Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Kronik mide bulantısı nedir? Hangi yiyecekler mide bulantısı yapar? İşte mide bulantısına iyi gelen şeyler
15.10.2020 - 13:26 |

Kronik mide bulantısı nedir? Hangi yiyecekler mide bulantısı yapar? İşte mide bulantısına iyi gelen şeyler

Mide bulantısına ne iyi gelir? Herkeste görülebilen mide bulantısı önemli bir sağlık sorunudur. Mide bulantısı yaşayan kişiler, 'Mide bulantısı nasıl geçer?' sorusuna cevap arıyor. Mide bulantısının altında yatan nedenler son derece önemli olabilir. İşte mide bulantısının nedenleri ve mide bulantısına iyi gelen şeyler...

Kronik mide bulantısı nedir? Hangi yiyecekler mide bulantısı yapar? İşte mide bulantısına iyi gelen şeyler
ABONE OL

Mide bulantısı, hemen herkeste görülebilen bir sağlık sorunudur. Mide bulantısını ne geçirir? sorusu da haliyle en merak edilen sorulardan birisi. "Mide bulantısına ne iyi gelir?" öğrenerek mide bulantısı sorunundan kısa süre içinde kurtulabilirsiniz.

MİDE BULANTISI NEDİR?

Mide bulantısı, midede kasılma hissi, kusacakmış gibi olma ve iştahsızlık ile ortaya çıkan durumdur. Hoş olmayan ve rahatsız edici bir durum olarak tanımlanmaktadır. Mide bulantısı kusma ile sonuçlanabilir ve kronik bir hal alabilir. Önlem alınmaması ise ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Mide bulantısının giderilmesi kadar neden olduğu da önemlidir. Böylece mide bulantısının kronik bir hal almasının da önüne geçilebilir.

NELER MİDE BULANTISI YAPAR?

Mide bulantısı sorunu ile sık sık karşılaşıyorsanız bunun birçok farklı sebebi olabilir. Kulakta meydana gelen iltihaplanmalar, gıda zehirlenmeleri, sindirim sistemi problemleri en çok görülen mide bulantısı sebepleri arasında yer alıyor.

KRONİK MİDE BULANTISI NEDEN OLUR?

Bunların dışında kronik bir hale gelen mide bulantısı sorununuz varsa bunun altında çok daha ciddi sebepler olabileceğinden doktora görünmeniz en iyisi olacaktır. Peki, çok sık görülen bir sorun olan mide bulantısına ne iyi gelir? Mide bulantısı neden olur sorusunun cevaplarını okuduktan sonra sizler için hazırladığımız en doğal yöntemler sayesinde mide bulantısına çare bulabilirsiniz.

Kronik mide bulantısı nedir Hangi yiyecekler mide bulantısı yapar İşte mide bulantısına iyi gelen şeyler

MİDE BULANTISINA YOL AÇAN SEBEPLER

Mide ülseri

Midede ağrı, yanma, mide bulantısı gibi belirtilerin sebebi mide ülseri olabilir. En ciddi sağlık sorunları arasında yer alan mide ülseri tedavi edilmediği takdirde mide kanserine dönüşebilir. Belirtilerin görülmesi ile birlikte hemen doktora gidilmelidir.

İç kulak rahatsızlıkları

Mide bulantısı neden olur sorusuna verilebilecek cevaplardan bir diğeri ise iç kulak rahatsızlıklarıdır. Mide bulantısı, baş dönmesi gibi belirtiler ile kendini gösteren iç kulak sorunları hayatınızı olumsuz yönde etkileyebilir, tedaviyi geciktirmemeniz gereklidir.

Bağırsak tıkanıklığı

Bağırsaklarda meydana gelen tıkanıklıklar mide bulantısına sebep olabilir. Bu sağlık sorununun diğer belirtileri arasında ise karında şişlik, şiddetli karın ağrısı, dışkı yaparken zorlanma, yükse ateş gibi belirtiler yer alıyor. Bu belirtilerin görülmesi halinde hemen doktora başvurmalısınız.

Gıda zehirlenmesi

Mide bulantısı neden olur merak ediyorsanız gıda zehirlenmesi sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Son kullanma tarihi geçmiş ya da bozuk ürünlerin tüketimi ile birlikte ortaya çıkan gıda zehirlenmesi durumunda şiddetli mide bulantıları yaşayabilirsiniz.

Psikolojik mide bulantısı

Psikolojik mide bulantısı genellikle bulantı, kusma, ishal, uykusuzluk, sıkıntı hissi, hissizlik hayattan tat alamama, bu durumlardan dolayı toplumdan uzak durma, okula gidememe, aile içine girememe gibi durumlarla ortaya çıkabiliyor. Psikolojik kökenli mide bulantısı yaşayan kişiler farklı branşlardaki uzmanlara giderek tedavi olmaya çalışırlar. Ancak fizyolojik sebebi bulunamayan mide bulantılarının sebebi psikolojiktir.

