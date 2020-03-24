Koç’ta yeniay gerçekleşiyor

Bugün ne yapılabilir? Bugün öğle saatlerinde (12:28) Koç’ta yeniay yerleşiyor. Yeni adımlar, başlangıçlar vurgulanmakta. Oldukça odaklı ve sabırsız davranabiliriz. Hızlı bir gündeyiz. Böyle zamanlarda kendimize daha çok güvenebiliriz ancak karşılıklı konularda dengeye ve sabırlı olmaya da dikkat edelim. Samimi olsak bile bu ilişkilerde ani tepkilere neden olabilir.

Nelerden kaçınmalı? Özellikle öğle saatlerinde önemli seçimler içindeyiz. Adeta bir kavşak noktasındayız. Vereceğimiz kararlar ve alacağımız tutumlar gelecek günleri şekillendirebilir. Ay Koç’ta iken daha bağımsız ve tek başına hareket etmek isteyebiliriz. Yeni başlangıçlar yapmak yönünde kolaylıklar var. Kişisel girişimler yeni fırsatlar da getirebilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 2/Köpek Daha fazla denge arayalım. Bugün Mayalara göre güven vericiliği ve bağlılığı anlatan köpek günündeyiz. Sevdiklerimizle bir arada olmak, ailevi konularla ilgilenmek ya da yakın arkadaşlarımızla beraber olmak için uyumlu bir gün. Cesaret göstereceğimiz konularla da karşılaşabiliriz.