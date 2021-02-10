Kulak Mantarı Nedir? Kulak Mantarına Ne İyi Gelir, Tedavisi Nasıl Yapılır?

Dış kulağın kanalında bulunan derinin mantar enfeksiyonu kapmasına, kulak mantarı denir. Kulağın kanalında; pullanma, şişlik, kuruma, ağrı ve akıntıya sebep olabilmektedir. Su sporları ve sıcak iklim şartlarında yaşayan bireylerde daha çok görülmektedir. Genel olarak pomad ya da damla biçiminde uygulanan mantar ilaçlarıyla tedavisi yapılmaktadır.

Kulak Mantarı Nedir?

Kulak mantarı; dış kulak yollarının akut ya da kronik mantar enfeksiyonuna yakalanmasına denir. Tıpta; otomikoz veya miringomikoz ismiyle anılır. Dış kulak yolunda meydana gelen mantarlar; yumuşak doku ve deri mantarlarına benzemektedirler. Kulak kanalının kıvrımlı ve dar olması; yabancı cisimlerin ve sıvının buradan çıkmasına engel olur. Bu ise; kanal yüzeyinin dokusunun zedelenmesine neden olur.

Kulak mantarı, dar kanalda genişlemiş olan dokunun yeteri kadar yer bulamamasından ötürü oldukça kaşıntılı ve ciddi derecede ağrı yapan bir hastalıktır. Bu rahatsızlık; tozlu, sıcaklığın yüksek olduğu nemli yerlerde yaşayan bireylerde daha çok görülmektedir. Bununla beraber su sporları ile ilgilenen kişilerde de yaygın şekilde görülür. Genel olarak çok terleyen ve kulaklarını karıştıran bireylerde de görülmesi olasıdır.

Kulak Mantarına Ne İyi Gelir?

Kulak mantarına iyi gelecek faktörlerden birkaçı; sirke ve alkol karışımıdır. Ancak bu karışımın dikkatli kullanılması gereklidir. Bunun dışında kulak mantarını önlemek adına; deniz, havuz, hamam gibi ortamlardan kaçmak gerekir. Böyle durumlarda kulağı uygun cisimlerle tıkamak, kulak mantarının oluşmasını önleyecektir.

Kulakların banyodan sonra sulu bir şekilde bırakılmaması gerekir. Kulakların devamlı kaşınmaması, tahriş olmaması açısından önemlidir. Kulakların yabancı cisimlerle ya da kulak pamuğuyla karıştırılmaması, hastalığın seyrinin yavaşlaması açısından gereklidir. Bu tür durumlar, enfeksiyona sebep olabilmektedir. Baharatlı ve acı gıdaların tüketilmemesi, mantarın oluşumunu önleyecektir.

Kulak Mantarı Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kulak mantarının tedavisinde önemli olan ilk şey; suyun çıkarılmasıdır. Kulağa lokal tedaviler de uygulanabilir. Mantarı tedavi eden damlalar, doktor gözetimi altında kullanılmalıdır. Kulakta mantar oluşan kişilerin, temizliğinin sağlıklı şekilde yapılması önemlidir. Bunun dışında kulak, suyla temas ettirilmemelidir. Kulağa damla damlatarak, banyo yapılması mantarın tedavisi açısından gereklidir. Bu şekilde; suyun kulağa teması en aza indirgenir.