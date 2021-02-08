Kostik Nedir, Ne İşe Yarar? Kostik Nerelerde Kullanılır Ve Zararları Nelerdir?

Kimyasal bir yapı olması ile beraber özellikle temizlik konusunda kostik, birçok farklı ürün içerisinde yaygın şekilde değerlendirilmektedir. Aynı zamanda kostik nedir sorusu da yine internet üzerinden çok fazla araştırılıyor.

Kostik Nedir?

Özellikle evlerde ve birçok farklı alanda günlük olarak kullanılan kimyasal bileşene kostik denir. Temizlik maddesine karıştırmak suretiyle kullanılan bir yapı olarak da ifade etmek mümkündür. Kimyasal adı ise sodyum hidroksit olarak bilinir ve formülü, ‘NaOH’ biçiminde ifade edilir.

Kostik Ne İşe Yarar?

Kostik özellikle birçok değişik temizlik malzemesine katılmak suretiyle kullanılan yardımcı bir üründür. Böylece ilgili alanda yapılacak olan temizliğin, daha etkin ve güçlü biçimde gerçekleşmesine olanak tanır. Önemli ve güçlü bir çözücü olduğu için, kısa sürede birçok farklı kir ve lekenin etkin bir şekilde çıkmasına imkan verir.

Kostik Nerelerde Kullanılır?

Kostik özellikle sabun ve deterjanda yaygın olarak kullanılan bir kimyasal bileşendir. Aynı zamanda gider açıcılarının ana malzemesi olduğunu da söylemek mümkün. Özellikle su ile karıştırıldığında en fazla 5 dakika içerisinde çözünür. Daha sonra suyun sıcaklığını önemli oranda artırır ve uzun bir süre sıcak kalmasını sağlar. Böylece tepkimeye girmiş olduğu ana maddeyi yakarak ayrıştırır ve etkin bir temizlik sağlar.

Kostik Zararları Nelerdir?

Kostik çözeltisi özellikle oldukça yakıcıdır ve bu konuda zararlıdır. Aynı zamanda çevreye ciddi oranda bir zehirli buhar yayar. O yüzden kostik kullanmak isteyen kişilerin gözlük ve eldiven ile maske kullanması büyük bir öneme sahiptir.