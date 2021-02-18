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18.02.2021 - 14:13 |

Kulak Uğultusu Neden Olur? Kulak Uğultusuna Ne İyi Gelir?

Kulak uğultusu en çok karşılaşılan kulak rahatsızlıkları arasında yer almaktadır. Kulak uğultusunun birçok belirtisi olabilmektedir. Durum böyle olunca kulak uğultusu ile ilgili yoğun araştırma yapılmaktadır. Uğultunun neyden kaynaklandığı ve bu uğultuya neyin iyi geldiği araştırılmaktadır. Peki kulak uğultusu neden olur? Kulak uğultusuna ne iyi gelir? İşte kulak uğultusuna dair bilinmesi gereken tüm detaylar.

Kulak Uğultusu Neden Olur? Kulak Uğultusuna Ne İyi Gelir?
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Kulak uğultusu hem tek kulakta hem de çift kulakta olabilir. Uğultunun nedenleri detaylıca araştırılması gerekir. Kulak uğultusu kulak çınlaması olarak da bilinmektedir. Pek çok kişinin müzdarip olduğu bir rahatsızlıktır. Kulak çınlaması tinnitus olarak da tıp dilinde adlandırılmaktadır. Kulak uğultusu bir takım işitme problemlerinin de habercisi olabilmektedir. 

 Kulak Uğultusu Neden Olur?

 1) Hipertansiyon: Hipertansiyon yüksek tansiyon olarak da bilinmektedir. Hipertansiyonun bir yan etkisi olarak kulak uğultusu ortaya çıkabilmektedir. Eğer kulak uğultunuz sürekli olarak varsa hipertansiyonunuza da baktırmanız gerekmektedir. Kan basıncının artmasından mütevellit kulaklarda bir takım uğultulara sebep olabilmektedir. Aynı zamanda hipertansiyon kalp atışlarında da düzensizliğe sebep olabilir. 

 2) Şeker Hastalığı: Şeker hastalığı hastalığın ilerlediği durumlarda yan etki olarak kulak uğultusu da yaşayabilmektedir. Şeker hastalığının doğal bir sonucu olarak kulak uğultusu duyulmaktadır. Bundan dolayı şeker hastalığı şüphesi olan kişilerde kulak uğultusu ortaya çıkabilmektedir.

 3) Kulak Kiri: Kulak kiri kulak bakterisi demektir. Kulaktaki kirlerin artması durumunda bir takım kulak problemleri ortaya çıkmaktadır. Bunun başında ise kulak uğultusu gelmektedir. Fazla kulak kiri birikmesi durumlarda kaşıntı başta olmak üzere kulak uğultusu ve hatta duyma zorlukları da ortaya çıkabilmektedir. Bundan dolayı kulak kirinin düzenli olarak yapılması son derecede önemlidir. 

 4) Beyin Tümörleri: Beyin tümörleri de kulak uğultusunun en büyük nedenlerinden bir tanesidir. Sürekli olarak bir kulak uğultusu şikayeti ile uyanıyorsanız beyin tümörü için bir beyin cerrahına görünmeniz son derecede önemlidir. 

 Kulak Uğultusuna Ne İyi Gelir?

 Zeytinyağı: Zeytinyağı doğal bir antioksidan olarak bilinmektedir. Eğer kulak uğultusu şikayetiniz varsa kulağınız iki damla olmak üzere zeytinyağı damlatabilirsiniz. Zeytinyağını damlattıktan sonra 5 dakika kadar bekleyin ve daha sonra tekrardan kalkabilirsiniz.

 Elma Sirkesi: Her derde deva olarak da bilinen elma sirkesi kulak uğultusu için son derecede önemlidir. Elma sirkesini de kulağınıza damlatabilir ve o şekilde kulak uğultunuzdan kurtulmanız mümkündür. 

 Fesleğen Yaprağı: Fesleğen yaprağı da kulak uğultusuna iyi gelen doğal çözüm metotlarından biridir. Fesleğen yaprağını ezdikten sonra suyunu çıkarın ve günde iki kere olmak üzere kulağınız damlatın. 

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