Köpekler Ne Yer, Nasıl Beslenir? Köpeklerin Sevdiği Besinler Nelerdir?

Köpek beslemek insan psikoloji sağlığını da olumlu yönde etkiler. Köpek beslemek sorumluluk isteyen bir iştir. Dolayısıyla nasıl beslendiğini iyi bilmek gerekir.



Köpekler Ne Yer?



Köpekler de aynı insanlar gibi ilk temel gıda maddesi yağlardan oluşur. Bir yavru köpek ve erişkin köpeğin yiyeceği gıdalar da farklıdır. İlk olarak yavru köpeklerin donuk mamalarla beslenmesi çok önemlidir. Donuk mamalar yavruların gelişmesini daha da hızlı sağlayacaktır. Köpeğiniz erişkin hale geldiği zaman ona kemik ve pirzola tarzı yiyecekler verebilirsiniz. Köpekler genelde katı gıdalardan hoşlanır. Köpek mamaları burada tercih edeceğiniz mamalardandır.



Köpekler Nasıl Beslenir?



Eğer yavru bir köpek besliyorsanız anne sütü ile beslenmesi şarttır. Anne sütü verilemiyorsa köpeğe bu dönemde günlük sütler verilebilir. Bu şekilde gelişimine katkı sağlanacaktır. Ayrıca erişkin haline geldikten sonra köpeğe kuru gıdalar veya donuk mamalar verilebilir. Köpek beslerken köpeğe vermemeniz gereken gıdalar da vardır.



Mutlaka çikolata ve şeker içeren gıdalardan köpekten uzak tutun. Bu tarz gıdalar tüketmesi köpeğin sağlığına olumsuz etki edecektir. Sindirimsel olarak köpekte hastalıklar ortaya çıkabilir. Ayrıca köpekler günlük su ihtiyacını karşılamalıdır. Günde en az 2 litre su tüketmesi köpekler için önemlidir.



Eğer köpeğiniz sindirim sisteminden kaynaklı hastalandıysa sindirim sistemini onarıcı olarak aynı zamanda antioksidan görevi gören havuç verebilirsiniz. Havuç köpeğe oldukça faydalı bir besindir. Köpeğin dişlerini de temizleyecektir. Ayrıca sindirim sağlığı için köpeğinize et ile karıştırılmış olan yoğurtta verebilirsiniz. Yoğurtta köpek sağlığı için önemlidir. Erişkin halinde iken biraz yumuşak ve sulu gıdalar protein ağırlıklı olarak verilebilir ve köpeğin gelişmesine olumlu etki yapılabilir.



Köpeklerin Sevdiği Besinler Nelerdir?



Köpeklerinize mama dışında verebileceğiniz gıdalar vardır. Köpekler bu gıdaları çok sever ve keyifle tüketir.



Pirinç: Yumuşak gıdalardan olan pirinç köpekler tarafından kolayca tüketilir. Dilerseniz pirinci farklı baharatlarla da pişirebilirsiniz.



Et: Köpeklerin en sevdiği besinlerden biridir. Eti pişirmenize gerek yoktur. Direkt olarak verebilirsiniz.



Muz: Köpeğin sevdiği bir diğer besin ise muzdur. Muzun köpek sağlığına olumlu etkisi vardır.