Kronik Sinüzit Nedir? Kronik Sinüzitin Belirtileri Nelerdir, Nasıl Tedavi Edilir?



Kafa ve yüz bölgesindeki kemiklerin aralarında bulunan bölgelere sinüs denir. Sağlıklı bir insanda sinüsler ince bir tabaka halindedir ve mikroplardan koruyucu bir mukus üretmekle görevlidir. Enfeksiyon olduğu dönemlerde bu ince tabaka şişerek kalınlaşır, kızarıklıklar oluşur ve üretilen mukus dengesi bozularak sinüzit denilen hastalık ortaya çıkar.



Kronik Sinüzit Nedir?



Sinüslerin içindeki enfeksiyonlar bakteri ya da virüs kökenli olabilir. Her ne sebeple olursa olsun enfeksiyon ortaya çıktığında mukus dengesi bozulur, sinüs ağzı ödem toplar, mukus ve iltihaplarla tıkanır. Nefes almada güçlük, burun tıkanıklığı, geniz akıntısı, koku alma derecesinde düşüş ortaya çıkar. Ayrıca halsizlik ve yorgunluk da hissedilebilir. Bu şikayetlerin akut sinüzitle ani şekilde ortaya çıktığı görülür. Akut sinüzit 1-4 hafta içinde geçer. Şikayetlerin daha uzun sürmesi kronik sinüziti akla getirir.



Kronik sinüzitin varlığından bahsedebilmek için öncelikle sinüzitin 12 haftadan fazla sürmesi gerekir. Ayrıca hastada aşağıdaki semptomlardan ikisinin ya da daha fazlasının bulunması da gerekir.



*Burunda tıkanıklık

*Genizde yoğun akıntı

*Yüz bölgesinde basınç ve ağrı olması ya da doluluk hissi

*Koku alma duyusunun azalması



Kronik sinüzit şikayetleri genellikle akut sinüzitten sonra semptomların uzun süre geçmemesi şeklinde ortaya çıkar. Akut sinüzitin bir hafta gibi bir sürede geçmesi beklenir. En çok dört hafta devam eder. Kronik sinüzitte ise bazı belirtiler uzun süre devam eder. Ancak semptomlar akut sinüzitteki kadar şiddetli olmadığı için hastalığın teşhisi zor olabilir.



Kronik Sinüzitin Belirtileri Nelerdir, Nasıl Tedavi Edilir?



Kronik sinüzit belirtileri içinde koku ve tat alamama, geniz ve burunda koyu mukus akıntısı, yüz bölgesinde gerginlik ve doluluk hissi, yorgunluk, mide bulantısı, baş ağrısı gibi semptomlar bulunur. Bu semptomların en az 12 hafta veya daha fazla devamı halinde kronik sinüzit olabilir.



Kronik sinüzit tedavisi hastalığın altında yatan sebeplere göre değişiklik gösterir. Antibiyotik tedavisi yapılabilir. Bazen sadece destek tedavisi ile semptomların hafifletilmesi yoluna gidilir. Bol sıvı içmek, içinde bulunulan ortamdaki havanın nemlendirilmesi, burun spreyleri faydalı olabilir.



Sinüzitin alerjik kökenli olması halinde alerjiye neden olan faktörlerin bulunması ve bunlardan sakınılması için gerekli tedbirlerin alınması yeterli olabilir Bazen de burun kanallarındaki darlıkların giderilmesi için ameliyat gerekir.