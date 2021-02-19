Kronik Prostatit Nedir, Belirtileri Nelerdir? Kronik Prostatit Tedavisi Nasıl Yapılır?

Prostatit; bel ağrısı, idrara sık çıkma ve idrar yaparken yanma gibi belli başlı belirtiler ile kendini gösterir. Her yaşta erkekte görülebilen bir rahatsızlıktır. Prostatit, kronik ve akut olarak iki türde görülebilir. Daha şiddetli ve ani bir biçimde çıkan belirtiler akut formunda, daha uzun ve hafif olan



Kronik Prostatit Nedir?



Kronik prostatit, prostatta ortaya çıkan iltihaplı bir hastalıktır, bulaşıcı değildir ancak uzun süre devam eder ve tedaviye dirençli belirtiler üretir. Kronik prostatit teşhisi konması için semptomların en az üç ay sürmesi gerekir. Akut prostatitte semptomlar daha çabuk geçer. Kronik prostatit genellikle erkeklerde alt pelvik ağrıya neden olur. Üretra ile ilgili semptomlar, sık idrara çıkma ve idrara çıkma sırasında yanma ağrısı gibi ortaya çıkabilir. Genellikle tedavisi zordur ve antibiyotik gerektirebilir.



Kronik Prostatitin Belirtileri Nelerdir?



Stres ve zihinsel gerginliği olan kişilerde idrarı tutan kasın çok fazla kasılması bu hastalığa yakalanma olasılığını artırır. Aynı zamanda uzun yıllar bisiklet ve motosiklet sürmek, oturarak sürekli çalışan profesyonel bir grupta (uzun yol binicisi vb.) olmak da bu hastalığın gelişiminde etkili olabilir.

● Sık idrara çıkma

● Ani sıkışma hissi

● İdrar yaparken güçlük ve hafif ağrı

● Azalmış idrar akımı

● Bel veya rektum bölgesinde hafif ağrı

● Erken boşalma

● İlişki sırasında penis ile rektum arasında batıcı bir ağrı

● Ereksiyonun zayıflaması

● Ağrılı boşalma

● Semende kan görülmesi

● Cinsel bölgede veya sırtın alt kısmı ağrı

● Kas ağrıları

● Cinsel isteğin azalması

● Hafif ateş

Kronik Prostatit Tedavisi



Kronik prostatit tedavisi, altta yatan nedene bağlı olarak değişir. Oral antibiyotik kullanımı genellikle bakteriyel prostatit için önerilir. Uzun süreli veya tekrarlayan enfeksiyonları olan kişiler, 6 aya kadar sürebilen uzun süreli antibiyotik tedavisine ihtiyaç duyabilir. Oral tedavi yeterli değilse, intravenöz uygulama gerekli olabilir.



Antibiyotik tedavisinin iyileşmediği durumlarda kas gevşetici ilaçların yanı sıra çeşitli ağrı kesiciler ve antiinflamatuar ilaçlar kullanılır. İdrar yolunun kalıcı hasar görmesi, idrarı zorlaştırması durumunda ameliyat yapılır. Transüretral mikrodalga tedavisi veya kısaca tümör tedavisi, refrakter kronik prostatit için başka bir tedavi seçeneğidir. Bu yöntemde prostatın boyutu mikrodalga enerjisi kullanılarak küçültülür.