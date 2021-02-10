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10.02.2021 - 16:42 |

Konstipasyon (Kabızlık) Nedir? Konstipasyon Tedavisi Nasıl Yapılır?

Konstipasyon (kabızlık) nedir? Konstipasyon tedavisi nasıl yapılır? Kabızlık neden ortaya çıkar? Kabızlık sorununu engellemek mümkün müdür? Kabızlıktan korunmak için nelere dikkat etmek gerekir? Siz de konstipasyon nedir ve nasıl korunmak gerekir sorularının cevabını merak ediyorsanız tüm detayları derledik.

Konstipasyon (Kabızlık) Nedir? Konstipasyon Tedavisi Nasıl Yapılır?
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Kabızlık, bağırsak hareketlerinin sıklığının, onları geçirmede güçlükle ilişkili olarak azalmasıyla tanımlanır. 

Konstipasyon (Kabızlık) Nedir?

Kabızlık, bağırsak hareketlerinin rahatsız edici ve sık sık yavaşlamasıdır. Bazı hastalıklar kabızlık (hipotiroidizm, fonksiyonel kolopati) ile ilişkilidir ve uygun tedavi sindirim durumunu iyileştirebilir.

Kabızlık, diyette lif eksikliği nedeniyle tercih edilir ve bu da bağırsak geçiş hızında bir azalmaya yol açar.

 Kabızlık, bağırsak hareketlerinin sıklığının haftada üçün altına düşmesidir. Midede rahatsızlık hissi, kramplar ve şişkinlik görünebilir. Tuvalete gitmek zor, hatta acı verici hale gelir. Dışkı sert, yetersiz ve atılmaları eksik görünüyor.

 Konstipasyon Tedavisi Nasıl Yapılır?

 Doktor, önce lif alımını artırmak için diyetin değiştirilmesini önerecektir. Çiğ sebzeler, pişmiş sebzeler, baklagiller, pektin bakımından zengin meyveler (elma, armut, şeftali, çilek), ama özellikle tam tahıllar tüketilmelidir.

 Kabızlığı tedavi etmek için günde yaklaşık 1/4 fincan buğday kepeği tüketmeniz önerilir. Bütün kuru erik ve kuru erik suyu, doğal bir müshil olan sorbitol içerdiğinden kabızlığı gidermede çok etkilidir. 

 Kabızlık Belirtileri Nelerdir?

Bağırsak hareketlerinin normal sıklığı kişiden kişiye büyük ölçüde değişir. Dışkılar kolondan (kalın bağırsak) yeterince hızlı hareket etmediğinde kabızlıktan bahsediyoruz. Belirtileri ise şöyledir; çok seyrek bağırsak hareketleri, zorluğundan sorumlu çok sert dışkı dışkılama şeklinde ortaya çıkar.

Midede ilk kısmi sindirimden sonra besin ince bağırsağa gelir. Bu ilerleme sırasında vücut, vücudun çoğunu emer. Sindirilen yiyeceğin artıkları daha sonra dışkıyı oluşturmak için kolona geçer. İnce bağırsak ve kolon büzülerek besini ileriye taşır. Sindirim sırasında gıdanın parçalanması bağırsak florası doğal fermantasyon ve gaz üretimi ile sonuçlanır. Kabızlık durumunda, dışkıyı oluşturan yiyecek artıkları, rektuma doğru ilerlemeden kolonda çok uzun süre kalır. İçerdikleri su kolon tarafından emilir ve dışkı sertleşir. Dışkı, kolon ve rektumda birikir ve geçmesi zordur. 

Kabızlık Nasıl Önlenir?

 Bazı günlük alışkanlıkları değiştirmek kabızlık riskini azaltabilir. Birkaç basit yaşam hijyen kuralına uyarak kabızlığın ortaya çıkma sıklığını azaltmak veya şiddetini azaltmak mümkündür.

Her öğünde lif bakımından zengin besinler tüketin. Kanser ve kardiyovasküler hastalıkların önlenmesi ve günde beş porsiyon meyve ve sebze alımının sunulması için verilen tavsiyeler, kabızlığın önlenmesi için tamamen geçerlidir. Transit geçişi teşvik etmek için yemekten önce büyük bir bardak soğuk su için.

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