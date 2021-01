Kolon Kanseri Evreleri Nelerdir? Kolon Kanseri Öldürür Mü?

Kolon ve rektum, kalın bağırsak ve sindirim sisteminin bir parçasıdır. Kolon, suyu ve besinleri emer ve atık ürünleri (dışkı veya dışkı) rektuma geçirir. Kolon kanseri (veya kolorektal kanser) karışık bir kanserdir hem erkekleri hem de kadınları etkiler.



Kolon Kanseri Nedir?



Kolorektal kanser, kolon veya rektum hücrelerinde başlar. Kanserli (kötü huylu) tümör, yakındaki dokuları istila edip yok edebilen bir grup kanserli hücredir. Tümör ayrıca vücudun diğer bölgelerine de yayılabilir.



Kolon kanserleri erkekleri kadınlardan biraz daha fazla etkiler ve genellikle 40 yaşın üzerindeki kişilerde görülür. Tanı anında ortalama yaş 60 ila 65'dir. Kolon kanserleri çoğunlukla kalın bağırsağın

iç yüzeyindeki hücrelerden gelişir (vakaların% 90'ında). Bunlar müsinöz olduğu söylenenler ve kedi halka hücreli olanlar olmak üzere iki tipi ayırt edilebilen adenokarsinomlardır.



İkincisinde, kanser hücreleri mukus içerirken, ilkinde mukus, hücrelerin etrafındadır. Kolon adenokarsinomlarının çoğu, kalın bağırsağın sigmoid adı verilen kısmında bulunur.



Kolon Kanserinin Evreleri Nelerdir?



Kolon ve rektumdaki hücrelerdeki değişiklikler de kanser öncesi koşullara neden olabilir. Bu, bu anormal hücrelerin henüz kanserli olmadığı, ancak tedavi edilmezse kanserli olma riski altında oldukları anlamına gelir. Kolon ve rektumun en yaygın kanser öncesi koşulları adenomlar ve kalıtsal kolorektal kanser sendromlarıdır.



Kalın bağırsakta bir tümör, kolon tanımlandığında, bir CT taraması doğru bir değerlendirmeye izin verir. Bu muayene, hastalığın evresini ve gerekli tedavileri belirleyecektir.



Kolon kanseri tarama arayışı ile başlar. Her iki yılda bir, 50 yaşın üzerindekiler bu çok basit taramayı evde yapmak için bir davetiye alırlar. Sonuç pozitifse, kanamanın kaynağını aramak için kolonoskopi (bağırsağın iç yüzeyini görmek için bir test) yapılır.



Çıkarılan tümörün yanı sıra lenf düğümlerinin analizi, hastalığın evresini ve dolayısıyla ciddiyetini belirleyecektir.

Aşama 1: sadece mukoza zarı etkilenir,

Aşama 2: muskularis etkilenir,

Aşama 3: Kanser hücreleri lenf düğümlerini istila etti,

Aşama 4: BT taraması metastazların varlığını ortaya çıkardı.



Kolon Kanseri Öldürür mü?



Her aşamanın belirli bir tedavisi vardır. % 10 ila 15'ten daha az metastaz riski ile kolon kanserinin 1. ve 2. evreleri bugün çok iyi bir prognoza sahiptir. Tedavi, hastalığın ciddiyetine göre değişir. Her durumda, tümör ameliyat sırasında çıkarılmalıdır. Erken dönemlerde kemoterapi gerekli değildir.



Bir kolon kanseri teşhisinin ardından, CT taraması hastalığın kapsamını değerlendirebilir. Bu inceleme, örneğin karaciğerde veya akciğerlerde bağırsaktan uzakta olası metastaz varlığını belirleyecektir.



Hastalığın evresine bakılmaksızın (metastazların var olduğu bazı durumlar dışında) ameliyat sırasında tümör çıkarılmalıdır. Bu genel anestezi altında gerçekleşir. Çoğu zaman operasyon laparoskopi altında yapılır. Cerrah, aletlerini kaydırmak için karın bölgesinde birkaç kesi yapar ve bu da büyük bir yara izini önler.



Kolon Kanserinin Sebepleri Nelerdir?



Kolon kanseri veya kolorektal kanser, herhangi bir belirti göstermeden sessizce ilerler. Nadiren dışkıda kan görülebilir. Bu nedenle düzenli olarak test yaptırmak önemlidir.



Kolon kanserinin ana semptomu, dışkıda kan bulunması sistematik değildir. Bunu fark etmek de kolay değil. Bu kan, polip adı verilen bir tümörün oluşumuyla zayıflamış bağırsak mukozasından gelir. Hepsi kanserli değildir. Bu nedenle kolon kanseri için düzenli taramanın önemi. Mevcut immünolojik deney dışkı örneğinden çok basit bir şekilde gerçekleştirilir.



Ancak bazı durumlarda kolon veya rektumdaki hücreleri etkileyen değişiklikler kolorektal kansere neden olabilir. Çoğu zaman kolorektal kanser, kolon veya rektumun astarını kaplayan glandüler hücrelerde başlar. Bu glandüler hücreler, dışkının kolon ve rektum boyunca hareket etmesine yardımcı olan mukus üretir. Bu tip kansere kolon veya rektumun adenokarsinomu denir.