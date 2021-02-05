Köpek Yaşı Hesaplama Nasıl Yapılır? En Kolay Köpek Yaşı Nasıl Hesaplanır?

Köpek yaşı insan yaşıyla aynı değildir ve kolay bir şekilde hesaplanabilir.

Köpek Yaşı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Köpeklerin doğru yaşını hesaplamak isteyen kişiler bazı yollara başvuruyor. Köpeklerin gerçek yaşını ve insana göre kaç yaşında olduğu merak eden birçok insan bulunuyor. Köpekler her zaman sevdiğimiz ve beslediğimiz canlılardır. Onların sağlıklı büyümesi için, gerekli işlemler yapılıyor. Köpeklerin insana göre kıyaslandığında kaç yaşında olduğu basit bir şekilde hesaplanabiliyor.

Köpeklerin yaşını hesaplamak için, köpeğin doğduğu zamanı bilmek gerekir. Köpeğin doğduğu tarih bilinmediği zaman, bir hesaplama yapmak söz konusu olamıyor. Köpeğin 1-2-3 veya 4 yaşında olduğunu bilmemiz gerekiyor. Eğer köpeğin normal yaşını biliyorsak, yani doğduğundan itibaren kaç sene olduysa bunun üzerinden hesaplamalar yapılabiliyor.

Köpeğin normal yaşının 3 olduğu düşünüldüğünde, insan yaşına denk gelen yaşını bulmak için tek işlem yapmanız yeterli olacaktır. Köpeğin fiziksel olarak insana karşılık gelen yaşını 7 ile çarparak bulabilirsiniz. Köpek eğer 3 sene önce doğduysa, 7 ile çarpıldığında 21 sayısını elde ederiz. Bu sayı da köpeğin fizyolojik olarak insana eşdeğer yaşını gösterir.

En Kolay Köpek Yaşı Nasıl Hesaplanır?

Köpek yaşını hesaplama yapmadan önce köpeğin kaç yıl önce doğduğu tespit edilir. Tespit edildikten sonra köpeğin yaşı 7 sayısıyla çarpılır ve insan yaşına eşdeğer olan yaşı ortaya çıkar. Bu durumda kullanılan sayı 7'dir. Köpeğin mevcut yaşını 7 sayısıyla çarparak, fizik olarak gerçek yaşını bulabilmeniz mümkündür.