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11.03.2019 - 15:07 |

Kişisel gelişim anne karnında başlıyor

Anne ve baba adaylarından büyük ilgi gören “Süper Çocuk Yetiştirmenin Sırları” isimli kitabın yazarı, Kişisel Gelişim Uzmanı Turhan Güldaş; geleceğe hazır, mutlu, başarılı, özgüvenli çocuk yetiştirmek isteyenler için tavsiyelerde bulundu.

Kişisel gelişim anne karnında başlıyor
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Yapılan birçok psikolojik çalışma, anne karnındaki algı ve doğum tecrübesinin, bireyin hayatında önemli rol oynayan anlar olduğunu kanıtlamak üzerine olumlu sonuçlar vermekte. Anne karnındaki bebeğin ışığa duyarlı olması, aminosentez iğnesi gibi dışarıdan yaklaşan bir uyarana hareketle tepki vermesi, anne karnında algılamanın başlamasına kanıt olarak gösterilmekte. Öte yandan yetişkinlerde yaşanan bazı kişilik bozukluklarının temeli çocukluk döneminde hatta anne karnında yaşanan stres ve sıkıntılara dayandığı artık bir gerçek.

Kişisel Gelişim Uzmanı Turhan Güldaş, okuyuculardan beğeni toplayan Süper Çocuk Yetiştirmenin Sırları isimli kitabında kişisel gelişimin anne karnında başladığına değiniyor ve anne-baba adaylarına tavsiyelerde bulunuyor.

ÇOCUK SAHİBİ OLMAK BİR PROJE OLARAK GÖRÜLMELİ

Turhan Güldaş’a göre geleceğe hazır, mutlu, başarılı, özgüvenli süper çocuklar yetiştirmenin sırrı; anne babanın bebek sahibi olmaya karar vermesine hatta evlilik temellerinin oturmasına kadar uzanıyor. Çocuklarda kişisel gelişimin ilk temelleri ise anne karnında atılıyor.

Çocuk sahibi olmayı, bir proje olarak görmek gerektiğini belirten Turhan Güldaş, “Çocuk, anne karnına düşmeden önceplanlanması gerekenbir süreçtir. Beslenmeden hayat tarzına kadar bütün yolculuğun planlanması gerekir. Önce hazırlanmalı, anneve baba adayı kendini geliştirmeli, okuyup öğrenmeli vesonra çocuk sahibi olmalıdır” diyor. İşte Turhan Güldaş’a göre çocuklarda kişisel gelişimin ilk temellerini doğru atabilmenin püf noktaları:

1. SAĞLIKLI BESLENMEK ŞART

Anne adayı beslenme programlarıyla nasıl hamileliğe hazırlandıysa, hamilelik sürecinde de alacağı gıdalarla kendisinin ve bebeğinin sağlıklı bir şekilde beslenmesini sağlamalıdır. Öncesinde önemli olduğu gibi hamilelik sırasında da beslenmeçok önemlidir. Unutmayın ki yediğiniz içtiğiniz her şey bebeğinizi direktolarak etkileyecektir. Bu nedenle çocuğunuzun sağlığı başta olmak üzere tüm gelişimi için her şeyi bilinçli yapmanız gerekir.

2. STRES VE KAYGIDAN UZAK DURUN

Hamilelikte beslenme ve psikoloji, eşit derecede bebeğinizin gelişimi için önemlidir. Bebek, kordonundan sadece besinleri değil duygu durumlarınızı da alır. Eşinizle yaşadığınız her deneyime verdiğiniz tepkiden tutun da çevrenizdeki koşullara ve insanlara karşı hissettiğiniz, dış dünyaya verdiğiniz her tepkiyi de besinleri özümsediği gibi özümser. Hücrelere kodlanan algı, hücre gelişimiyle birlikte daha üst seviyelere çıkar. Hücre, kayıt ettiği her bilgiyi ilerleyen haftalarda sinirsel algıya dönüştürerek gelişir. En ufak yapı taşımız olan hücreden meydana geldiğimiz düşünüldüğünde, anne karnında başlayan bu hücresel kodlamaların önemini kavrayabilmek mümkündür.

