Korkutan açıklama: Madde bağımlılığı 10 yaşına kadar düştü

Herhangi bir maddeye olan bağımlılığın ekonomik, sosyal, psikolojik ve adli sonuçları olduğunu vurgulayan Psikolog Merve Mamacı, tütünün diğer maddelere geçişte aracı rol üstlendiğini ifade etti.



'Çok rahat ve kolay elde ediyorlar'



Kişilerin duygusal olarak yaşadıkları sorunlarla başa çıkmak için madde kullanımına yöneldiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Merve Mamacı, “Bağımlılıkta, genetik ve çevresel faktörler, psiko-sosyal nedenler, çocuğun büyüdüğü aile, aile içi şiddet, iletişim kopuklukları etkili oluyor. Kişilerin psikolojik dayanıklılık seviyesi düşükçe bağımlılık geliştirme eğilimleri artıyor. Günümüzde madde bağımlılığı yaşı oldukça düştü. Artık 10 yaşında çocuklar bağımlılık geliştirebiliyor. Çünkü artık çocuklar da maddeyi rahat ve kolay bir şekilde elde edebiliyor” diye konuştu.



'İyi iletişim kurmak çok önemli'



Çocukların yoğun bir şekilde telefon ve tablet kullandığına dikkat çeken Merve Mamacı, “Bu mecralardan rol model ediniyorlar, olumsuz birçok örnek var. Bağımlılığı etkileyen faktörlerden biri de sosyal medyadır. Ayrıca yetişkinler de etkileniyor. Çocukların bağımlı olmasını önlemek için onlarla sağlıklı ve iyi iletişim kurmak gerekiyor. Çocuk hata yaptığı zaman ailesiyle konuşabilmeli. Şiddete maruz kalmamalı çünkü şiddete maruz kalan çocuklarda, herhangi bir maddeyi kullanma eğilimi artıyor” şeklinde konuştu.

Madde bağımlılığından kurtulmak mümkün mü?



Bağımlıktan kurtulmak için kişinin isteğinin ve motivasyonunun önemli olduğunu söyleyen Merve Mamacı, “Kişiler bağımlılıktan tamamen kurtulabilir. Ancak bunun için çok büyük bir istek ve motivasyon içerisinde olması gerekiyor. Bu süreçte kişiye destek olmak ve yüreklendirmek lazım. Tedavi olması için ikna edilmelidir. Bağımlılar aslında maddenin sağlıksız ve zararlı olduğunu bilip kendi çabalarıyla bırakmaya çalışıyorlar. Fakat çoğunlukla bırakamıyorlar, o noktada uzmanlardan yardım almak gerekiyor. Tedavi maddenin türüne, ne kadar kullanıldığına bağlı olarak değişiyor” dedi.



Elektronik sigara, sigara bağımlılığından kurtarır mı?

“Bir maddenin bağımlılığından kurtulmak isterken yerine başka bir madde koyuyorsanız eğer başarılı olamazsınız” diyen Mamacı, elektronik sigaranın, sigarayı bırakmaya yardımcı olmadığı yönünde araştırmalar olduğunu vurguladı. Mamacı, “Hiç sigara kullanmayan kişiler direkt elektronik sigara da içebiliyor. Bu durum da farklı bir bağımlılığa işaret ediyor. Elektronik sigara klasik sigaralar kadar zararlı değil belki ama yine kalp damar hastalıkları, kısırlık gibi sonuçları olduğu yönünde araştırmalar mevcut” diye konuştu.