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17.04.2020 - 18:02 |

KiÅŸilik ve iliÅŸki analiziniz Zohara'da!

HayatÄ±nÄ±zÄ±n nereye gittiÄŸini, baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸunuz alanlarÄ±, paranÄ±n nereden geleceÄŸini, iliÅŸkilerde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z sorunlarÄ±n kaynaÄŸÄ±nÄ±, partneriniz veya birlikte olmak istediÄŸiniz kiÅŸiyle uyumunuzu, iliÅŸkinizin handikaplarÄ±nÄ± ve Ã§ok daha fazlasÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenmek isteyenler iÃ§in bÃ¼tÃ¼n cevaplar Zohara'da!

KiÅŸilik ve iliÅŸki analiziniz Zohara'da!

Zohara, hara analizi ve iliÅŸki ve uyum analizi danÄ±ÅŸmanlÄ±k hizmetleriyle geleceÄŸinize ve iliÅŸkilerinize yÃ¶n veriyor. Bunu nasÄ±l yaptÄ±ÄŸÄ± sorusunun cevabÄ± ise numeroloji. Peki nedir bu numeroloji, hayatÄ±nÄ±zÄ± nasÄ±l bu kadar etkiliyor? Hara analizi ile iliÅŸki ve uyum analizi hayatÄ±nÄ±zÄ± hangi yÃ¶nlerden kolaylaÅŸtÄ±rÄ±yor? Ä°ÅŸte hepsinin cevabÄ±! Hara analizi iÃ§in hemen tÄ±klayÄ±n!Â 

Numeroloji Nedir?

Nikola Tesla, Evrenin gizemini anlamak iÃ§in enerji, frekans ve titreÅŸime bakmak gerekir demiÅŸtir. Her sesin bir titreÅŸimi vardÄ±r ve ses Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± anda bir enerjiyi ortaya Ã§Ä±karÄ±r. DoÄŸduÄŸunuz andan itibaren isim soyad ve doÄŸum tarihi ile adeta size bir barkod verilmektedir. Aileniz, akrabalarÄ±nÄ±z ve daha sonra arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z, eÅŸiniz, sevgiliniz, Ã§ocuklarÄ±nÄ±z tarafÄ±ndan isminiz seslenilerek evrende bir titreÅŸim yaratÄ±lmaktadÄ±r. Bu titreÅŸim bir frekans yayar ve evrene isminiz tÄ±nÄ±sÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterir. Numeroloji sizin isminizi ve doÄŸum tarihinizin yani barkod deÄŸerinizin ne olduÄŸunu Ã§Ã¶zerek, bu yaÅŸamda size yapmanÄ±z gereken Ã¶devleri, dersleri, meslekleri, dikkat etmeniz gerekenleri ve en Ã¶nemlisi yÃ¼rÃ¼meniz ve yÃ¼rÃ¼memeniz gereken yollarÄ± matematiÄŸin ve sayÄ±larÄ±n gÃ¼cÃ¼nÃ¼ kullanarak iÅŸaret ederek, rehberlik edecektir. EÄŸer ÅŸanslÄ±ysanÄ±z bu hayatta karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±nÄ±z bir numerolog sayesinde, yolunuzu bulmanÄ±z iÃ§in gereken trafik ve iÅŸaret tabelalarÄ±na kolaylÄ±klar ulaÅŸacaksÄ±nÄ±zdÄ±r.

Hara Analizi

Hayat istediÄŸiniz gibi gitmiyor. BaÅŸarÄ±nÄ±z, iliÅŸkileriniz, bolluÄŸunuz, bereketiniz ve saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ile ilgili tÄ±kandÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± hissediyorsanÄ±z Zohara ile tanÄ±ÅŸÄ±n. TÄ±kandÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z noktalarda sizi destekleyerek hayatta daha kolay yol almanÄ±za yardÄ±mcÄ± olalÄ±m. DoÄŸum tarihiniz, ad ve soyadÄ±nÄ±z ile yapacaÄŸÄ±mÄ±z analizlerle hiÃ§ bilmediÄŸiniz yÃ¶nlerinizi keÅŸfetmek, kiÅŸilik analizinizi yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± sorunlarÄ±n nedenlerini Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in hara analizi size yardÄ±mcÄ± olacak. GeleceÄŸinize yÃ¶n vermek istiyorsanÄ±z doÄŸru yerdesiniz!Â Hara analiz iÃ§in hemen tÄ±klayÄ±n!

