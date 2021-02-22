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22.02.2021 - 01:42 |

Kulak İltihabı Neden Olur, Nasıl Geçer? Kulak İltihabı İçin Ne Yapılmalı?

Günümüzde kulak sağlığını korumak önemlidir. Çünkü hem çevresel faktörler hem de fiziksel durumlar nedeni ile kulakta ağrı ve duyma bozuklukları yaşanıyor. Özellikle kulak iltihabı da çok fazla görülüyor. Kulak iltihabı neden olur, nasıl geçer? Tüm ayrıntıları ile sizler için derledik.

Kulak İltihabı Neden Olur, Nasıl Geçer? Kulak İltihabı İçin Ne Yapılmalı?
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Kulak iltihabı günümüzde en sık görülen ve farklı sebepleri olan bir sağlık problemi olarak görülür. Kulak iltihabı belirtileri görüldüğü andan itibaren zamanında müdahale edilmediği takdirde daha önemli sorunlara yol açabilir. 

 Kulak İltihabı Neden Olur, Nasıl Geçer?

 Kulaklarda bazı zamanlar iltihap oluşabilir. Kulakta oluşan bu iltihaplar çoğunlukla bakterilerden kaynaklanır. Kışın özellikle soğuk algınlığı olduğunda kulak iltihabı baş gösterir. Burun akıntısı ve boğazda yanma ile birlikte kulak iltihabı belirti gösterir. Bu enfeksiyon belirtileri mutlaka dikkate alınmalıdır.

 Bazı durumlarda kişinin boğazında meydana gelen bir enfeksiyon kulaklarında iltihaplanma oluşmasının en önemli etkeni olabilir. Ayrıca kulak bölgesine beklenmeden alınan şiddetli darbeler nedeni ile kulakta iltihaplanmalar olabilir. Kulakta iltihap meydana geldiği takdirde mutlaka iyi bir doktora başvurmak gerekir. Uzman Kulak Burun Boğaz doktoru gerekli muayeneyi yapabilir. 

 Kulak İltihabı İçin Ne Yapılmalı?

 Günümüzde kulak iltihabı çok sık görülen hastalıklar arasında yer alır. Kulak iltihabının belirtileri görüldüğü andan itibaren mutlaka bir doktora gidilmelidir. Uzman doktor gereli muayenenin ardından iltihap kurutucu ilaç verebilir. Bu ilaçlar damla ve ya tablet olarak da alınır. Bu ilaçlar kulak iltihabını geçirmek için kullanılır. Aynı zamanda kulak iltihabını geçirmek için bitkisel ve doğal yöntemler kullanılabilir. Soğan ve sarımsak suyu ile yapılacak kür kulak iltihabına iyi gelebilir. Zeytinyağı da iltihaba bağlı olarak ağrının dinmesini sağlar. Kulak iltihabını geçirmek için doğru önlemler alınmalıdır. Doktorun verdiği ilaçları kullanmak da oldukça önemli.

 Kulak İltihabı Belirtileri Nelerdir?

 - Kulak iltihabı oluşumu çeşitli belirtiler ile kendini gösterir.

 - Öncelikle kulak bölgesinde şiddetli ağrı ve bazı durumlarda da ses kaybı yaşanabilir. Bu gibi çeşitli belirtiler de görülebilir.

 - Çocuklarda da kulak iltihabı çok sık görülür. 

 - Kulakta şiddetli ağrı olması genellikle yatış pozisyonuna geçildiğini gösterir. 

 - Kulakta yaşanan şiddetli ağrı nedeni ile gece uyumaya geçişte zorluklar yaşanabilir. 

 - Çocuklarda başlayan kulak iltihabında normalden daha fazla ağlama gibi belirtiler görülür. 

 - Hem yetişkinlerde hem de çocuklarda kulak iltihaplanması sonucu denge bozuklukları görülebilir. 

 - Kulakta iltihaplanma özellikle baş ağrılarına neden olabilir. 

 - Kulak iltihabı yaşayan kişi iştahsızlık ve sürekli enfeksiyon problemleri yaşayabilir. Bu belirti çok sık görülür. 

 Kulak İltihabı İçin Neler Yapılır?

 Kulak iltihabı belirtileri görüldüğü andan itibaren mutlaka müdahale edilmesi gerekir. Yetişkinlerde ve çocuklarda görülen kulak iltihabı görüldüğünde panik yapılmadan bir uzman doktora gidilmelidir. Kulak burun boğaz doktoruna gidilerek muayene yapılması çok önemli. Özellikle kulak iltihabı doktor tarafından teşhis edilebilir.

 Sonrasında doktor da gerekli ilaçları verir. Kulak iltihabı yaşayan kişi doktorun vereceği ilaç tedavisini de tam olarak uygulamalıdır. İlaç tedavisi ile birlikte kulak iltihabı sorunu da çözülebilir. Kulak iltihabını önlemek için doğru yöntemler kullanabilir. Kulak iltihabı günümüzde sıkıntı veren ancak kolay çözülebilen bir rahatsızlık olarak bilinir. Kulak ağrısı ile birlikte kendini gösteren bu hastalık da tedavi edilmeli.

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