Kol Ağrısı Neden Olur, Nasıl Geçer? Stresten Kol Ağrısı Olur Mu?

Kolun herhangi bir yerinde ortaya çıkan ve tüm kolu etkileyen, batıcı, yanıcı, uyuşturucu ve acı veren ağrıya kol ağrısı ismi verilir. Bazen sadece sağ kolda ya da sol kolda ortaya çıkabilen ağrılar bazen de iki kolda görülebilir. Hareket halinde ortaya çıkabilen kol ağrılarının yanı sıra istirahat halinde de ağrılar ortaya çıkabilir.

Kol Ağrısı Nasıl Geçer?

Kol ağrısının nedenine göre farklı tedavi yöntemleri kullanılabilir. Kol ağrısının tedavisinin yapılabilmesi için öncelikle kol ağrısının sebebinin tespit edilmesi gerekir. Tramvaya bağlı olarak ortaya çıkmış kırık ya da herhangi bir kas incinmesi bulunuyorsa kolu sabitlemeye yarayacak bir atel ya da alçı uygulanır. Daha sonra da ağrı kesicilerle tedavi desteklenir. Hastada boyun fıtığından kaynaklanan bir kol ağrısı varsa ve hastada belirgin bir kuvvet kaybı yoksa 2-3 hafta süre ile ağrı kesici ve kas gevşetici ilaç tedavileri uygulanır. Bu tedavi sonucunda ağrının şiddeti azalıyorsa boyun fıtığı için de cerrahi bir tedaviye ihtiyaç duyulmaz. Bazen hastalarda boyun fıtığına bağlı kol kuvvetini de etkileyen ve kolda dayanılmaz ağrılar ortaya çıkar. Bu durumda da beklenmeden acil bir cerrahi tedavi uygulanabilir.



Stresten Kol Ağrısı Olur mu?

Bazı durumlarda aşırı stres nedeni ile de kolda ağrı görülebilir. Bu ağrının temelinde yatan neden aslında psikolojik kaynaklıdır. Fakat uyumayı ve hayatı zorlaştıracak düzeye ulaştıysa ağrı kesici ve kas gevşetici ilaçlarla ağrının hafifletilmesi sağlanır. Buna rağmen iyileşmeyen ağrılar için doktorunuzun başka nedenleri de araştırması gerekebilir.

Kol Ağrısının Nedenleri Nelerdir?

Kol ağrısının altında yatan çok sayıda neden olabilir. Kol ağrısının tedavisine başlanmadan önce ağrının nedeni araştırılmalı ve tespit edilmelidir. Kol ağrısı, boyun fıtığı, omuz patolojileri, dirsekte tenisçi dirseği, bilek eklemindeki patolojiler, ulnar oluk sendromudur. Kalp hastalıklarında da başta kalp krizi olmak üzere ağrı genellikle sol kola ve nadiren de sağ kola vurabilir. Boyun fıtığı, sinirlere baskı yapılması sonucunda ortaya çıkar. Fıtığın hangi mesafede olduğuna bağlı olarak el ve parmak uçlarına, sağ ve sol kola da vurabilir. Bu durumda kolda his kaybı ve uyuşma gibi şikayetlere de neden olabilir. Kol ağrısının çok sayıda nedeni olabilir. Bu ağrının sebebi ağrının nereye vurduğuna bağlı olarak araştırılır.

Kol Ağrısı Belirtileri Nelerdir?

Kol ağrısı, kolun neden ağrıdığı zaman bağlı olarak farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Uzun süre telefon ve klavye kullanmak, sürekli el ile çalışmayı gerektiren işlerde görev yapmak, spor yapmak, ağrılar kaldırmak gibi nedenlerden ve zorlanmadan kaynaklanan ağrılarda ağrı genellikle zonklama ve sızı şeklinde ortaya çıkar. Aynı zamanda boyun ve sırt fıtığına bağlı olarak ortaya çıkan kol ağrılarında parmak uçlarında uyuşma ve karıncalanma hissi meydana gelir.