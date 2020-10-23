Küçük Tansiyon Kaç Olmalıdır, Kaç Olursa Tehlikeli Sayılır?

Normal bir yetişkinde 120/80 mm Hg’nin altında ve 90/60 mm Hg’nin üzerinde herhangi bir kan basıncı olabilir.



Küçük Tansiyon Kaç Olursa Tehlikeli Sayılır?



Tansiyon ölçümünde görülen en yüksek sayı, kalp kasınızın kasılması sırasında arterlerdeki basınç miktarını ifade eder. Buna ise sistolojik basınç denir. Alttaki rakam ise kan basıncını ifade eder. Tansiyon değeri 90’dan küçükse 60’tan küçükse

düşük tansiyon, 120 80

sağlıklı tansiyon, 140’tan küçükse 90’dan küçükse

yüksek tansiyon, 140 ile 160 arasındaysa çok yüksek tansiyon denir.



Düşük Tansiyon Belirtileri

Baş dönmesi

Soğuk, soluk ve nemli cilt

Bulanık görme

Kalbin hızlı atması

Hızlı nefes alıp verme

Mide bulantısı

Yorgunluk, halsizlik

Bayılma

Zihin bulanıklığı

Konsantrasyon eksikliği

Tansiyon Hastalığı ve Tedavisi



Tansiyon hastalığı, ülkemizde en çok görülen hastalıklar arasında yer alır. Tansiyon hastalıkları, kişilerin yeme, içme, stres durumu ile yakından ilgilidir. Normal tansiyon değeri 12/8 olarak kabul edilir. Fakat normal tansiyon değeri kişiden kişiye göre farklılık gösterebilir. Bazı kişilerin normal tansiyon seviyesi 13/7 iken bazılarında da 9/6 şeklinde olabilir. Günümüzde normal tansiyon değerleri de değişmeye başladı.



Ülkemiz nüfusunun 1/4’ünün tansiyon hastası olduğu biliniyor. Bu hastalara ise genellikle kardiyologlar tarafından ilaç tedavisi uygulanıyor. İleri seviye tansiyon hastaları için ise çeşitli tedavi yöntemleri de kullanılıyor. Yüksek tansiyon, kalp ve damar hastalıklarının oluşumuna neden olur. Bu nedenle de tansiyonun kontrol altında tutulması gerekir.