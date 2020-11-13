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13.11.2020 - 14:56 |

Kişniş Faydaları Nelerdir? Kişniş Yağı Ve Kişniş Tohumu Neye İyi Gelir?

Halk arasında aş otu olarak da bilinen kişniş, daha çok maydanoza benzeyen yapraklarıyla ön plana çıkıyor. Özellikle vitamin ve mineral açısından birçok farklı maddeyi barındıran bu özel besin kaynağı, günümüzde çok önemli faydalarıyla büyük öneme sahiptir. Peki, kişniş faydaları nelerdir? Kişniş yağı ve kişniş tohumu neye iyi gelir? İşte merak ettiğiniz farklı yorumlar.

Kişniş Faydaları Nelerdir? Kişniş Yağı Ve Kişniş Tohumu Neye İyi Gelir?
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Günümüzde en sağlıklı Besin kaynakları arasında yer alan kişniş, maydanoza benzer yapısı ile birçok farklı amaç altında kullanılır. Lezzeti ve hoş kokusunun yanı sıra, özellikle sağladığı faydalar ile son dönemlerde bir adım öne çıkıyor. Vitamin ve mineral kaynağı olarak da bilinen kişniş, dengeli tüketildiği takdirde sağlık konusunda önemli faydalar sunmaktadır.

 Kişniş Faydaları Nelerdir?

Hem ciddi hastalıklar konusunda hem de mevsimlik rahatsızlıklara karşı kişniş birçok önemli fayda sunuyor. O yüzden son dönemlerde daha fazla ön plana çıkan kişniş, şu faydaları üzerinden değerlendirilmektedir;

 - Cilt iltihabına azaltma konusun da etkilidir.

 - Böbrek fonksiyon bozukluğu ya da anneme gibi sorunlarda, fazla suyun atılmasını sağlar.

 - Antiseptik, detoksifikasyon ve dezenfektan özellikleri sayesinde cilt bozukluklarını giderir.

 - Kötü kolesterolün önüne geçme şansı tanır.

 - Kalp ya da felç gibi kardiyovasküler hastalıklara artışına karşı kolesterol artışını önler.

 - Kan basıncını düzenler ve olumlu katkı sağlar.

 - Ağız ülseri için doğal antiseptik özelliği verir.

 - Antialerjik özelliğe sayesinde birçok alerjiye karşı koruma oluşturur.

 - Kemik sağlığını geliştirir ve güçlenmesini sağlar.

 Bu ve benzeri özellikleri nedeniyle son dönemlerde oldukça fazla tercih edilen doğal kaynaklar arasında yer alıyor.

Kişniş Yağı Neye İyi Gelir?

Özellikle kişniş yağı farklı yemekler de kullanılmak suretiyle pek çok önemli fayda sağlamaktadır. İyi geldiği yanlardan biri özellikle hazmı kolaylaştırmak konusunda etkilidir. Aynı zamanda işte açıcı bir yanı vardır ve bu yönüyle çocuklar açısından büyük önem taşır. Gaz ve spazm giderici gibi özellikleri nedeniyle ön plandadır. Ayrıca merkezi sinir sistemini güçlendirdiği için bu alanda sorun yaşayanlar için önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Mide rahatsızlıkları için kullanılır ve midenin rahatlamasını sağlar. Son olarak ise hafızayı kuvvetlendirdi bilindiğinden dolayı yaygın kullanılmaya başlandı.

Kişniş Tohumu Neye İyi Gelir?

Kişniş aynı zamanda tohum üzerinden de kullanılır ve farklı amaçlar altında önemli faydalar sağlar. Özellikle cildin bozukluklarını gidermek ve geniş hücrelerinin oluşumu noktasında değerlendirilmektedir. Böylece daha sağlıklı ve genç bir cilt elde etme imkanı sağlarken, cilt iltihaplarını da önemli oranda azaltır. Kötü kolesterolü düşürürken kan basıncını önemli derecede indir. Yüksek kalsiyum barındırdığı için kemikleri güçlendirir ve eklem ağrılarının önüne geçer.

Kişniş Nasıl Kullanılır?

Kişniş özellikle tohum üzerinden baharat şeklinde kullanılır. Başta çorbalar olmak üzere birçok farklı yemek için değerlendirilebileceğini söylemek mümkün. Özellikle ezilmiş bir şekilde sulu yemeklerde yaygın biçimde tüketilmektedir. Yemekleri özel bir lezzet ve koku kattığını söylemek mümkündür. Aynı zamanda domates turşusuna en çok yakışan doğadaki kaynakları arasında yer alıyor. Bütün bu özellikleri ile beraber ortak şekilde kişnişin faydalarından yararlanmak mümkün. Dengeli bir şekilde farklı yemek türlerinde tüketerek, sağlıklı bir yaşam elde edilebilir.

 

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