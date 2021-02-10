Kokulu Taş Yapımı Ve Malzemeleri: Evde Kokulu Taşlar Nasıl Yapılır?



Kokulu taşlar hediye etmek için veya ev dekorasyonunda kullanılmak için pek çok çeşitte yer almaktadır. Fakat bu taşları satın almak yerine kişiler kendileri de evlerinde yapabilmektedir. Bunun için gerekli malzemelerin tamamlanmasının ardından yapım aşamasına geçilebilir.



Kokulu Taş Nedir?



Kokulu taşlar alçı tozuna benzer yapıda, renkli ve içine konulduğu kabın şeklini alabilen bir dekordur. Farklı ebat ve şekillerde kalıpların içerisine konularak şekillendirilen kokulu taşlar bebek tebriklerinde, nişanlarda, düğün veya sünnet törenlerinde hediye vermek için sıklıkla tercih edilmektedir. Bu nedenle günümüzde pek çok kişi kokulu taşların nasıl yapılacağı hakkında araştırmalar yapmaktadır.



Kokulu Taş Malzemeleri



Kokulu taşların yapılabilmesi için şu malzemelerin hazır olması gerekir: Kokulu taş tozu

- Boya

- Su

- Esans veya parfüm

- Yaş yapımı için hazırlanan silikon kalıplar

- Malzemelerin hazırlanması için bir kap ve bir çubuk



Kokulu Taş Nasıl Yapılır?



Kokulu taş yapabilmek için şu adımların takip edilmesi gerekir:



- Toz miktarı göz kararı belirlenebilir. Genellikle yarı yarıya kullanılmalıdır. ' kaşık toz kullanılacak ise 1 kaşık su ilave edilmelidir. Kalıbın ebadına göre yeteri kadar tozu karıştırma kabına bu orana göre alınmalıdır.

- Toz beyaz ise istenilen renkle 3 veya 4 damla boya katılmalıdır.

- Ardından taş koku ile buluşturulmalıdır. Bunun için yaklaşım 100 gramlık toz için 4 damla koku eklenmelidir.

- Bu malzemelerin dökülmesinin ardından mikser ile çırpılmalıdır.

- Tüm malzemeler homojen bir yapıya gelene kadar karıştırılması gerekir.

- Karıştırma işi bittikten sonra hazırlanan karışım kalıplara dökülmelidir.

- Kap hafifçe sallanarak kabarcıkların çıkması sağlanmalıdır.

- Hazırlanacak kokular çubuk ile bir yere saplanacak ise bu aşamada çubuk kalıp içerisine daldırılmalı ve bir kaç dakika sabit bir şekilde tutulmalıdır.

- Taşların kalıp içerisinde donması için 15 dakika yeterli olacaktır.

- Taş tam olarak donduktan sonra kalıp içerisinden çok dikkatli alınmalıdır.