Ä°liÅŸki ve uyum analizi

Sevgiliniz, kocanÄ±z ile aÅŸk ve cinsel uyumunuz nasÄ±l?

DoÄŸru insanÄ± nihayet buldunuz mu?

Birlikte olduÄŸunuz kiÅŸi ruh eÅŸiniz mi?

Ä°liÅŸkinizi dinamik ve canlÄ± tutmak iÃ§in neler yapmalÄ±sÄ±nÄ±z?

Bu iliÅŸki nerelerden yara alÄ±r?

Ä°liÅŸkiniz ile ilgili aklÄ±nÄ±za takÄ±lan sorulara cevap bulmak, uyumunuzu anlamak iÃ§in doÄŸru yerdesiniz.

Zohara artÄ±k PembeNar'da! Tek bir tÄ±kla Hara Analizi veya Ä°liÅŸki ve Uyum Analizi danÄ±ÅŸmanlÄ±k hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Tek yapmanÄ±z gereken danÄ±ÅŸmanlÄ±k almak istediÄŸiniz hizmeti seÃ§ip SatÄ±n Al butonuna tÄ±klamak!ÂBaÅŸlamak iÃ§in aÅŸaÄŸÄ±daki forma tÄ±klayÄ±n!

KiÅŸilik ve iliÅŸki analiziniz Zoharada

Eda Ä°le Ne KonuÅŸtuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavÄ±rlarÄ± ve giyim tarzÄ± ile birçok kiÅŸinin beÄŸenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuÄŸu oldu.
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BugÃ¼n

Bugün gelecek hayallerinizle ilgili bir konuda harekete geçmek isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde tepkileriniz kontrol etmeye çalÄ±ÅŸmalÄ±sÄ±nÄ±z. Ani çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±z tartÄ±ÅŸmalara yol açabilir. ArkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla zaman geçirmek için plan yapabilirsiniz. AkÅŸam saatlerinde daha akÄ±cÄ± koÅŸullar söz konusu. Kendinizi özgür hissedeceÄŸiniz zamanlardasÄ±nÄ±z.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

Bugün iÅŸ hayatÄ±nÄ±zda göz önünde olmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduÄŸunuz konularda daha fazla düzenlemeye gitmeniz gerekebilir. Gün içinde sakin olmanÄ±z gereken olaylar yaÅŸayabilirsiniz. Ä°letiÅŸimdeki aksaklÄ±klar keyfinizi kaçÄ±rabilir. AkÅŸam saatlerinde yaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± kullanacaÄŸÄ±nÄ±z birden fazla iÅŸe yönelebilirsiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

Gün içinde yeni ufuklara açÄ±lmak için kendinizi hevesli hissedebilirsiniz. Yeni ÅŸeyler öÄŸreneceÄŸiniz bir gündesiniz. Sevdiklerinizle birlikte yolculuklar planlayabilirsiniz. YabancÄ±larla ilgili konular gündeminizi meÅŸgul edebilir. Sorumlu olduÄŸunuz iÅŸlerde yoÄŸunluÄŸunuz artabilir. BazÄ± konularÄ± daha iyi hale getirmek için düzenlemek isteyebilirsiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

Bugün size kriz çÄ±karan konulara karÅŸÄ± dikkatli olmanÄ±zda fayda var. Sorumlu olduÄŸunuz konularda endiÅŸe içine düÅŸebilirsiniz. SabÄ±rlÄ± davranmanÄ±z gereken zamanlardasÄ±nÄ±z. Sakin tavrÄ±nÄ±zla sorunlarÄ± çözebileceksiniz. Parasal konularda yenilenmeye gidebilirsiniz. UÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÅŸlerde eksiklikleri tamamlamak için çaba sarf edebilirsiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

