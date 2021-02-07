Kömür Maskesi Tarifi: Kömür Maskesi Ne İşe Yarar, Nasıl Yapılır?



Kömür maskesi, içeriğinde bulunan materyallerden dolayı cildin derinlemesine temizlerken, aynı zamanda siyah noktalar üzerinde mıknatıs etkisi yapmaktadır.



Kömür Maskesinin Cilde Faydaları Nelerdir?



Kömür ile yapılacak maske tariflerine geçmeden önce, kömürün cilde olan faydalarından bahsetmek daha yerinde olacaktır. Cildin derinlemesine temizliğini sağlayan kömür maskesi faydaları;

Gözaltındaki torbaların ve morlukların geçmesini sağlar,

Cildin yağ dengesini kontrol altında tutar,

Sivilce, akne ve siyah noktaların gözle görülür şekilde yok olmasını sağlar,

Ayrıca yine sivilce akne ve siyah noktaların bıraktığı lekelerden kurtulmanın yoludur,

Özellikle göz kenarlarında meydana gelen kaz ayaklarının ve cildin geri kalanında görülen kırışıklıkların giderilmesine destek olur,

Tüm cilt tiplerine uygun olan kömür maskesi ciltte zamanla meydana gelen tüylenmenin de önüne geçer.



Kömür Maskesi Tarifleri



Aktif kömür maskesi ciltte mıknatıs etkisi yaratmaktadır. Akne, sivilce ve siyah noktalara sebep olan yağı emer. Ayrıca diğer ürünlerin aksine kuruma ya da benzol peroksit gibi akne karşıtı bileşenler içermediğinden yanma hissini de ortadan kaldırır.



Kömür Maskesi;



Kömür tek başına da cildinizin temizlenmesine yardımcı olur. Satın aldığınız kömür tozunun içerisine su ekleyerek macun kıvamına getirin ve cildinize sürün. 10 dakika kadar sonra kurumuş olan karşımı yıkayın.



Kömür Tozu, Hint Kili ve Elma Sirkesi;



Bir fincan elma sirkesinin içerisine, aynı miktarlarda Hint kili ve kömür tozunu azar azar karıştırarak, macun kıvamına gelmesini sağlayın. İçerisine yarım çay bardağı kadar su ekledikten sonra yeniden karıştırın. Bu karışımı tabaka halinde yüzünüze ve boynunuza sürün. 15 dakika kadar bekledikten sonra ılık suyla yıkayın. Karşımı hazırlarken metal bir kap kullanmaktan kaçınmanız gerekmektedir. Metal, kömürün ve kilin etkisini azaltacaktır.



Kömür Tozu, Yumurta Akı ve Limon Suyu;



Bir adet yumurtanın akını, sarısından ayırarak tahta ya da plastik bir kabın içerisine koyun. Daha sonra bir kapsül ya da bir çay kaşığı kadar kömür tozu ve 3 çay kaşığı limon suyu ekleyin. Macun kıvamına getirdikten sonra cildinize uygulayın. 10 dakika sonra ılık suyla temizleyin. Daha ilk denemenizde cildinizdeki gerginliği ve pürüzsüzlüğü fark edeceksiniz.



Kömür Tozu ve Bal;



Bir yemek kaşığı kadar balın içerisine, bir adet kapsül ya da eş değerde bir çay kaşığı kadar kömür tozu ekleyin. Daha sonra eğer varsa 1 çay kaşığı matcha tozu ekleyebilirsiniz. Karışımı cildinize sürün ve 10 dakika bekledikten sonra durulayın.