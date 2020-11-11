Kızılcık Faydaları Nelerdir? Kızılcık Suyu, Şerbeti Ve Sirkesi Neye İyi Gelir?

Koyu yeşil yapraklara sahip olan kızılcık farklı yöntemler üzerinden kullanılabilmektedir. Şerbeti ya da sirkesi ile beraber marmelatı ve suyu üzerinden de ele alınabilmektedir. Ekşi tadı olması ile beraber tarhana veya reçellerde değerlendirilen bir bitki olarak öne çıkıyor. Ancak özellikle sağlıklı bir besin kaynağı olmak üzere faydaları üzerinden ortak şekilde değerlendirilmektedir.



Kızılcık Faydaları Nelerdir?



Kızılcak hem vitamin deposu hem de mineral kaynağı olmak suretiyle pek çok önemli fayda sunmaktadır. Bu doğrultuda birçok farklı yiyecekte kullanım imkanı veren kızılcık, şu faydaları ile ön plana çıkıyor;



- Zengin lif yapısına sahip olduğu için kan basıncını dengeler.

- C vitamini içerdiği için grip ya da soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara iyi gelir.

- Kanın pıhtılaşmasının engellenmesi noktasında önemli rol oynar.

- İçerdiği Salisilik asit ile beraber tümör oluşumunu engeller.

- Kalsiyum bakımından zengin olduğu için kemik sağlığını korur ve güçlendirir.

- İltihapları hızlı bir şekilde tedavi eder.

- İdrar yolu enfeksiyon sorunlarına iyi gelir.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir ve bakterilerin gelişmesini önler.

- Melatonin hormonunu desteklediği için rahat bir uyku imkanı verir.



Bu gibi pek çok farklı faydası ile beraber kızılcık değişik yöntemler üzerinde kullanılabilir.



Kızılcık Suyu Neye İyi Gelir?



Özellikle kızılcık suyu üzerinde çok sık kullanılan ve tüketilen besin kaynaklarından biridir. Sağladığı faydaları arasında en önemlisi kardiyovasküler rahatsızlıklar ve kalp sorunları için birebir çare üretmesidir. Bu tür hastalık riskini önemli oranda azaltır. Aynı zamanda arterlerde plak oluşumunu önler ve kalbe düzenli oksijen ile kan akışını destekler.



Bu sayede kalp krizi ile beraber felç gibi tehlikeleri önleyici bir etki sağlar. Kızılcık suyunun faydaları arasında en önemli unsurlardan biri İdrar yolu enfeksiyonlarını önlenmesidir. Özellikle İdrar yolu bölgesinde oluşacak bakterileri önler. Diğer yandan kanser hücreleri ile savaşma noktasında güçlü bir önderlik yapar.



Kızılcık Şerbeti Neye İyi Gelir?



Kızılcık meyvesinin birbirinden değişik faydası varken, aynı zamanda kızılcık şerbeti de yine önemli faydalar getiriyor.



- İçermiş olduğu C vitamini sayesinde soğuk algınlığına iyi gelir.

- İdrar yolu tıkanıklığını önler ve daha sık tuvalete gitme imkanı verir.

- Pek çok farklı kanser çeşidinin tedavisi konusunda etkilidir.

- Kalbe giden damarların açılmasında destek sağlar.

- Ağız ve diş sağlığı için önemlidir.

- Kemik hastalıkları tedavisi için önemli bir destek verir.

- Akciğer iltihabına karşı önemli bir şifa sağlar.

- Saç ve cilt bakımı için birebir katkı sağlayan önemli kaynaklardan biridir.

- Özellikle böbrek taşı oluşumuna karşı önemli bir savunma sağlar.



Kızılcık Sirkesi Neye İyi Gelir?



Kızılcık sirkesi özellikle bakterilere karşı oldukça etkilidir. Pek çok farklı bakterinin vücutta oluşumunu engeller ve dış etkenlere karşı korur. Aynı zamanda kolesterolü dengeleyici bir etkisi vardır. Kalp ve damar hastalıklarına karşı da yardımcı olur. Böylece kardiyovasküler hastalıklar için kullanılan bir besin kaynağı olarak öne çıkıyor. Genel olarak bağışıklık sistemini güçlendirerek, daha sağlıklı bir yaşam imkanı sunar.



Kızılcık Bitkisinin Zararı Var mı?



Eğer aşırı tüketilirse kızılcığın belli başlı bazı zararları söz konusu olur. Özellikle kalp ritim bozukluğu ya da panik atak gibi sorunlar taşıyan kişiler mutlaka uzman bir doktora başvurmak suretiyle kızılcığı değerlendirmelidir.