Gün içinde ikili iliÅŸkileriniz gündeminizi meÅŸgul edebilir. EÅŸinizle ilgili konularla uÄŸraÅŸabileceÄŸiniz zamanlar içindesiniz. Tepkilerinize dikkat etmelisiniz. Sabah saatlerinde daha çatÄ±ÅŸmaya açÄ±k koÅŸullar söz konusu. Kendinizi daha iyi ifade etmeniz gereken bir gündesiniz. AkÅŸam saatlerinde planlarda deÄŸiÅŸiklikler olabilir.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

ÇalÄ±ÅŸma hayatÄ±nÄ±zla ilgili konularda daha fazla göz önünde olabilirsiniz. Sabah saatlerinde iletiÅŸimden kaynaklÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±lara dikkat etmenizde fayda var. Sorumlu olduÄŸunuz konularÄ± daha iyi hale getirmek için çalÄ±ÅŸacaksÄ±nÄ±z. Detaylar içinde çalÄ±ÅŸmak sizi yorabilir. AkÅŸam saatlerinde daha akÄ±cÄ± koÅŸullar söz konusu. Alternatif planlar çÄ±kabilir.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

Gün içinde keyif aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z konulara yönelebilirsiniz. Sizi geren ve endiÅŸelendiren kiÅŸilerden uzak durmanÄ±zda fayda var. Sorumlu olduÄŸunuz konulara yaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± katmak isteyebilirsiniz. AÅŸk hayatÄ±nÄ±z gündeminizi etkileyebilir. Güzel ÅŸeyler için harcama yapmak isteyebilirsiniz. AkÅŸam daha farklÄ± konular dikkatinizi çekebilir.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

Sabah saatlerinde evde yaÅŸanabilecek kazalara dikkat etmenizde fayda var. Ä°letiÅŸimde olduÄŸunuz kiÅŸiler önem kazanabilir. Ailevi konularla uÄŸraÅŸmak durumunda kalabilirsiniz. Kendinizi zorlayacak konulardan uzak durmaya özen gösterin. AkÅŸam saatlerinde birden fazla iÅŸle uÄŸraÅŸabilirsiniz. AkÄ±cÄ± koÅŸullar söz konusu.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

Bugün yakÄ±n çevrenizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Ticari konularda yeni geliÅŸmeler olabilir. Sorumlu olduÄŸunuz iÅŸlerde yoÄŸunluk meydana gelebilir. YanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lmadan kaynaklÄ± sorunlarÄ± fazla büyütmemenizde fayda var. KardeÅŸlerinizle görüÅŸebilirsiniz. AkÅŸam saatlerinde kararsÄ±z kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z durumlar olabilir.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

Bugün yeteneklerinizi kullanacaÄŸÄ±nÄ±z iÅŸlere yönelebilirsiniz. Sorumlu olduÄŸunuz iÅŸlerinizi düzeltmek için yoÄŸun bir tempoya girebilirsiniz. BazÄ± iÅŸleri organize etmek size süre kazandÄ±rabilir. BaÅŸkalarÄ±ndan alacaÄŸÄ±nÄ±z destekler sizi rahatlatacaktÄ±r. Riskli konulara karÅŸÄ± dikkatli olmanÄ±zda fayda var. AkÄ±ÅŸta kalmaya özen gösterinDevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

Sabah saatlerinde kiÅŸisel hassasiyetiniz olan konularda daha tepkisel olabilirsiniz. Bedensel saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za dikkat etmelisiniz. Sorumlu olduÄŸunuz konularda detaylara daha fazla önem vermelisiniz. Gün içinde yeni baÅŸlangÄ±çlar yapmak isteyebilirsiniz. Harcama yapmak için çok uygun bir günde deÄŸilsiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

Bugün gizli kalmÄ±ÅŸ nedenlerden dolayÄ± keyfiniz kaçabilir. YakÄ±n çevrenizle iletiÅŸiminize dikkat etmenizde fayda var. Küçük tartÄ±ÅŸmalar meydana gelebilir. BilemediÄŸiniz konularÄ±n sizi hapsettiÄŸini hissedebilirsiniz. Kendi iç dünyanÄ±za dönebilirsiniz. Kabullenme içine girebilirsiniz. AkÅŸam saatlerinde akÄ±cÄ± koÅŸullar söz konusu.DevamÄ±nÄ± Oku

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GebeliÄŸinizin kaÃ§Ä±ncÄ± haftasÄ±ndasÄ±nÄ±z?

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