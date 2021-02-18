Kronik Faranjit Nedir, Kolay İyileşir Mi? Kronik Faranjit Tedavisi Nasıl Yapılır?

Faranjit hastalığı, ağız ile burun arasında kalan bölgenin iltihaplanması sonucu oluşmaktadır. Eğer bu hastalığa erken teşhis konursa tedavisi çok daha kolay olmaktadır. Faranjit hastalığından şüphelenen kişilerin mutlaka bir doktora görünmesi gerekmektedir.

Kronik Faranjit Nedir, Kolay İyileşir mi?

Kronik faranjit durumunda kişilerde çok fazla ateş ya da halsizlik durumları görülmemektedir. Boğaz ağrıları ara ara ortaya çıkabilmektedir. Bazen de ağrıların hiç geçmediği durumlar görülmektedir. Boğazda sürekli bir yanma, kuruluk hissi, yabancı bir cisim varmış gibi his, yutkunma zorluğu görülebilmektedir.

Kronik Faranjit Neden Olur?

Kronik faranjit oluşmasının farklı sebepleri vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir;

Çok fazla alkol alımı

Tekrarlı akut faranjit durumu

Sigara kullanımı

Sinüs enfeksiyonu

Genel bünyede rahatsızlık durumu kronik faranjite sebep olabilmektedir.

Kronik Faranjit Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kronik faranjit tedavisi için öncelikle bir doktora görünmek gerekir. Doktorunuz detaylı olarak kulak burun boğaz muayenesi gerçekleştirir. Bunun yanında bazı testler de yapılabilir.

Antibiyotik tedavisi ile boğaz kısmındaki zararlı bakterilerin öldürülmesi sağlansa da bu uzun süreli bir tedavi değildir. Kronik faranjit sebebi kronik sinüzit sebebi ise bu durumda sinüslerin açılabilmesi amacı ile cerrahi bir operasyon gerekebilir.

Kronik faranjit sebeplerinden biri de alerjidir. Eğer bu durumdan kaynaklı ise alerji probleminin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Fakat steroidlerin kısa dönemde herhangi bir yan etkisi olmasa da uzun dönemde yan etkisi olabilir. Bu sebeple doktor kontrolünde kullanılması ve denetlenmesi çok önemlidir.

Yüz bölgesindeki yapısal bozukluk sebebi ile sinüslerin iyi bir şekilde boşalması sağlanamamaktadır. Bu durumda da kişilerde kronik sinüzit ortaya çıkar. Bu da kronik faranjit sebeplerinden biridir. Septum deviasyonu çoğunlukla bunun sebebidir.

Ancak bazen kronik faranjit durumu hiç bir sebep yokken de ortaya çıkabilmektedir. Doktorların uyguladığı ilaç tedavileri etkisini göstermezse o zaman kişilerin cerrahi müdahale görmesi gerekebilir. Eğer kronik faranjitin bilinen bir sebebi yoksa o zaman hastalıkta salgının inceltilmesi yönünde tedaviler uygulanmaktadır.

Salgının inceltilmesi kişilerin vücudun ihtiyacı olan oranda su tüketmesi ile olmaktadır. Bunun yanında kafeinli içeceklerden uzak durmaları ve idrar söktürücü gibi ilaçlar kullanmamaları önerilmektedir. Bazen salgı incelticiler tükürük bezlerinin şişmesine ya da vücutta çeşitli döküntüler görülebilir. Bu durumda muhakkak doktora danışarak ilacın kesilmesi gerekmektedir.