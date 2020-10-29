Kovid-19'a göre inme 10 kat daha öldürücü!

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof.Dr. Şerefnur Öztürk,TÜİK raporlarına göre inme sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının tüm kazalarda hayatını kaybedenlerin iki katı olduğunu belirtti.

"Sağlık kuruluşuna gitmekten çekinmeyin"

"Her 40 saniyede bir kişi inme geçiriyor. İnme, halen yaşamakta olduğumuz Kovid-19 hastalığına göre 10 kat daha öldürücü ve önlenebilir bir hastalık" diyen Öztürk, Kovid-19'a yakalanma endişesiyle hastaneye gitmeye çekinen hastaların bulunduğuna işaret etti.

Öztürk, sağlık kuruluşuna gitmekten çekinen ve o sırada inme geçiren hastaların çok daha ciddi hasarla karşılaşabileceklerini vurguladı.

İnme nedir?

"Felç" adı ile de bilinen inme, beyne giden kan akımının ani bir şekilde kesilmesi veya azalmasıdır. Buna bağlı olarak beyinde yeterli oksijenlenme ve beslenme sağlanamadığından beyin hücrelerinde hasar oluşur ve hücreler hızla ölmeye başlar.