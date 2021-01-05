Kolesterol Belirtileri Nelerdir? Yüksek Kolesterol Nasıl Düşürülür, Tedavi Yöntemleri 

Kolesterol seviyesi her insanda farklı olmakla beraber bir değer aralığına sahiptir. Kolesterol seviyesinin belirlenen değer aralığının üstünde çıkması kalp ve damar hastalıklarından safra kesesi hastalıklarına kadar pek çok rahatsızlığı ortaya çıkartır. Özellikle kanda kolesterol değerlerinin yüksek olması doğrudan damar tıkanıklıklarına neden olmaktadır. Bu yüzden yüksek kolesterol mutlaka dengeyi alınmalı ve tedavi edilmelidir.

Kolesterol Belirtileri Nelerdir?

Yüksek kolesterol, kandaki kolesterol seviyesinin artmasına neden olurken bazı kronik hastalıklara da zemin hazırlamaktadır. Özellikle kronik hastalıkların başlamasında kolesterol yüksekliğinin bazı belirtileri mevcuttur. Kişilerde en çok gözlemlenen kolesterol belirtileri şunlardır;

- göğüs ağrısı,

- sürekli halsizlik ve yorgun hissetme,

- ayaklarda ağrı ile birlikte uyuşma,

- baş dönmesi,

- nefes darlığı,

- vücutta lekelenmeler ve morarmalar,

- deri altında fazla yağ birikimi,

- ciltte solgun ve sarı bir görüntü,

- göz altlarının çökmesi.

Bu belirtilerin hepsi aslında kolesterol seviyesinin kandaki değerinin yüksek olduğu anlamına gelmektedir.

Yüksek Kolesterol Nasıl Düşürülür?

Bireylerde yanlış beslenme ya da bazı hastalıklara bağlı olarak yüksek kolesterol olabilir. Eğer kandaki kolesterol seviyesi normal düzeyden daha yüksek ulaşırsa damar sertliği, tıkanıklık, kalp ve damar hastalıkları gibi rahatsızlıklara zemin hazırlar. Bu nedenle eğer kan değerlerinde kolesterol seviyesi yüksek bulunursa mutlaka kolesterol düşürücü tedavilere başlanması gerekir. Kolesterolü düşürmek için bir ilaç tedavisine başlanacaksa mutlaka ilaç tedavisi hekimler tarafından uygulanmalıdır.

Genellikle kolesterol ilacı olarak statin grubu içerisinde yer alan ilaçlar kullanılır. Kolesterol seviyesini düşürmek için uygulanan ilaç tedavisi genellikle son aşamalardan bir tanesidir. Eğer hekim tarafından ilaç tedavisine başlanacaksa kanda bulunan kolesterol seviyesinin ne kadar yüksek olduğu hekim tarafından göz önüne alınır. Eğer kolesterol seviyesi çok yüksek değilse ilaç tedavisi yerine diyet programları uygulanabilir. Diyet programında kişilere kolesterol miktarını düşüren besinler önerilir. Özellikle diyette en fazla vücuda alınan kolesterol miktarı 300 mg olmalıdır.

Tedavi Yöntemleri

Kanda bulunan kolesterol değerinin yüksek çıkması bireylerin özellikle ilerleyen yaşlarda daha büyük sıkıntı ve daha büyük rahatsızlık çekmesine neden olmaktadır. Bu yüzden yapılan testler sonucunda bireylerin kanda bulunan kolesterol seviyesine göre bir tedavi yöntemi uygulanması gerekir.

Eğer kolesterol seviyesi çok fazla hayatı bir risk taşımıyorsa genellikle kişilere tedavi yöntemi olarak diyet programları uygulanır. Diyet programlarına göre kişilerin günlük olarak alması gereken kolesterol miktarı besinler sayesinde belirlenir.

Ölçümlere göre bireyin kanda çıkan kolesterol seviyesi çok yüksek ve hayatı bir riski taşıyorsa hekimler tarafından ilaç tedavisine başlanır. Bu tedavi yönteminde de mutlaka kişinin kolesterol seviyesinin ne kadar yüksek olduğunu belirlemek gerekir. Yapılan belirlemeye göre genellikle statin grup içerisinde yer alan ilaçlar kolesterolü düşürmek için kullanılır. Eğer ilaç tedavisi ile kolesterol değerleri normal değeri getirilebilirse daha sonraları diyet programları ile tedavi içerikleri devam eder.

Kolesterol Değer Aralığı Ne Olmalı?

Sağlıklı bireylerde kalp ve damar hastalıklarına karşı korunma için kolesterol değerlerinin normal aralıklar içerisinde olması gerekir. Sağlıklı bir bireylerde kolesterol değeri 200 mg/dL'nin altında, trigliserid düzeyi ise 150 mg/dL'nin altında olmalıdır. Eğer bu düzeylerin üzerinde bir sonuç olursa kişilerde yüksek kolesterol rahatsızlığı var demektir.