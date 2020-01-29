Kokunuzun seks üzerindeki etkisi

Parfümler, insanların koku alma duyularına erişerek farlı uyarılara sebep olurlar. Afrodizyak genel olarak hafif baharatlı ve şekerli kokular içerisinde barınır. İçinde farklılık sunan ve dikkat çeken notalar bulunduran parfümler, cinsel olarak partnerinizi uyarmanıza yardım eder.

Özellikle unisex, yani iki cinsiyetinde kullanabileceği, kokuların çok daha fazla afrodizyak içerdiği belirlenmiştir. Afrodizyak içeren parfümler diğer parfümlere göre 40 kat daha fazla etkili ve kalıcıdır.

'Afrodizyak' tanımı aşk ve güzellik tanrıçası olan Afrodit'ten gelir. Afrodizyak tüm cinsel uyarıcıları kapsayan genel bir kavramdır. Yunanca aphrodisiakon "afrodite ait" manasını taşır.

Çiğ istiridye, ginseng, çikolata, kahve, bal ve mesir macunu gibi besinler de afrodizyak içerir.