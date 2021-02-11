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11.02.2021 - 05:36 |

Kitap Ayracı Yapımı: Adım Adım Kağıttan Kitap Ayracı Nasıl Yapılır?

Kitap ayracı sadece kitaplar için kullanılan bir ürün değildir. Aynı zamanda not defteri, ajanda ve günlük gibi defterlerde de kullanılan son derece faydalı ve hoş görünüşlü ürünlerdir. Peki kağıttan kitap ayracı nasıl yapılır? Sizler için adım adım kağıttan kitap ayracı yapımına dair bütün detayları derledik.

Kitap Ayracı Yapımı: Adım Adım Kağıttan Kitap Ayracı Nasıl Yapılır?
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Kitap ayraçları, insana kitap okumayı sevdiren oldukça hoş ve sempatik parçalardır. Her türlü defter ve kitap arasında en son kalınan yeri gösteren kitap ayraçlarının yapımı da son derece basit ve pratiktir.

Kitap Ayracı için Gerekli Malzemeler

Hoş ve tatlı kitap ayracı yapımı için gerekli malzemeler aşağıda listelenmiştir:

Kare şeklinde kağıt

Yapıştırıcı

Makas

Washi bandı

Cetvel

İsteğe göre ayraçta kullanılacak diğer dekoratif kırtasiye malzemeleri

Kağıttan Kitap Ayracı Yapımı

Kağıttan kitap ayracı yamak oldukça kolay bir işlemdir. Birkaç pratik adımın uygulanması herkesin kendine özel en güzel kitap ayraçlarını yapmalarına imkan tanır. Kitap ayraçlarını kendi kullanımınız için ayırabileceğiniz gibi kendi el emeğinizle ürettiğiniz bu çok özel parçaları sevdiklerinize hediye olarak da verebilirsiniz. Kağıttan kitap ayracı yapımı için aşağıda sıralanmış adımları izleyebilirsiniz.

1- Öncelikle istediğiniz renkte aldığınız kağıdı kare şeklinde kesin ve köşelerden ikiye üçgen şeklinde katlayın. Katlama işlemini daha düzgün bir şekilde yapmak için cetvel kullanabilirsiniz. Böylelikle katlama ve hizalama işlemlerini hatasız gerçekleştirerek sonuç ürün olarak simetrik ayraçlar elde edebilirsiniz.
2- Üçgenin tepe noktasında kalan iki noktayı ortaya doğru katlayın.
3- Katlanılan köşelerin içeride bırakarak kağıdı ortadan ikiye katlayın ve uzun köşeler hizasında kağıdı çevirin.
4- Orta noktayı baz alarak uçları yukarıya katlayın ve iki ucu yukarıda tam olarak birleştirin.
5- Oluşan ayraç mini bir cep şekline gelecektir. Köşeleri bu cebe sokun ve oluşan çizgileri netleştirmek için cetvel kullanın.
6- Son olarak kendi zevkinize ve tasarımınıza göre kağıdın üzerine göz, ağız, burun ve diş gibi küçük kağıt parçaları yapıştırarak yüz ve hayvan şeklinde ayraçlar elde edebilirsiniz. Washi bandını kullanarak ayracınızın üzerini dekore edebilir ve hoş görünümlü estetik ayraçlar oluşturabilirsiniz.

 

 

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