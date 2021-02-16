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16.02.2021 - 14:34 |

Kontakt Lens Nedir, Nasıl Kullanılır? Kimler Kontakt Lens Kullanabilir?

Göz sağlığı her zaman çok önem taşımaktadır. Görme bozukluğunun engellenmesi için genellikle gözlük kullanılır. Gözlük takmak istemeyen kişiler ise kontakt lens kullanabilirler. Kontakt lens rahat bir kullanım sağlar. Kontakt lens nedir, nasıl kullanılır? Tüm ayrıntıları ile sizler için derledik.

Kontakt Lens Nedir, Nasıl Kullanılır? Kimler Kontakt Lens Kullanabilir?
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 Kontakt lens gözlüğe alternatif olarak üretilen gözün kırma kusurlarını düzelten merceklerdir. Gözün korneasının ön kısmına takılan kontakt lens optik amaçla kullanılmasının yanı sıra kozmetik ve tedavi amacıyla da kullanılabilir. 

Kontakt Lens Nedir, Nasıl Kullanılır?

Kontakt lens, gözdeki görme kusurlarını önlemek adına kullanılan gözlüğe alternatif üretilen merceklerdir. Gözdeki kornea ön yüzeyine takılan bu merceklere kontakt lens denilmektedir. Kontakt lens göz bozukluğunun derecesine göre ayarlanabilir. Bu lensler optik amaçlı, kozmetik ve tedavi amaçlı olarak da kullanılabilen bir çeşit protezdir. Kontakt lens kornea yüzeyine yerleştirilerek gözdeki kusurların giderilmesi ve bazı hastalıkların tedavisinde kullanılır. Kontakt lens çeşitleri de farklılık göstermektedir. 

Kimler Kontakt Lens Kullanabilir?

- Göz titremesi olan kişiler kontakt lens kullanabilir. 

- Albino hastaları da genel olarak öz tedavilerinde kontakt lens kullanabilirler. 

- Korneanın dikleşmesi diğer bir adı ile keratokonus teşhisi konulan hastalar kontakt lens kullanabilirler. 

- Yüksek ve ya düzensiz astigmatizması ve altı diyoptrinin gibi miyopsisi olanlar da kontakt lens kullanabilirler. 

- Kontakt lensi göz alerjisi olmayan kişiler de rahatlıkla kullanılabilir. 

- Yağmurlu ve rüzgarlı havalar dışındaki günlerde de kontakt lens rahatlıkla kullanılabilir. 

Kontakt Lens Kullanılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Doktor muayenesinin ardından doktorun önerdiği takma sürelerine göre kontakt lensler kullanılabilir. Lens kullanan kişiler lens temizliğine ve lens değiştirme zamanlarına mutlaka uyum göstermeliler. Kontakt lens kullanılırken gözde meydana gelen bir rahatsızlıkta ve ya değişiklikte mutlaka lens takmaya ara verilmesi gerekir. Ayrıca kontakt lens kullanımlarında meydana gelen değişikliklerde mutlaka bir doktora gidilmesi gerekir.

Kontakt lenste oksijen geçirgenliği ve göze doğru uygulanması çok önem taşır. Bu nedenle korneaya uygulanan kontakt lensin kullanımı ve temizliği de çok önem taşır. Kontakt lensin yeterince temizlenmemesi sonucunda gözde alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Bazı durumlarda kontakt lensin yanlış kullanılması gözyaşı buharlaşmasını da sağlayabilir.

Kontakt Lens Çeşitleri Nelerdir?

Göz sağlığı için kullanılan kontakt lensler farklı kategorilerdedir. Yumuşak lensler hipermetrop, miyop, astigmat ve presbiyop gibi görme bozukluklarının düzeltilmesinde kullanılıyor. Su tutabilen maddeden yapılan bu lensler oldukça ince yapılı ve bükülebilirdir. Kontakt lensler korneayı da tamamen kaplar. Lensler günlük, 3 ay ömürlü, 6 ay ömürlü ve 1 yıl ömürlü olarak kullanılabilir. Sert kontakt lensler her türlü göz bozukluğunda kullanılır.

Bu lensi özellikle düzensiz ve yüksek dozdaastigmatı olan kişiler kullanılır. Kontakt lensler çoğunlukla derecelidir. Dereceli lensler de göz hastalıklarının tedavisinde ve görme bozukluklarının düzeltilmesinde kullanılırlar. Kontakt lens çeşitleri arasında renkli lensler de bulunur. Renkli lens ise günümüzde oldukça popülerdir. Göz rengini değiştirmek ve daha güzel bir görünüme kavuşmak isteyen kişiler renkli lens kullanabilirler. Renkli lenslerin bazıları görme bozukluğunu düzeltir. Bazı renkli lensler ise görme bozukluğunu düzeltmez ve yalnızca göz rengini değiştirmek için kullanılır. Ayrıca yakın ve ya uzak iki ayrı gözlük kullanan kişiler için de lensler bulunuyor. 

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