Kramp Neden Girer? Ayağa Kramp Girmesinin Nedenleri Nelerdir, Nasıl Geçer?

Kas krampları, hamile kadınlarda, yaşlılarda ve sporcularda çoğunlukla görülen yaygın bir sorundur.

Bir veya daha fazla kasın ağrılı, ani ve istemsiz kasılmasıyla karakterizedir.

Kramp Neden Girer?

Bir kramp bir kasta bulunan bir istemsiz bir kasılmadır. Gelişine dair herhangi bir belirti uyarısı olmadan aniden başlar. Kramp sırasında, etkilenen kas ağrılı ve serttir. Kramp genellikle birkaç dakika sonra geçer, ancak kas sonradan saatlerce ağrısını hissetmek mümkün.

Kramp, iskeletteki bir kasın istemsiz, ani, yoğun ve ağrılı kasılmasıdır. Bu kasılma, genellikle efor sarf eden bir kası veya bir grup kası etkileyebilir. Birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar sürer. Çoğu zaman kramplar geceleri veya efordan sonra ortaya çıkar. Sebepler birden fazla olabilir (bulaşıcı, nöromüsküler, yetersiz, solunumsal, tıbbi). Ancak bunların büyük bir çoğunluğu arteriyel dolaşım kökenlidir veya venöz yetmezlikle ilgilidir.

Ayağa Kramp Girmesinin Nedenleri Nelerdir?

Kramp kasın yetersiz oksijenlenmesinden kaynaklanır. Vasküler kaynaklı ağrılı kontraktür genellikle aralıklı topallama olarak adlandırılır; buzağılarla ilgilidir ve oldukça sabit bir yürüyüş çevresinden sonra ortaya çıkar.

Bacak yataktan sarkarken ayağa kalkarken, yürürken veya uyumaya zorlanırken ortaya çıkan gece kramplarının ortaya çıkması da arteriyel hastalıkta ciddi bir kötüleşmeyi yansıtır.

Kramp, varisli damarlar veya venöz kaynaklı dolaşım bozukluklarında da oldukça normaldir. Kas kasılmaları uyku sırasında beklenmedik şekilde meydana gelir ve bazen uyanmanıza neden olur. Bu kasılmalar ayak parmaklarını veya baldır kaslarını etkiler. Masajla veya kas gerginliği ile hızla kaybolurlar.

Kramp Nasıl Geçer?

Krampın keşfi, eksiksiz bir tıbbi değerlendirme gerektirir. Krampın başlangıcında yer alan aktiviteyi durdurun, kramptan etkilenen kası gerin ve masaj yapın. Örneğin, baldır krampı ise, bacağınızı kaldırın ve parmağınızı yukarı çekin (parmağınızı kendinize doğru getirin). Bu egzersizi yaptıktan sonra, birkaç dakika topuklarınız üzerinde yürümeyi deneyin, bol su içerek rehidre edin.

Baldır kası (sural triceps olarak adlandırılır) için basit bir yol, bir yarda uzakta bir duvara dönük durmak ve topuklarınız yerde olacak şekilde duvara yaslanarak öne doğru eğilmektir. Uyluğun arkasında bulunan kaslar için (hamstring adı verilir), önünüze yerleştirilen bir sandalyeye gerilmiş bacağı koymak ve ardından gövdeyi öne doğru esnetmek gerekir.

Krampların başlangıcını tahmin etmek için egzersizler sırasında düzenli esneme egzersizleri, yürüyüş veya spor yapılması tavsiye edilir.