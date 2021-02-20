Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Konjenital Adrenal Hiperlazi Nedir? Yenidoğan Bebekleri Ve Çocukları Nasıl Etkiler?
20.02.2021 - 17:53 |

Konjenital Adrenal Hiperlazi Nedir? Yenidoğan Bebekleri Ve Çocukları Nasıl Etkiler?

Konjenital adrenal hiperlazi nedir? Yenidoğan bebekleri ve çocukları nasıl etkiler? Konjenital sadece çocukları mı etkiler? Yetişkinlerdeki etkileri nelerdir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Konjenital Adrenal Hiperlazi Nedir? Yenidoğan Bebekleri Ve Çocukları Nasıl Etkiler?
ABONE OL

Konjenital adrenal hiperplazi veya HCS, belirli enzimlerin değişken aktivite kaybının neden olduğu nadir bir genetik bozukluktur. Bu eksiklik, adrenal bezler tarafından anormal hormon üretimine yol açar.

 Konjenital Adrenal Hiperlazi Nedir?

 Bazı hormonlar yeterli miktarlarda üretilmezken bazıları fazla üretilir.

 Yenidoğanlarda en şiddetli formlar için sistematik olarak taranır ve kız ve erkek çocukları eşit oranda etkiler. Adrenaller iki bezleri böbreklerin üzerinde yer alır ve 2 parçadan oluşan bir badem boyutundadır.

 Kortizol karşı vücudu korur saldırılar ve muhafaza edilmesi işlevini şekerin normal düzeyde kanda. Gün içerisinde üretimi değişmektedir.

 Yenidoğan Bebekleri ve Çocukları Nasıl Etkiler?

 Hiperplazi, bir organ veya dokudaki hücre sayısının artmasıdır. Fizyolojik ve zararsız bir süreç olabileceği gibi bazı patolojilerde de ortaya çıkabilir.

 Bunlar arasında, özellikle hepatositler adı verilen bir karaciğer hücreleri kümesine bağlı, karaciğeri etkileyen nadir ve iyi huylu bir tümör oluşturabilir.

 Konjenital adrenal hiperplazi, böbreklerin üzerinde yer alan ve temel işlevi belirli hormonları üretmek olan adrenal bezlerin anormalliğidir. Hormon, vücuttaki çeşitli işlevleri düzenleyen bir tür kimyasal habercidir. Konjenital adrenal hiperplazi, tedavi edilmezse büyümenin bozulması ve ergenlik gibi çeşitli bozukluklara neden olur. Böylelikle adrenal bezler tarafından anormal hormon üretimine neden olur, bazı hormonlar yetersiz üretilir, diğerleri ise tam tersine fazla üretilir.

 Muhtemelen doğumdan itibaren mevcut olabilirler ve küçük kızda cinsel organların anormalliklerine neden olabilirler. Ayrıca, sadece birkaç günlük yaşamdan sonra ortaya çıkabilir ve kendini dehidrasyon olarak gösterir.

 Konjenital Adrenal Hiperlazi Tedavisi Nasıldır?

 Tedavi, adrenallerin bu konjenital hiperplazisini iyileştirmeyi mümkün kılmaz, ancak hastaya eksik hormonları sağlamayı mümkün kılar. Çoğunlukla kortizol ve aldosteron. Bu nedenle sözde bir "ikame" tedavisidir. Aynı zamanda androjenler gibi fazla üretilen hormonların üretimini de engelleyecektir.

 Sadece hiperaldosteronizmin ortadan kalkmasının hipertansiyonu tedavi edeceğini düşünen hastalar ameliyat edilecek ve daha sonra özellikle Cushing sendromu (makro hiperplazinin neden olduğu bir sendrom, bilateral adrenal nodüler) olan hastalarda bir adrenalektomi gerçekleştirilebilir.

