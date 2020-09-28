Korkusuzca etek giyebilirsiniz

Kadınların estetik görünümlerinde en önemli yer tutan noktalardan biri de bacaklarıdır. Bacaklarının görünümüne güvenmeyen kadınlar etek giymekten çekinirken, sosyal ortamlarda da rahatsızlık duyabiliyorlar. Ancak estetik cerrahide geldiğimiz noktada bu durum çözümsüz değil. Bacak ve ayak bileği operasyonlarıyla hayal edilen görünüme kavuşularak özgüveni yüksek bir yaşam sürmek sanıldığının aksine çok daha kolay.



Kalçalardan ayak bileklerine kadar vücut orantısını sağlamayı ve kişinin kendi fiziğine uygun bacaklara sahip olmasını amaçlayan bacak estetiği, daha zarif bir görünüme sahip olmak isteyen kadınlar tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. İnce ve sıkı bacaklar vücudu daha uzun ve gösterişli göstermelerinden dolayı bacak estetiği estetik cerrahinin en önemli ameliyatlarından biridir.

Neden bacak estetiği?



Peki hangi durumlarda bu operasyonlar tercih edilir? Ayak bileğinin aşırı ince olması, bacak üst- iç kısmındaki yağlanma, alt bacak iç kısmındaki eğrilikler, dizin iç yanındaki yağ fazlalıkları, ciltteki çökük görüntü, bacaklardaki çarpıklık olarak adlandırılan eğrilik ve asimetriler gibi şikayetler en önemli tercih nedenleridir.



Bu sebeplerden ötürü kalça ile uyumlu, silindirik, kavisleri olan ve ayağa doğru zarif bir şekilde incelerek giden bacak yapısı için bacak ve ayak bileği estetiği operasyonları gerçekleştirilmektedir.



Operasyonlarda hangi teknikler kullanılmaktadır?



Bacak, diz ve ayak bileğindeki bölgesel fazlalıkların yani yağların uzaklaştırılması için en ideal teknik liposuction ameliyatlarıdır. Bacak eğriliklerinde baldır silikonları ya da yağ enjeksiyonları kullanılarak bacak iç kısmının vücut orantısına göre bir miktar kalınlaştırılması mümkünüdür. Daha önce liposuction yapılmış ve çöküntü gelişmiş kişilerde tedavi olarak yağ enjeksiyonu uygulanabilir.



Yağ transferi yoluyla yapılan tedaviler genellikle ömür boyu kalıcı olmaktadır. Doku fazlalığı ve cilt sarkmaları gibi sorunlar da var ise bu bölgelerde bacak germe işlemi de yapılabilmektedir.



Yağ transferi sonrası aynı gün taburcu olmak mümkündür. 2 hafta boyunca özel bir korse giyilmesi gerekliyken, 1 ay sonrasında koşu harici egzersizler, 3. ay itibarı ile de tüm sporlar gerçekleştirilebilir.