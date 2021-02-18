Küçük Dil Şişmesi Neden Olur, Belirtileri Nelerdir? Küçük Dil Şişmesine Ne İyi Gelir?

Küçük dilin şişmesi, genel olarak bir iltihap olduğunu göstermektedir.

Küçük Dil Şişmesi Neden Olur?

Küçük dil, dilin hemen arasında alan yumuşak ve etli bir dokudur. Küçük dil besinlerin, rahat bir şekilde mideye gitmesine yardımcı olan organlardan biridir. Bazı durumlarda enfeksiyon ve benzeri rahatsızlarda küçük dil şişmektedir. Kişiler bu durumu yutkunma sırasında yaşadıkları ağrı ile rahat bir şekilde hissetmektedir. Ayrıca küçük dil şişmesi kişilerin boğazında herhangi bir cisim varmış gibi de hissettirebilir.

Genellikle aşırı bir şekilde bu durum uzun sürmez. Ancak uzun sürmesi durumunda mutlaka kişilerin bir hekim tarafından görüş alması gerekmektedir. Küçük dil şişmesi birçok farklı sebepten şişebilir. Genel olarak tahriş nedeni ile şişmektedir. Ancak ödemin artması durumunda kişileri beslenme, nefes alma ve benzeri temel ihtiyaçlardan mahrum bırakabilir.

Küçük Dil Şişmesi Belirtileri Nelerdir?

Küçük dil şişmesi, ağzın açılması ile birlikte kolay bir şekilde görülebilir. Özellikle bir hekim ödem mi veya oluşan durum iltihap mı rahat bir şekilde ayırabilir. Genel olarak küçük dil şişmesi, boğaz ağrısı ile aynı belirtileri taşımaktadır. Küçük dil şişme belirtileri ise şu şekildedir.

Boğaz içerisinde ağrı.

Boğaz bölgesinde aşırı yanma.

Boğazda ve küçük dil etrafında bolca kaşıntı hissetmek.

Boğaz gözle görülebilecek kadar büyük bir kuruluk.

Boğaz kızarma ve leke oluşumu.

Yutkunma işleminin yapılmaması, yutma güçlüğü.

Nefes darlığı, nefes almakta zorlanmak.

Bu gibi durumlar oldukça basittir. Bununla beraber sıklıkla bu tarz durumlar tedavi edilmez. Kişiler bir süre ılık sıvı tüketimi yaparak ödemi yumuşak bir hale getirebilirler. Ayrıca bir kaç gün katı gıda yemeden, zedelenen alanı düzeltebilirler. Ancak bu sırada kişiler karın ağrısı, ateş veya aşırı bir şişlik hissetmeleri durumunda mutlaka bir hekim tarafından destek almalıdır.

Küçük Dil Şişmesine Ne İyi Gelir?

Küçük dil şişmesine genel olarak sıvı beslenmek ve yumuşak gıdalar tüketmek son derece iyi gelmektedir. Kişiler ağız ve diş bakımına özen göstererek, doğru beslenerek kolay bir şekilde bu süreci atlatabilirler. Ancak ciddi olması durumunda hekim tarafından önerilen antibiyotik, sprey veya antiviral gibi ilaçları kullanmaları gerekmektedir. Mutlaka doktor tarafından önerilen ilaçları bu süre içerisinde kullanınız.