3. SPOR OLMAZSA OLMAZ

Hayatın her döneminde olduğu gibi hamilelik sürecinde de sporun önemi büyüktür.Unutmayalım ki kan dolaşımınızın iyi olması, iyi beslenmeniz bebeğinize olumlu olarak yansıyacaktır. Hamileliğiniz süresince gereksiz kilo almamaya özen gösterip hamilelerinyapabilecekleri sporlara yönelmenizi tavsiye ediyorum. Tabii ki doktor onayıyla yapacağınız sporları seçmelisiniz. Sistemli bir şekilde yapılacak sporaktiviteleri ile hem enerjinizi muhafaza edebilir hem de kandolaşımınızın sağlıklı olmasını sağlayabilirsiniz. Spor, fiziksel ve ruhsal dengemiz için gereklidir.

4. MÜZİK, HEM RUHUN HEM DE BEBEĞİNİZİN GIDASIDIR

Hamilelikte müzik çok büyük bir önem taşır. Üçüncü aydan itibaren anne karnındaki bebek artık duymaya başlar. Dışarıdan gelen tüm sesleri algılamaya başladığı için ona hafif müzikler dinleterek, beyin gelişimine katkıda bulunabilirsiniz. Özellikle, Mozart ve Beethooven’dan seçeceğiniz parçalar bebeğinizin gelişimine büyük faydalar sağlayabileceği gibi, sakin bir ortamda olmasına yardımcı olacaktır. Çocuk, mutlu ve rahat bir ortamda gerçek dünyaya hazırlanmalı. Stresli, kötü alışkanlıkların olduğu, sürekli gerginliklerin yaşandığı ortamlarda, anne karnında büyüyen çocuk o stresi kendi bünyesine ve karakterine kodlar. Hafif müziğin bu gibi durumlarda çocuğu sakinleştirici özellikleri bulunmaktadır.

5. BEBEĞİNİZLE İLETİŞİM KURUN

Anne ve babanın henüz doğmamış anne karnındaki bebekleriyle konuşmaları ve pozitif olumlamaları bebeği anne karnında rahatlatır, mutlu eder. Anne isterse hamilelik sırasında çocuğuna kitap okuyabilir. Böylece çocuğun eği¬timine anne karnında başlanarak, gelişimi için ilk adımlar atılmış olur. Anne, çocuk büyüdükten sonra nasıl konuşuyorsa bir şey anlatıyor, açıklıyor, iletişim kuruyorsa hamilelik sırasında da çocukla o iletişimi rahatlıkla kurabilir. Anne bebeğiyle ilk iletişimini kurarken onu beklediğini hissettirebilir. Ona pozitif hislerini gönderebilir. Onu istediğini, özlediğini anlatabilir. Bu konuşmalar bebeği, geleceği ortama hazırlamak için de faydalıdır.

6. MEDİTASYONUN GÜCÜNDEN FAYDALANIN

Meditasyon sayesinde zihnimizdeki tüm olumsuzduygu ve düşünceleri, rahatsız eden çöpleri atma imkanını yakalarız. Bu nedenle stres ve kaygılardan uzak durabilmek için meditasyon tekniklerini öneriyorum. Stres, çocuğun beyin gelişimindeçok önemli bir faktör olarak göze çarpar. Annedeki stres çocuğu etkiler, hem de olumsuz yönde... Bu da dolayısıyla çocuğunpsikolojisine ve gelişimine yansır. İlk olarak pozitif düşünmelisiniz. Her şeyin iyisini düşünüp evrenden iyisini çekmelisiniz. Hamilelikte kendinizi stresli, kaygı dolu veya gergin hissettiğinizde meditasyon yapmanızı tavsiye ediyorum. Meditasyon sayesinde çocuğun daha rahat, daha stressiz daha sakin bir ortamda büyümesi sağlanabilir. Pozitif mantralar da anne adayını pozitif düşüncelere yöneltecek ve rahatlamayı sağlayacaktır.

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