Kronik mide bulantısı nedir Hangi yiyecekler mide bulantısı yapar İşte mide bulantısına iyi gelen şeyler

MİDE BULANTISINA NE İYİ GELİR?

Mide bulantısının belli başlı nedenlerine göre uygun tedavi yöntemleri uygulayabilirsiniz. Mide bulantısı için en doğal ve etkili tedavi yöntemlerini derlediğimiz yazıya göz atabilirsiniz...

Zencefil çayı için

Mide bulantısına en iyi gelen yöntemlerden birisi zencefil çayı. Zencefili direk koklayarak ya da çayını yaparak mide bulantısı sorununu önleyebilirsiniz.

Bol bol su için

Mide bulantısını tetikleyen unsurlardan birisi sıvı kaybı olduğu için bol bol su tüketmek mide bulantınıza iyi gelecek bir yöntem olacak. Bunun için bütün suyu bir anda içmek yerine aralıklar halinde içebilirsiniz.

Nane ve limon koklayın ya da çayını yapın

Mide bulantınız artıyorsa taze bir nane koklayabilir ya da limon suyu içebilirsiniz. En etkili yöntem olarak ise nane-limon tüketimi yapabilirsiniz.

Temiz havaya çıkın

Mide bulantısına iyi gelen yöntemler arasında temiz hava da büyük bir yer tutuyor. Havasız ortamlardan uzaklaşın, gerekirse bir süre açık havada yürüyüş yapın.

Tuzlu bisküvi

Mide bulantınızın sebebi hamilelik ise sabah bulantısı şikayetiniz olabilir. Tuzlu kraker ya da bisküvi tüketimi sabah mide bulantıları için en doğal çözüm olacaktır.

Pirinç lapası

Mide bulantısına iyi gelen ve az bilinen ürünler arasında pirinç lapası da yer alıyor.

Muz ve karpuz

Mide bulantınızı muz ya da karpuz yiyerek uzun süreli biçimde bastırabilirsiniz. Karpuz susuz kalmış vücuda iyi gelirken, muz ise potasyum açısından zengin bir besin olması sebebiyle midenizi rahatlatacaktır.

Yoğurt

Kemoterapi nedeniyle mide bulantısı sorunlarınız varsa en etkili besin yoğurt olacaktır. Sade yoğurt tüketimi yapmanız tavsiye edilir.

Derin nefes alıp vermek

Hafif bulantı durumunda tercihen temiz havada derin nefes alıp vermek bulantının geçmesine yardımcı olabilir. Özellikle aşırı yemek yemek ya da alkol almaktan kaynaklanan bulantılar için bu yöntem oldukça faydalı olabilir.

Kronik mide bulantısı nedir Hangi yiyecekler mide bulantısı yapar İşte mide bulantısına iyi gelen şeyler

Suna Dumankaya'dan mide bulantısı için özel kür tarifi

Malzemeler

-1 tutam zencefil
-2 su bardağı su

Nasıl yapılır?

Bir tutam zencefili rendeleyip iki su bardağı kaynar suyun içinde 5 dakika kaynatın. Her gün sabah ve akşam olmak üzere iki kere tüketin. Dilerseniz bal ile tatlandırabilirsiniz.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

