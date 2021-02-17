Kulak Akıntısı Neden Olur? Kulak Akıntısına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer?

Kulak akıntısı sırasında kişilerin kesinlikle kulağına su kaçırmaması ve kulak çubuğu ile temizlememesi gerekmektedir.

Kulak Akıntısı Neden Olur?

Kulak yapısal olarak, buruna oldukça benzeyen bir organdır. Kulaktan sıvı akması, kulak akıntısına neden olmaktadır. Bu genel olarak kulağın içerisinde ki kiri temizleme yöntemdir. Son derece normal olan bu akıntı, tıpkı burunun toz, kir veya mikropları atmak için kullandığı yöntemle aynı şekilde işlemektedir. Kulak kiri, sıklıkla veya kronik bir şekilde olması son derece tehlikelidir. Kronik kulak kiri, kulak iltihabı olarak bilinmektedir. Ayrıca kişilerin kulaklarında iltihap olması, kulak zarının delinmesi veya kulağın hasar görmesi de kulak akıntısına neden olmaktadır.

Kulak Akıntısına Ne İyi Gelir?

Biriken kulak kirleri zaman içerisinde, kişilerin işitme duyusunu bastırabilir. Ancak standart kulak akıntısı, kişilere herhangi bir şekilde zarar vermez. Bazı insanların kulaklarının içinin temizlenmesi doğuştan imkansız bir hal taşımaktadır. Dışarıya atılacak olan kir, genel olarak içeriye gittiği zaman kulak akıntısı oluşturmaktadır.

Özellikle çocukluk döneminde sıklıkla, kulağın içerisine yabancı madde girmesi de bu duruma sebep olabilir. Bu tarz problemlerde kişilerin mutlaka bir kulak, burun ve boğaz doktoruna görünmesi gerekmektedir. Kulak akıntısı olması durumunda kişilerin hiçbir şekilde kulağını karıştırmaması gerekmektedir. Kulak akıntısı sırasında kişilerin yapmaması gereken durumlar ise şu şekildedir;

Kulağı karıştırmamak.

Kulağa su kaçırmamak.

Kulak çubuğu veya kulak temizleme makinesi ile kulağı temizlememek.

Kulak Akıntısı Nasıl Geçer?

Aşırı bir kulak akıntısı olması durumunda, kişilerin mutlaka uzman bir hekim tarafından görüş alması gerekmektedir. Genel olarak kronik kulak akıntıları, iltihap veya kulak hasarı yüzünden oluşmaktadır. Ancak kişiler herhangi bir rahatsızlık hissetmeden, sadece kulak akıntısı yüzünden şikayet duyuyor ise belirli yöntemlerle kulak akıntılarını geçirebilirler. Kulak akıntısını geçirebileceğiniz yöntemler ise şu şekildedir;