 

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Ay İkizler’de ilerliyor. Bugün yakın çevrenizde çok daha aktifsiniz ve sürekli hareket halinde olabilirsiniz. Ancak sözlerinizde daha dengeli olmaya da gayret etmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün elinizdeki birikimleri değerlendirmek için aktif bir uğraş içinde olabilirsiniz. Aynı zamanda yeni kazanç yollarını ortaya çıkması da mümkün.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün burcunuzda ilerleyen Ay sayesinde daha atılımcı ve cesursunuz. Ancak ailenizi ve sevdiklerinizi ilgilendiren konularla da ilgilenmeniz gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün düşüncelerinizde ve sözlerinizde aceleci olmamaya bakın. Kimi zaman geçmişten kaynaklanan konular yüzünden uğraşmak zorunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gelecek yönünde yeni fikirleriniz öne çıkmakta. Hedeflerinize daha pozitif bakabileceğiniz, kendinize güvenebileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hafta sonu olmasına karşın çok daha hareketli ve girişken olabileceğiniz bir gündesiniz. Sorumlulukların dikkat çekebileceği adımlar atabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinize güveniniz daha yüksek ve olaylara daha olumlu bakabilirsiniz. Uzaklar ve yolculuklar da dikkat çekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün biraz daha sakin düşünmek ve endişelerden uzak durmak gerekiyor. Psikolojik açıdan kendinizi daha fazla stres altında hissedebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ilişkilerinizde ve evlilikte daha düşünceli olabilirsiniz. Karşınızdakilerden beklentileriniz sizi daha hassas bir duruma sokabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Zaman alabilecek işlere ve uğraşlara daha çok dikkat etmelisiniz. Aynı zamanda sağlık ve hizmet konuları da oyalayıcı olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sevdiklerinizle ilgili konularda daha hevesli ve girişken olabilirsiniz. Sizi mutlu eden konulara ve yeniliklere daha açıksınız, hayatın olumlu yönlerine odaklanabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ailenizle ya da toprağa ait konularda yenilikler gündeme gelebilir. Ailevi konularda daha atılgan ve mücadeleci olmak durumunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Op. Dr. Atilla Şengör
Op. Dr. Atilla ŞengörBurun eğriliği ve ameliyat
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıRevizyon Burun Estetiği
Serap Öztürk Niya
Serap Öztürk NiyaSaç Sağlığında Yeni Terapi
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluHangi yöne ilerliyoruz?
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluHollywood’un yıldızı Türk: Mustafa Yazıcıoğlu
Duygu Bay
Duygu BayYolanda Cooper ile bilinçli güzelliğin sırları
Merve Karataşlı
Merve KarataşlıBeslenmede D vitamini ve Kovid-19 ilişkisi
Dr. Murat Ulusoy
Dr. Murat UlusoyVajinismusta erkek
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıNeden rinoplasti yapılmalıdır?
Psikiyatri Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Semra Baripoğlu
Psikiyatri Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Semra BaripoğluTravma nedir, travma nasıl atlatılır?
En Çok İzlenen Videolar
Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ateşli Havale Nedir, Belirtileri Nelerdir? Çocuğunuzun Ateşli Havale (Febril Konvülsiyon) Geçirdiği Nasıl Anlaşılır, Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Ateşli Havale Nedir, Belirtileri Nelerdir? Çocuğunuzun Ateşli Havale (Febril Konvülsiyon) Geçirdiği Nasıl Anlaşılır, Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Damak Kaşıntısı Neden Olur, Nasıl Geçer? Damak Kaşınıtısına Ne İyi Gelir, Tedavisi Var Mı?

Damak Kaşıntısı Neden Olur, Nasıl Geçer? Damak Kaşınıtısına Ne İyi Gelir, Tedavisi Var Mı?

Arpacık Nedir, Neden Olur? Göz Kapağının İçinde Çıkan Beyaz Nokta (Arpacık) Nasıl Tedavi Edilir?

Arpacık Nedir, Neden Olur? Göz Kapağının İçinde Çıkan Beyaz Nokta (Arpacık) Nasıl Tedavi Edilir?

Hamileliğin İlk Ayında Belde Ağrı Olur Mu? Hamileliğin İlk Ayında Bel Ağrısı Normal Midir?

Hamileliğin İlk Ayında Belde Ağrı Olur Mu? Hamileliğin İlk Ayında Bel Ağrısı Normal Midir?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet