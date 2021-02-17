Konjenital Nedir? Doğumsal Anomaliler Ve Konjenital Kalp Hastalıkları Nelerdir?
Yeni doğan bebeklerde meydana gelen anomali durumları ebeveynleri endişelendiren bir durumdur. Bu sebeple ebeveynler konjenital kalp rahatsızlıkları hakkında bilgi sahibi olmak isterler. Konjenital nedir? Doğumsal anomaliler ve konjenital kalp hastalıkları nelerdir? İşte, tüm detaylar.
Konjenital kalp hastalıkları, yeni doğan bebeklerde kalbin işlevini iyi bir şekilde yerine getirememesi sebebi ile oluşmaktadır. Bu durum yeni doğanlarda sıklıkla görülen patolojik bir durumdur. Bu durumun sebebi genellikle hamilelik döneminin 3. ve 8. haftası arasında meydana gelen embriyogenez probleminin oluşmasıdır.
Konjenital Nedir?
Konjenital, doğum öncesinde meydana gelen bazı anormal gelişimlerin neticesinde doğumdan sonra bebekte fizyolojik ya da morfolojik bozukluklar meydana gelmesidir. Bu tarz meydana gelen hatalar, doğum hataları ismini almaktadır.
Konjenital kalp hastalıkları, anne karnında meydana gelen bebeğin kalbinin düzgün gelişmemesi sonucunda yapısında ve işlevlerinde meydana gelen bozukluklardır. Konjenital kalp rahatsızlıklarında, kalp işlevini düzgün bir şekilde yerine getiremediği için çeşitli problemler ortaya çıkabilmektedir.
Doğumsal Anomaliler ve Konjenital Kalp Hastalıkları Nelerdir?
Konjenital kalp rahatsızlıkları anne karnındayken anlaşılabilen bir durum değildir. Çoğunlukla doğumdan sonra doktor kontrolünde ortaya çıkmaktadır. Bu süreçte bebeklerin doktor kontrolünde olması ve zaman kaybetmeden tedavilerinin başlaması oldukça önemlidir.
Konjenital Kalp Hastalıkları Sebepleri Nelerdir?
Konjenital kalp hastalıklarının çeşitli sebepleri olabilmektedir. Bu sebepler şu şekildedir;
- Hamilelik döneminde annenin alkol ya da sigara kullanımı
- Hamilelik döneminde doktorun önermediği ilaçların kullanılması
- Hamilelik döneminde annede gebelik şekerinin meydana gelmesi
- Doğum kilosunun beklenenin altında seyretmesi
- Annenin geç yaşlarda hamile kalması
- Annenin hamilelik döneminde enfeksiyon geçirmesi
Bu sebepler nedeni ile annenin sağlığının kontrol altında tutulması, annenin gebelik döneminde yalnızca doktor tavsiyesi ile ilaç kullanması, annenin hamilelikte alkol ya da sigara kullanmaması bebeğin sağlıklı gelişimi açısından oldukça önemlidir.
Konjenital Kalp Hastalıkları Belirtileri Nasıl Anlaşılır?
- Bebeklerde egzersiz kapasitesinin düşük olması
- Bebeklerin emme durumunda düzgün bir şekilde emme refleksi geliştirememesi ve çabuk yorulması,
- Bebeğin çok sık solunum enfeksiyonları geçirmesi
- Bebeklerde morarma durumlarının yaşanması
- Apgar sendromunun meydana gelmesi
- Bebeğin kilo alımının düzgün bir şekilde ilerleyememesi
- Bebeklerde aşırı terleme olaylarının yaşanmasıdır.
Konjenital Kalp Hastalıkları
- Patent Duktus Arteriyozus
- Hipoplastik Sol Kalp Sendromu
- Ventriküler Septal Defekt
- Total Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi
- Atrioventriküler Septal Defekt
- Trunkus Arteriyozus
- Aort Stenozu
- Triküspid Atrezisi
- Aort Koarktasyonu
- Pulmoner Atrezi
- Fallot Tetralojisi
- Büyük Arterlerin Yer Değiştirmesi
Konjenital kalp hastalıkları değişik şekillerde meydana gelebilmektedir. Bunun yanında bu hastalıkların belirtileri de farklılık gösterebilir. Yeni doğan konjenital kalp hastalıkları doktor muayenesi ile anlaşılmaktadır.