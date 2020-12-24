Kovid-19'a bağlı akciğer hasarı kök hücre ile tedavi edilebiliyor
Koronavirüse maruz kalanların yüzde 5-10 kadarı; özellikle yaşlı hastalar başta olmak üzere, kronik hastalıkları olanlarda, bağışıklık sistemi zayıf ya da bağışıklığı baskılayıcı ilaç kullananlarda hastalığın ilerleyen dönemlerinde şiddetli akut solunum yetmezliği, ağır akciğer enfeksiyonu ve hasarı gelişebiliyor. Bu sebeple de pek çok hasta kaybediliyor. Son olarak Kovid-19 tedavisinde kök hücrelerin kullanımına ilişkin çok sayıda bilimsel çalışma gerçekleştirildi. Kovid-19 tedavisinde kök hücrelerin kullanımı ile gelişmeleri Dr. Yüksel Büküşoğlu anlattı
Koronavirüs enfeksiyonun neden olduğu ağır solunum yetmezliği ve ciddi akciğer hasarı, Kovid-19 vakalarında birincil ölüm nedeni. Kök hücrelerin bağışıklık sistemini düzenleyip iyileştirici özelliklere sahip olduğunu ve daha önce de bazı virüs enfeksiyonlarının neden olduğu hasarı tedavi etmek için kullanıldığını biliyoruz.
Yağ dokusundan üretilen kök hücrelerin özellikleri nelerdir?
Yağ dokumuz vücudumuzdaki en önemli kök hücre kaynaklarından biridir. Koronavirüs etkisini ACE-2 ile gösterir çünkü yağ dokusu ACE-2 açısından çok zengindir. Yağ dokusundan üretilen kök hücrelerin üç ana özelliği vardır: İmmünomodülatör yani bağışıklık sistemini düzenleyip iyileştirici özellikleri, ikincisi anti-enflamatuar yani iltihabi reaksiyonu önleyici, azaltıcı etkileri ve son olarak rejeneratif yani onarıcı, iyileştirici, tamir edici özellikleri.
Akciğer dokusunda oluşan iltihabi reaksiyonu önleyebiliyor
Kök hücreler salgıladıkları birçok molekül ile koronavirüsün akciğer dokusunda oluşturduğu iltihabi reaksiyonun şiddetlenmesini baskılayıp önleyebiliyor. Ayrıca aşırı alarm durumuna geçmiş sitokin fırtınasını bağışıklık sisteminin yanıtlarını düzeltip iyileştirerek engelleyebiliyor.
Ağır hasarı tedavi ediyor, hücreleri yeniliyor
Virüsün neden olduğu şiddetli iltihabi reaksiyonu önleme, hastalığın şiddetlenmesini engelleme, hasar görmüş akciğer dokularını yeniden ve çabuk bir şekilde onarabilme, bağışıklık sistemini kuvvetlendirip düzenleyebilme gibi etkileri sayesinde Kovid-19 hastaları hızlı bir şekilde sağlıklarına kavuşabiliyorlar. Üstelik akciğerde oluşan ağır hasar da tedavi ediliyor. Kök hücre tedavisi ile hastanın bağışıklık sisteminin Kovid-19'un yarattığı hasara direnmesi ve hücrelerin yenilenmesini sağlamak amaçlanıyor.
İlaca yanıt vermeyen ağır Kovid-19 vakalarında da uygulanabilir
Bilimsel calışmalar da uygulanan mevcut ilaç tedavilerine yanıt vermeyen ağır Kovid-19 vakalarında kök hücre tedavisinin son derece faydalı olabileceğini gösteriyor.