Konjenital Nedir? Doğumsal Anomaliler Ve Konjenital Kalp Hastalıkları Nelerdir?

Konjenital kalp hastalıkları, yeni doğan bebeklerde kalbin işlevini iyi bir şekilde yerine getirememesi sebebi ile oluşmaktadır. Bu durum yeni doğanlarda sıklıkla görülen patolojik bir durumdur. Bu durumun sebebi genellikle hamilelik döneminin 3. ve 8. haftası arasında meydana gelen embriyogenez probleminin oluşmasıdır.

Konjenital Nedir?

Konjenital, doğum öncesinde meydana gelen bazı anormal gelişimlerin neticesinde doğumdan sonra bebekte fizyolojik ya da morfolojik bozukluklar meydana gelmesidir. Bu tarz meydana gelen hatalar, doğum hataları ismini almaktadır.

Konjenital kalp hastalıkları, anne karnında meydana gelen bebeğin kalbinin düzgün gelişmemesi sonucunda yapısında ve işlevlerinde meydana gelen bozukluklardır. Konjenital kalp rahatsızlıklarında, kalp işlevini düzgün bir şekilde yerine getiremediği için çeşitli problemler ortaya çıkabilmektedir.

Doğumsal Anomaliler ve Konjenital Kalp Hastalıkları Nelerdir?

Konjenital kalp rahatsızlıkları anne karnındayken anlaşılabilen bir durum değildir. Çoğunlukla doğumdan sonra doktor kontrolünde ortaya çıkmaktadır. Bu süreçte bebeklerin doktor kontrolünde olması ve zaman kaybetmeden tedavilerinin başlaması oldukça önemlidir.

Konjenital Kalp Hastalıkları Sebepleri Nelerdir?

Konjenital kalp hastalıklarının çeşitli sebepleri olabilmektedir. Bu sebepler şu şekildedir;

Hamilelik döneminde annenin alkol ya da sigara kullanımı

Hamilelik döneminde doktorun önermediği ilaçların kullanılması

Hamilelik döneminde annede gebelik şekerinin meydana gelmesi

Doğum kilosunun beklenenin altında seyretmesi

Annenin geç yaşlarda hamile kalması

Annenin hamilelik döneminde enfeksiyon geçirmesi

Bu sebepler nedeni ile annenin sağlığının kontrol altında tutulması, annenin gebelik döneminde yalnızca doktor tavsiyesi ile ilaç kullanması, annenin hamilelikte alkol ya da sigara kullanmaması bebeğin sağlıklı gelişimi açısından oldukça önemlidir.

Konjenital Kalp Hastalıkları Belirtileri Nasıl Anlaşılır?

Bebeklerde egzersiz kapasitesinin düşük olması

Bebeklerin emme durumunda düzgün bir şekilde emme refleksi geliştirememesi ve çabuk yorulması,

Bebeğin çok sık solunum enfeksiyonları geçirmesi

Bebeklerde morarma durumlarının yaşanması

Apgar sendromunun meydana gelmesi

Bebeğin kilo alımının düzgün bir şekilde ilerleyememesi

Bebeklerde aşırı terleme olaylarının yaşanmasıdır.

Konjenital Kalp Hastalıkları

Patent Duktus Arteriyozus

Hipoplastik Sol Kalp Sendromu

Ventriküler Septal Defekt

Total Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi

Atrioventriküler Septal Defekt

Trunkus Arteriyozus

Aort Stenozu

Triküspid Atrezisi

Aort Koarktasyonu

Pulmoner Atrezi

Fallot Tetralojisi

Büyük Arterlerin Yer Değiştirmesi

Konjenital kalp hastalıkları değişik şekillerde meydana gelebilmektedir. Bunun yanında bu hastalıkların belirtileri de farklılık gösterebilir. Yeni doğan konjenital kalp hastalıkları doktor muayenesi ile anlaşılmaktadır.