Kronik Böbrek Yetmezliği Nedir, Neden Olur? Kronik Böbrek Yetmezliğinin Tedavisi Var Mı?

Böbrek yetmezliği, en kısa tanımıyla böbreklerin fonksiyonlarını yerine getirememesi ya da fonksiyonlarını kaybetmesidir. Altta yatan nedenlere bağlı olarak ilerler ve böbrekler işlevini tamamen yitirdiğinde tamamen çalışamaz bir hal alır.

Kronik Böbrek Yetmezliği Nedir, Neden Olur?

Kronik böbrek yetmezliği, böbreklerin görevini yerine getirememe durumu olarak bilinir. Yorgunluk, halsizlik, mide bulantısı, sık sık kusma, iştahsızlık, ayaklarda ödem oluşması, ciltte meydana gelen kuruluk, hipertansiyon, baş ağrısı, ayak bileklerinde şişlik, uyku problemi, sık sık idrara çıkma gibi belirtiler ile kendini gösteren bir sağlık sorunudur. Bunların yanı sıra, pek çok nedeni de bulunur. Bu nedenler şu şekilde sıralanabilir:

Diyabet: En sık nedenleri arasındadır. Diyabet şeker hastalığı anlamına gelir. Yüksek bulunan kan şekeri, böbreklerde bulunan küçük filtrelere zarar verir ve bu hastalığı tetikler. Hipertansiyon: Yüksek tansiyon da bu hastalığa neden olan hastalıklar arasındadır.

3.Glomerülonefrit: Böbreklerde yer alan filtreleme birimlerinin iltihaplanması da kronik böbrek yetmezliğine neden olan sebepler arasındadır.

İnterstisyel Nefriy: Böbrek kanalarının iltihaplanması da bu hastalığın nedenleri arasındadır. Prostat: İdrar yollarını tıkayan her türlü hastalık böbrek yetmezliği nedenleri arasında yer alır. Polistik Böbrek Hastalığı: Kalıtsal böbrek hastalığı olarak bilinen bu hastalık, böbrek yetmezliğine sebep olur.

Kronik Böbrek Yetmezliğinin Tedavisi Var Mıdır?

Böbrek yetmezliğine neden olan sebepleri kontrol altına alıp böbrek yetmezliğini en aza indirmek ya da durdurmak mümkündür. Böbrek yetmezliğinin nedenine göre tedavinin gidişi de farklılık gösterir. Kronik böbrek yetmezliği bulunan kişilerde düzenli olarak tansiyon kontrolü yapılması gerekir. Tansiyon kontrol altında tutulmalıdır. Kolesterol seviyesinin kontrolü, anemi ilaçları, sıvı birikmesine karşı tedavi, diyetler, diyaliz ve böbrek nakli de diğer tedavi yöntemleri arasındadır.