Köpek maması alırken dikkat etmeniz gerekenler

Sadık bir dost olan köpekler, bu dostluklarının karşılığında sevgi ve ilgi beklerler. Evde köpek besleyenler bu ilgili ve sevgiyi onlara mama vererek ödüllendirirler. Bu noktada tıpkı insanlar gibi köpeklerinde beslenmesine dikkat etmesi gelişimleri açısından büyük önem taşıyor. Köpek maması alırken, mamanın belirli standartlarda üretildiğinden ve köpeğiniz için yeterli olup olmadığından emin olmanız için bazı noktalara özen göstermeniz gerekiyor.Kaliteli beslenmek, tüm hayvanların hakkıdır.

Köpekler için yanlış seçilen mamalar, köpeklerin beslenmelerini olumsuz olarak etkilemektedir. Bu gibi durumlar, köpeklerde rahatsızlıklara neden olabilir. Bu yüzen köpek maması alırken, özellikle kuru mamalarda daha dikkatli olunması gerekir.

Peki, köpek maması alırken nelere dikkat edilmeli?

-Köpeğin yaşı ve ırkı mama seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biridir. Özellikle kısırlaştırılmış olup olmaması da mama seçiminde göz önünde bulundurulmalıdır.

-Mamanın ilk içerikleri et ile başlanmalıdır. Bu noktada protein miktarının köpeğiniz için uygun olup olmamasına dikkat edin.

-Köpekler için en uygun mamalar genellikle kuru mamalardır. Bu durum köpeğinizin hem sindirim sistemi için hem de diş sağlığo için en uygun seçim olacaktır.

-Bazı mamaların içerisinde kamış pekmezi, mısır şurubu ve mısır guliteni gibi maddeler bulunmaktadır. Bu maddeler köpeğiniz için oldukça zararlıdır.

- Mama içeriğinin hayvansal türevler, tavuk ürünü ve buna benzer havya ürünlerini belirten mamalardan uzak durulması gereklidir.

-Mamada katkı maddesi bulunmamalı ve doğal antioksidanlar içermelidir.

-Köpek maması alırken D, A, B1 vb. vitaminler ve ayrıca mineraller içeren mamalara yönelmek daha doğru olacaktır. Aynı zamanda demir, kalsiyum, iyot, fosfor gibi maddelerin içerdiğinden de emin olmak gerekmektedir.

-Son yıllarda köpek mamalarında soya ürünleri kullanılmaktadır. Soya ürünleri köpeğiniz içn alarjen bir reaksiyon gösterebilir. Bu yüzden köpek sağlığı için

önerilmemektedir.

-İnsan sağlığında zararlı olduğu, köpek maması satın alırken GDO bulunmadığından emin olmalısınız.

-Mamaların taze olması, konunun temeli oluşturmaktadır. Taze olmayan, raflarda uzun süre bekleyen mamalar köpeklerin hoşlarına gitmeyebilir.

-Günümüzde neredeyse her mamanın üzerinde yazan Super Premium yazılı mamalar tercih edilebilir.

-Satılan bazı mamalarda köpeklerin katı dışkılar çıkarabilmesi için zararlı pek çok madde bulunuyor. Köpeğin dışkısındaki sertlik ve katılık, mamaların kaliteli olduğu anlamını taşımıyor. Bu sebeple bu noktaya da dikkat edilmesi gerekmektedir.