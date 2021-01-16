Kulak Çınlaması Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? Çınlamayı Azaltan Ve Önleyen Şeyler Nelerdir?

Kulak çınlaması pek çok nedene bağlı olarak ortaya çıkar. Kulak çınlamasına iyi gelen bitkisel ve doğal çözümler bulunmaktadır.

Kulak Çınlaması Nasıl Geçer?

Zeytinyağı: Zeytinyağı kulak çınlaması için de kullanılan bir tedavi seçeneğidir. Tam bir şifa deposu olarak bilinen zeytinyağı kulak çınlamasına neden olan faktörleri kısa süre içerisinde ortadan kaldırır. Zeytinyağı içerisinde doğal yağ asitleri bulunmaktadır. Bu yağ asitleri de çınlamaya neden olan faktörleri ortadan kaldırma özelliği bulunmaktadır. Bir miktar zeytinyağını ısıttıktan sonra 3 damla olacak şekilde kulağınızın içine bir kulak temizleme çubuğu ile damlatın. Bu yöntemi günde 1 kez uygulayabilirsiniz.

Elma Sirkesi: Kulak çınlaması için bitkisel çözüm metotları arasında elma sirkesi yer almaktadır. Elma sirkesi organik sirke asitleri içermektedir. Bu da insan sağlığı açısından son derecede faydalıdır. Ayrıca duyma sorunu da yaşayanlar için yine elma sirkesi kulağa damlatılarak tedavi edilir. Elma sirkesi kulakta yer alan iltihabın da ortadan kalkmasını sağlar. Böylece kişinin kulak çınlaması gibi şikayetleri yaşamamasını sağlar.

Hindistan Cevizi Yağı: Hindistan cevizi yağı tam bir şifa deposu olarak bilinmektedir. Hindistan cevizi yağı aynı zamanda mikrop öldürücü özelliği bulunan mucizevi bir yağdır. Hal böyle olunca kulakta yer alan iltihabın da önlenmesini sağlayan Hindistan cevizi yağı, çınlamaya neden olan oluşumları ortadan kaldırır. Düzenli olarak Hindistan cevizi yağı kullandığınız durumlarda kulak çınlaması şikayetleriniz kısa süre içerisinde ortadan kalkar.

Ne İyi Gelir?

Susam Yağı: Kulak çınlaması için bir diğer bitkisel yağ da susam yağıdır. Susam yağı en etkili ve en faydalı yağ olarak bilinir. Susam yağı sahip olduğu besin değerleri sayesinde kulak çınlaması gibi şikayetleri yaşamanızı engeller. Böylelikle susam yağı ile kısa süre içerisinde bu tarz şikayetlerden kurtulmuş olursunuz. Susam yağı kulakta yer alan iltihapları kurutur. Kulakta meydana gelen her türlü çınlamayı azaltır. Bu şekilde kulakta yer alan rahatsızlıkların da ortadan kalkmasını sağlar.

Fesleğen Yaprağı: Doğal olarak kulak çınlamasından kurtulmak isteyenler için bir diğer çözüm önerisi de fesleğen yaprağıdır. Fesleğen yaprağını bir tutam ezin ve suyunu çıkarın. Bu noktada fesleğen yaprağının suyunu elde etmek çok önemlidir. Daha sonra fesleğen yaprağı suyunu kulağınıza damlatın. Günde iki kez ezdiğiniz fesleğen yaprağı kadar kulağınıza damlattıktan sonra kulak çınlaması ortadan kalkar. Varsa eğer kulak içerisindeki iltihaplanmalar da bu şekilde ortadan kalkmış olacaktır.

Ananas: Ananas tüketmek kulak çınlaması için iyi bir tedavi seçeneği olabilir. Gün içerisinde bir kaç tane tükettiğiniz ananas kulak iltihabını ortadan kaldırır. İltihaptan kaynaklı olarak ortaya çıkan kulak çınlaması da bu şekilde iyileşmiş olur. Kulak sağlığı için son derecede faydalı olan ananasın tüketimi özellikle doktorlar tarafından da önerilir. Ananas bromelain içermektedir. Bromelain de kulak sağlığı için son derecede etkilidir.

Çınlamayı Azaltan ve Önleyen Şeyler Nelerdir?

Stressiz Yaşam: Gün içerisinde çok stresli bir yaşam sürüyorsanız, bunun vücudunuza olumsuz yan etkileri olabileceğinizi aklından çıkarmayın. Stressiz bir yaşam ile birlikte kulak çınlamasını önleyebilmek mümkündür.

Spor: Spor da aynı şekilde kulak çınlamasını engeller. Gün boyunca yapılan egzersizler kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar. Bu şekilde kulak çınlaması gibi problemlerinizden kurtulabilirsiniz.

Orta Seviyede Müzik Dinlenilmesi: Yüksek şekilde müzik dinlenilmesi kulak çınlamasına sebep olacaktır. Bundan dolayı müzik dinlerken özellikle kulaklık takarken müziğin sesini son ses açmamaya özen gösterin. Bir müddet sonra bu durum çınlamaya dönüşebilir.