Kulak Nasıl Temizlenir? Kulak Kiri Temizleme İşlemi Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Kulak temizleme işleminde kulağa zarar vermemek için son derece dikkatli davranmak gerekir. Kulaklar sürekli olarak kulak kiri üretme işlemine devam ederler. Kulak kirinin bazı aralıklar temizlenmesi oldukça önemlidir. Temizlenmediği takdir de kulak kanallarının tıkanması gibi problemlere sebep olabilir. Yapılacak olan kulak kiri temizleme işleminin ise doğru şekilde yapılması kulak sağlığı açısından büyük bir önem taşımaktadır.



Kulak Nasıl Temizlenir?



Kulağınız da oluşan kirleri temizleme işlemi yapmak için kesinlikle kimyasal ürünler tercih etmemeniz gerekmektedir. Özellikle kulak kiri temizleme işlemi esnasında kulağınıza sivri ve sert cisimleri de sokmamanız gerekmektedir.

● Kulak temizlemek için kullanılabilecek ürünlerden bir tanesi oksijenli su olarak söylenebilir.

● Kulak temizlenirken içinde bulunan kiri yumuşatmak temizlemenize yardımcı olacaktır. Yumuşatma işlemi için ise zeytinyağı kullanmayı tercih edebilirsiniz.

● Kulaktaki kirleri temizlemek için kullanılan maddelerden birisi de karbonat olarak söylenebilir.

● Hindistan cevizi yağı da kulağınıza zarar vermeden temizleyebilmeniz için oldukça tercih edilen bir üründür.

● Eğer kulağınızda biriken kirler çok fazla ise vücudunuzda omega-3 eksikliği olduğunun işaretçisi olabilir. Doktorunuza danışmanız gerekecektir.

● Kaynatılmış sıcak su ve tuzlu su da kulak temizliği için kullanılan maddeler arasında bulunmaktadır.

● Kulak kiri temizliği için en fazla tercih edilen ürünlerden birisi de gliserin damlası olarak bilinmektedir.

Kulak Kiri Temizleme İşlemi Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

● Kulak kirini temizlerken kulaklara zarar vermeden temizleme işlemini yapmak oldukça önemlidir.

● Kulak temizlenirken uzun ve sivri cisimleri kulağınıza sokmaktan kaçınmalısınız. Hem fazla iteklemeniz halinde kulağınıza zarar verebileceği gibi hem de kulak kirini daha ileriye iteklemenize sebep olabilir.

● Kulak temizleme işleminin her gün yapılması da önerilmemektedir.

● Kulak içerisine girebilecek kimyasal maddeler alerjiye veya egzama gibi rahatsızlıklara sebep olabilir. Bu yüzden kulak temizleme esnasında kulak içerisine kimyasal maddelerin kaçmamasına özen gösterilmelidir.

● Eğer pamuk yardımı ile kulağınızı temizlerseniz pamukları kulağınızın içine çok sokmamaya özen göstermeniz gerekecektir.

● Eğer kulağınızı temizlemek için, kulak içine solüsyon damlatmayı tercih ederseniz sonrasında kafanızı eğerek içerideki solüsyonun çıkmasını sağlayınız. Kulak temizliği için damlattığınız maddenin en fazla 2-3 damla olması gerekmektedir.