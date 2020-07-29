Korona virüs döneminde en çok bu uygulama tercih edildi

Dudak renklendirme, solgun görünen dudaklar için kalıcı ve doğal bir çözüm. Ayrıca, dudak hatları zamanla inceliyor, daha küçük gözükebiliyor işte renklendirme işlemi burada devreye giriyor.



Kalıcı dudak renklendirme işlemi sayesinde dudaklardaki renk eşitsizliklerini giderirken, dudağa daha canlı bir görünüm kazandırılıyor. Doğal renklerde yapılan uygulamalar sonrasında çoğu zaman günlük hayatta ruj kullanmaya gerek kalmadan sadece nemlendirici kullanarak canlı ve parlak dudaklara sahip olabilirsiniz.



Dudakları solgun görünen, dudak çerçeve hatları uçuk ve benzeri sebeplerle kaybolmuş kadınlar bu uygulamadan yararlanabilir. Acısız ve ağrısız olarak tamamlanan bu işlemin iki yıla kadar kalıcılık süresi var. Kişiler isterlerse bu süre dolmadan da işlemi tekrar edebiliyor. Genelde 30 -45 yaş arası kadınların sıklıkla tercih ettiği dudak renklendirme işlemi dudakları ile ilgili bu şikayetleri bulunan 18 yaş üzerindeki tüm kadınlara uygulanabilmektedir.



Corona virüs dönemindeki tercih nedeni ise normal rujların maskelere bulaşıp; silinmesi...



Dudak renklendirme kalıcı bir işlem olduğu için doğal renklerin seçilmesine özen gösteriyoruz. İşlem öncesinde kişiye en uygun renk ve tasarım belirleniyor. Eğer kişinin beklentisi uzmanların beklentisinin çok dışında ise bu kişilere işlem yapmamak tercih ediliyor



Bu yazın en popüler bir diğer uygulamasının ise kalıcı eyeliner. Özellikle yaz aylarında sıcak ve nem sebebiyle akan bulaşan göz makyajı için kalıcı eyeliner büyük bir avantaj sağlıyor.