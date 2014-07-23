Kulaktan dolma bilgiler hamilelikte strese neden oluyor

Asude Oflaz, kulaktan dolma bilgilerin hamile kadınlarda strese neden olduğunu belirterek, kadınların doğru yerden doğru bilgi almalarının özellikle hamilelik sürecinde çok önemli olduğunu vurguladı.

Oflaz’a göre, kadınlar hamilelik sürecinde mutlaka yetkin kurumlardan eğitim almalı çünkü:

1. Başkalarının doğum hikâyeleri ve doğuma ait düşüncelerinden oluşan kulaktan dolma bilgiler, kadınlarda bilgi kirliliğine neden olarak stres yaratıyor. Doğru yerden doğru bilgi alan anne adayları, hamilelik süresince ve doğum sırasında doğru ve sağlıklı düşünebiliyor. Anne adayları sürece dair ne kadar çok şey bilirse o kadar az stres yaşıyor.

2. Anne adayları, hamilelik ve doğumun fizyolojik olarak bedende nasıl gerçekleştiğini bilirse, doğumla ilgili beklentilerine paralel olarak bedenleriyle uyum içinde olabiliyor.

3. Hamilelik eğitimlerinde anne adayları, hamilelikte ve doğumda çıkabilecek sorunları engelleyen en önemli nedenlerden biri olan doğru beslenmeyi öğrenebiliyor. Eğitim süresince kadınlar, hamilelikte kilo alımı konusunda da sağlıklı olmayı öğrenebiliyor.

4. “Hareket”, hamilelikte ve doğumda çok önemli… Pelvis bilgisi ve doğru hareketleri yapmayı öğrenmek doğumu son derece kolaylaştırıyor.

5. Doğumdan önce öğrenilen, doğum kasılmalarını rahatlatan teknikler (masaj, araomaterapi, termal uygulamalar vb.) anne adayının doğuma bakışını pozitif etkiliyor.

6. Eğitimlerdeki nefes çalışmaları, beden farkındalığını arttırıyor çünkü doğru nefes, anne-bebek sağlığının olmazsa olmazlarından biri…

7. Anneyle birlikte babanın da eğitim alması, babanın hamileliğe ve doğuma katılımını sağlıyor. Baba, doğumun dışında kalmayarak; aile birlikteliğinin, sorumluluğunun ve sevincinin paylaşımını yaşayabiliyor.

8. Eğitimlerde yapılan emzirme, bebek bakımı gibi çalışmalar, annenin “bebeğime nasıl bakacağım?” sorularına cevap oluyor ve annenin korkusunu azaltıyor.

9. Babanın bebek bakımı eğitimi alması, doğum sonrasında anneye yardım etmesini kolaylaştırıyor.

10. Ve çok daha önemlisi, doğru bilgiyle donanmış bilinçli anne-babalar, geleceğin bilinçli nesillerini yetiştirmek için bu bilgileri ve hassasiyeti aktarabiliyor.