Krep Kumaş Nedir? Krep Kumaş Özellikleri Nelerdir?

Krep kumaş, genellikle yazlık ürünlerde kullanılan bir kumaştır. Hafif ve dökümlü yapısı sebebiyle, yaz aylarını bunaltıcı sıcaklarını bir miktar da olsa hafifletebilmektedir.

Krep Kumaş Nedir?

Krep kumaş; ipek, yün ve viskoz kumaşların karışımlarından elde edilen karma bir yapıya sahiptir. Kumaşın içeriğindeki doğal malzeme oranı arttıkça hava geçirgenliği ve yaz aylarında kullanılma şansı da artmaktadır. Krep kumaş kullanılarak; abiye, elbise, pantolon ve ceket tarzında ürünlerin dikilmesi de mümkündür.

Krep Kumaş Özellikleri Nelerdir?

Yaygın olarak kullanılan krep kumaşın kendine has çok sayıda özelliği bulunmaktadır. Bu özelliklerin başında krep kumaşların likralı yapısı gelmektedir. Esnek yapıya sahip bu kumaş, özellikle büyük bedenler için oldukça avantajlıdır. Krep kumaşın diğer özellikleri ise aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

- Terlemeyi önleyen bir yapısı vardır, hafif ve oldukça rahattır.

- Dökümlü ve salaş bir görüntü oluşturmaktadır.

- İçeriğindeki pamuk oranına bağlı olsa da genellikle buruşmayan ve ütü gerektirmeyen bir yapıya sahiptir.

Krep kumaş, kendi içerisinde pek çok çeşit barındırmaktadır. Bu çeşitler; taşlanmış, yazlık, pamuklu, emprime ve ipek krep kumaş olarak sıralanmaktadır. Bu kumaştan imal edilen ürünlerin elde ya da kuru temizlemeye verilerek yıkanması gerekmektedir.