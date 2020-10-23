Küçük Tansiyon Kaç Olmalıdır, Kaç Olursa Tehlikeli Sayılır?
Sağlıklı bir insanda kan basıncı yani normal tansiyon değeri kaç olmalıdır? Tansiyonun belirtileri nelerdir? Düşük tansiyonun insanlar üzerindeki etkisi nedir? Tüm bu soruların cevabını yazımızda rahatlıkla bulabilirsiniz. Tansiyon iki sayıdan oluşan bir ölçümü ifade eder. Herkes sağlıklı bir tansiyona sahip olmak ister. Peki, normal basınç seviyesi kaç olmalıdır?
Normal bir yetişkinde 120/80 mm Hg’nin altında ve 90/60 mm Hg’nin üzerinde herhangi bir kan basıncı olabilir.
Küçük Tansiyon Kaç Olursa Tehlikeli Sayılır?
Tansiyon ölçümünde görülen en yüksek sayı, kalp kasınızın kasılması sırasında arterlerdeki basınç miktarını ifade eder. Buna ise sistolojik basınç denir. Alttaki rakam ise kan basıncını ifade eder. Tansiyon değeri 90’dan küçükse 60’tan küçükse
düşük tansiyon, 120 80
sağlıklı tansiyon, 140’tan küçükse 90’dan küçükse
yüksek tansiyon, 140 ile 160 arasındaysa çok yüksek tansiyon denir.
Düşük Tansiyon Belirtileri
Baş dönmesi
Soğuk, soluk ve nemli cilt
Bulanık görme
Kalbin hızlı atması
Hızlı nefes alıp verme
Mide bulantısı
Yorgunluk, halsizlik
Bayılma
Zihin bulanıklığı
Konsantrasyon eksikliği
Tansiyon Hastalığı ve Tedavisi
Tansiyon hastalığı, ülkemizde en çok görülen hastalıklar arasında yer alır. Tansiyon hastalıkları, kişilerin yeme, içme, stres durumu ile yakından ilgilidir. Normal tansiyon değeri 12/8 olarak kabul edilir. Fakat normal tansiyon değeri kişiden kişiye göre farklılık gösterebilir. Bazı kişilerin normal tansiyon seviyesi 13/7 iken bazılarında da 9/6 şeklinde olabilir. Günümüzde normal tansiyon değerleri de değişmeye başladı.
Ülkemiz nüfusunun 1/4’ünün tansiyon hastası olduğu biliniyor. Bu hastalara ise genellikle kardiyologlar tarafından ilaç tedavisi uygulanıyor. İleri seviye tansiyon hastaları için ise çeşitli tedavi yöntemleri de kullanılıyor. Yüksek tansiyon, kalp ve damar hastalıklarının oluşumuna neden olur. Bu nedenle de tansiyonun kontrol altında tutulması gerekir.