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07.01.2021 - 18:34 |

Kist Nedir, Belirtileri Nelerdir? Kistin Nedenleri Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Kist vücudun farklı bölgelerinde görülebilir. Kist nedir, kistin belirtileri nelerdir, Kistin tedavi yöntemleri ve aşamaları nelerdir gibi soruların cevaplarını sizler için tüm detayları ile derledik.

Kist Nedir, Belirtileri Nelerdir? Kistin Nedenleri Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?
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Yüzde, boyunda, gövdede, sırtta, bacaklarda ve bazen genital bölgede görülen küçük, pürüzsüz ten renginde veya sarı beyaz yumrulardır.

Kist Nedir?

Bir kist, kaynağı ve konumu son derece çeşitli olan, bazen katı, yumuşak, sıvı veya macunsu bir madde içeren bir zardan oluşan iyi huylu bir tümördür.

Bronşlarda, yemek borusunda, yumurtalıklarda, pankreasta, kemiklerde, ciltte yağ kistlerinde, eklemlerde sinovyal kistlerde vb. kistler vardır.

Bir kist gövdesinde bir organ ya da dokuda bulunan küçük, kapalı cep veya boşluk vardır. Genellikle az ya da çok küçük bir top şeklindedir. Kist sıvı, gaz veya katı olabilen bir madde içerir. Cep, duvarı sayesinde çevre dokulardan mükemmel bir şekilde izole edilir.

Deri kistleri genellikle ağrısızdır. Kist patlarsa ve enfeksiyon kaparsa şişebilir ve ağrılı hale gelebilir, kırmızımsı bir görünüm alabilir ve dokunulduğunda hassas hale gelebilir. Kist yavaş büyür.

Yumurtalık kistleri (yumurtalık olarak) genellikle kanser değildir ve çoğu zaman tesadüfen keşfedilir. 5 cm'den küçüklerse ve sadece sıvı içeriyorlarsa, genellikle kendiliğinden kaybolurlar ve bu nedenle bir yumurtlama bozukluğuna bağlı oldukları için tedavi gerektirmezler.

Kist Belirtileri Nelerdir?

Kistlerin semptomları bulundukları yere ve seyrine bağlıdır. Bazı durumlarda semptomlar oldukça tanınır. Daha büyük veya daha küçük boyutta bir yumru görünümü vardır.

Bazen etkilenen bölgede ağrı, kızarıklık, şişme ve hatta ısı artışı eşlik edebilir. Bu durumda, bir organ pahasına gelişen kistler (yumurtalık, karaciğer, pankreas vb.) semptomlar olmayabilir. Ağrı, jinekolojik kanama, ağırlık hissi veya sindirim bozuklukları gibi semptomlar olmayabilir.

Şişmiş bir yumru (apse).

Ağrı.

Deride kızarıklık.

Kan veya irin akıntısı.

İrin boşalmasından kaynaklanan kötü bir koku.

Aniden ortaya çıkan ve hızla büyüyen bir kist.

Yaklaşık 1 cm çapında, dokunulduğunda hassas olan bir kist.

Dokunuşta ağrı veya zayıflık.

Eğilirken diz arkasında oluşan rahatsızlık, gerginlik veya şişlik hissi.

Daha nadiren bacakta şişme veya karıncalanma.

Kist patlarsa diz arkasında ve bacakta şiddetli ağrı hissedilebilir. Ayrıca baldırda flebiti anımsatan kızarıklık ve şişlik olabilir.

Kistlerin Nedenleri Nelerdir?

Kistlerin nedenleri doğalarına ve bulundukları yere bağlı olduklarından çok değişkendir. Bir kist, birkaç sağlık sorununun sonucu olabilir: enfeksiyon, iltihaplanma, anormal hücre çoğalması, sıvı birikmesi, kemik veya hormonal sorun vb.

Tanı kliniktir. Kist, kolayca görülebilen ve palpe edilebilen bir yumru ile sonuçlanır. Kanserli tümör olasılığını dışlamak için şüpheniz varsa bir ponksiyon yapılabilir. Ultrason, kistin doğasını belirlemeye de yardımcı olabilir.

Kistlerin Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Ağrıya neden olmayan küçük kistler, hasta özel olarak istemedikçe (genellikle kozmetik nedenlerle) tedavi edilmez.

Bu durumda ondan kurtulmanın birkaç yolu vardır ancak unutulmamalıdır ki bu teknikler kistin sonsuza kadar kaybolmadan sadece hacmini azaltmaktadır. Birkaç ay veya yıl sonra tekrar ortaya çıkabilir ve tekrar tedavi gerekli olacaktır.

Doktor, içerdiği şeyden boşaltmak için kisti keskin bir cisimle deler.

Bazen kortizon enjeksiyonları doğrudan kistin içine verilir ve kistin küçülmesine neden olur.

Çevreleyen dokuyu sıkıştırdığı için ağrıya neden olan büyük kistler ve şüpheli yapısı olanlar genellikle cerrahi olarak çıkarılır.

Fonksiyonel rahatsızlığın görüldüğü durumlarda veya teşhis, ameliyat ( ameliyatla çıkarma ) veya ilaç tedavisi konusunda şüphe varsa izlenmesi yapılır.

Semptomlar mevcut olmadığında genellikle tedavi gerekli değildir. Bununla birlikte, vücudun herhangi bir yerinde bir yumrunun bulunması durumunda, ilgili hekime danışılması gerekir.

 

 

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