminiz tÄ±nÄ±sÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterir. Numeroloji sizin isminizi ve doÄŸum tarihinizin yani barkod deÄŸerinizin ne olduÄŸunu Ã§Ã¶zerek, bu yaÅŸamda size yapmanÄ±z gereken Ã¶devleri, dersleri, meslekleri, dikkat etmeniz gerekenleri ve en Ã¶nemlisi yÃ¼rÃ¼meniz ve yÃ¼rÃ¼memeniz gereken yollarÄ± matematiÄŸin ve sayÄ±larÄ±n gÃ¼cÃ¼nÃ¼ kullanarak iÅŸaret ederek, rehberlik edecektir. EÄŸer ÅŸanslÄ±ysanÄ±z bu hayatta karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±nÄ±z bir numerolog sayesinde, yolunuzu bulmanÄ±z iÃ§in gereken trafik ve iÅŸaret tabelalarÄ±na kolaylÄ±klar ulaÅŸacaksÄ±nÄ±zdÄ±r.

Hara Analizi

Hayat istediÄŸiniz gibi gitmiyor. BaÅŸarÄ±nÄ±z, iliÅŸkileriniz, bolluÄŸunuz, bereketiniz ve saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ile ilgili tÄ±kandÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± hissediyorsanÄ±z Zohara ile tanÄ±ÅŸÄ±n. TÄ±kandÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z noktalarda sizi destekleyerek hayatta daha kolay yol almanÄ±za yardÄ±mcÄ± olalÄ±m. DoÄŸum tarihiniz, ad ve soyadÄ±nÄ±z ile yapacaÄŸÄ±mÄ±z analizlerle hiÃ§ bilmediÄŸiniz yÃ¶nlerinizi keÅŸfetmek, kiÅŸilik analizinizi yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± sorunlarÄ±n nedenlerini Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in hara analizi size yardÄ±mcÄ± olacak. GeleceÄŸinize yÃ¶n vermek istiyorsanÄ±z doÄŸru yerdesiniz!Â Hara analiz iÃ§in hemen tÄ±klayÄ±n !

Ä°liÅŸki ve uyum analizi

Sevgiliniz, kocanÄ±z ile aÅŸk ve cinsel uyumunuz nasÄ±l?

DoÄŸru insanÄ± nihayet buldunuz mu?

Birlikte olduÄŸunuz kiÅŸi ruh eÅŸiniz mi?

Ä°liÅŸkinizi dinamik ve canlÄ± tutmak iÃ§in neler yapmalÄ±sÄ±nÄ±z?

Bu iliÅŸki nerelerden yara alÄ±r?

Ä°liÅŸkiniz ile ilgili aklÄ±nÄ±za takÄ±lan sorulara cevap bulmak, uyumunuzu anlamak iÃ§in doÄŸru yerdesiniz.

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