İkili ilişkilerde mücadele içine girebilirsiniz. Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sorumluluklarınız gündeme gelebilir. Başarı için daha fazla sorumluluk almanız gerekebilir. Ailevi konularda duyarlı olmanız gereken zamanlardasınız.  Acele etmeden karar vermeniz gereken durumlar ortaya çıkabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Sağlam olacak temeller atmak için çaba sarf edebilirsiniz. Bu nedenle iş arkadaşlarınızla mücadele içinde olacağınız zamanlar var. Gün içinde alternatif planlar yapmanız gerekebilir. Aile ve güven konuları ön plana çıkabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Keyif aldığınız konulara yaratıcılığınızı katmak isteyeceğiniz zamanlar var. Aşk hayatınızla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Güzel olan şeyler için harcama yapabilirsiniz. Gün içinde hobilerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir.  Sorumlu olduğunuz konularda kendinizi rahat ifade edebilirsiniz. Ailevi konular sizi meşgul edebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Evinize ait konular gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde emlak konularıyla ilgilenebilirsiniz. Ailenizle ilgili güven konularında stresli durumlar yaşayabilirsiniz. Geçmişe yönelik olaylarla ilgili alınganlık olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda acele etmeden kararlar almalısınız. Bazı olaylar için temeller atmak isteyebileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gündeminiz ailevi konularla meşgul olabilir. İş hayatınızda iletişimi yoğun bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konuların daha sağlam olması için çalışacağınız zamanlar var. Gün içinde kendinizi çok rahat ifade edebilirsiniz. Yakın çevrenizle ilgili konularda fazla duygusal davranabilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kişisel yeteneklerinizi işinizi sağlamlaştırmak için kullanabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda ilerleme sağlamak için daha rahat koşullar söz konusu. Ailevi olaylarda kendinizi rahat hissetmeyebilirsiniz. Duygusal olaylara karşı temkinli davranabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizle ilgili yeni niyetler ortaya koyabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yoğunlaşacağınız zamanlar olabilir. İlişkiler ön plana çıkabilir. Ailedeki hassas konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Uğraştığınız konularda daha fazla büyümek isteyebilirsiniz. Bunun için uygun koşullar yakalayabileceksiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplar yaşayabilirsiniz. Ailevi konular gündeminizi meşgul edebilir. Güven ve korunma konularında stresli durumlar karşınıza çıkabilir. Kabullenme içine gireceğiniz zamanlar olabilir. Kendi iç dünyanızla ilgili konulara yönelebilirsiniz. Uğraştığınız işlerde dikkatinizi kaybetmemeye özen gösterin. Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecekle ilgili ümitleriniz için yeni temeller atmak isteyebilirsiniz. Sosyal konuların ilginizi çekeceği zamanlar içindesiniz. Meslek grubunuzdan arkadaşlarınızla görüşmek size iyi gelebilir. Sorumlu olduğunuz konularda ilerlemek isteyebilirsiniz. Bunun için iş hayatınızda alacağınız destekleri iyi değerlendirmeye çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızda sorumlu olduğunuz konularda ilerleme kaydetmek isteyebilirsiniz. Bugün üstlerinize kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak için yaratıcılığınızı kullanacağınız zamanlar var. Ailevi konular zaman zaman gündeminizi meşgul edebilir. İhtiyatlı olmanızda yarar var. Acele kararlar vermeyin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni ufuklara açılmak, yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konularda bütünü daha rahat görüp, rahatça ilerleyeceğiniz zamanlar var. Gün içinde düşüncelerinizi paylaşmak için arkadaşlarınızla programlar yapabilirsiniz. Ailevi konularla ilgilenmeniz gereken durumlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ortaklı para konuları gündeminizi oluşturabilir. Parasal konulardan dolayı bağlayıcı koşullar oluşabilir. Endişe duyduğunuz konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Yatırımlarınızla ilgili yenileme yapmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Güven ve korunma konularıyla ilgili krizler yaşayabilirsiniz, dikkatli olmanızda fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Dr. Astrolog Şenay Devi
Dr. Astrolog Şenay DeviSatürn'ün oğlak burcuna hareketi doğum haritasını nasıl etkiliyor?
Ekin Eylem Ulaş
Ekin Eylem UlaşŞef köşesinde 'Batırık'
Gaye Şahin
Gaye ŞahinPeynir tatlısı aşkına!
Nesrin Sürer
Nesrin SürerYaşınızın iyisi olmak mümkün!
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan Kozluca16 Ekim Terazi yeniayı
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluAltın iğneyle cilt yenileme
Cem Hamidi
Cem HamidiKolajen içerek gençleşmek mümkün mü?
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem Atamözlü
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem AtamözlüOrtodontik tedavilerde ağız hijyeni
Dt. Pertev Kökdemir
Dt. Pertev KökdemirDiş tedavisi sonrası iyileşme sorunları
Özlem Mekik
Özlem MekikEnfes testi kebabı tarifi
En Çok İzlenen Videolar
Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: Isı yöntemi ile cildi sıkılaştırmak mümkün!Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: Isı yöntemi ile cildi sıkılaştırmak mümkün!
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopi nedir, nasıl ve neden yapılır?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopi nedir, nasıl ve neden yapılır?
Kendimizi nasıl geliştirebiliriz?Kendimizi nasıl geliştirebiliriz?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MBFWI: Emre Erdemoğlu'ndan "Beni Bağrına Bas"

MBFWI: Emre Erdemoğlu'ndan "Beni Bağrına Bas"

Boğaz ağrısı nasıl geçer? Boğaz ağrısına iyi gelen bitkiler, çaylar

Boğaz ağrısı nasıl geçer? Boğaz ağrısına iyi gelen bitkiler, çaylar

Diş ağrısı nasıl geçer? Evde diş ağrısına iyi gelen yöntemler nelerdir?

Diş ağrısı nasıl geçer? Evde diş ağrısına iyi gelen yöntemler nelerdir?

Islak kek nasıl yapılır? İşte kolay ıslak kek tarifi ve sosu yapılışı

Islak kek nasıl yapılır? İşte kolay ıslak kek tarifi ve sosu yapılışı

Sıradaki Haber