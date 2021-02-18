Kulaktan Kan Gelmesi Neden Olur? Kulağın İçinin Kanaması Hangi Hastalıkların Habercisi Olabilir?

Kulaktan kan gelmesinin en sık görülen nedenlerinden biri kulağa yabancı cisim kaçmasıdır. Genellikle çocuklarda görülen bu durum, yetişkinlerde ise, kulak karıştırılırken yapılan hatalardan kaynaklanabilir. Toka, tığ, temizleme çubuğu ve yabancı cisimlerle kulak karıştırma sırasında yapılan hatalar kulakta kanamaya neden olabilir.

Kulağın İçinin Kanaması Hangi Hastalıkların Habercisi Olabilir?

Nadir de olsa dış ve orta kulakta yer alan tümörler, kulakta kanamaya neden olabilir. Bu gibi durumlarda kulakta bulunan tümöre göre, cerrahi operasyon ya da kemoterapi tedavi yöntemleri uygulanabilir. Kulak kanamasına neden olabilecek iltihap, tümör ya da travma gibi nedenlerin olmadığı durumlarda kan testi yapılarak kanamanın asıl nedeni tespit edilmelidir. Özellikle de sık tekrarlayan kanamalar kanda pıhtılaşmaya sorunlarına işaret edebiliyor.

Kulak Kanamasına Neden Olan Faktörler

Kulak zarında hasara neden olabilecek ve kanamaya yol açabilecek bir diğer sebep ise, ani basınç değişiklikleridir. Özellikle de uçakların iniş ve kalkış anında yaşanan ani basınç değişiklikleri, kulaktan kan gelmesine neden olabilir. Bunun yanında su altı dalışları yapmak da bu riski önemli ölçüde arttırıyor. Bu nedenle de uçak yolculuğu sonrasında dalış yapmak tehlikeli bir hal alıyor. Basınç değişikliklerine bağlı olarak meydana gelen kulak kanamaları, enfeksiyon riskine karşı kulak zarının tamir edilmesi gerekir. Bunun yanında kulak kanamasına neden olan diğer faktörler;

Dış ve orta kulak enfeksiyonları

Kafa travmaları

Yüksek basınç, travma ya da yüksek sese bağlı olarak kulak zarının akut yırtılması

Dış ve orta kulak yolunda olan tümörler

Kan sulandırıcı ilaç kullanımı

Kandaki pıhtılaşma faktörlerinin düşük olması gibi sorunlar kulaktan kan gelmesine neden olabilir.

Kulakta Kanamaya Yol Açan Yanlışlar

Kulakta meydana gelen kanamalarda doktora ulaşana kadar pamuk ile baskı yaparak kanamanın durması için baskı uygulanmalıdır. Kulağa kaçan yabancı bir cismi çıkarmaya çalışmadan hemen bir doktora başvurmak oldukça önemlidir. Kanamaya dış ve orta kulak yolu iltihapları neden oluyorsa bu sorunun giderilmesine yönelik ilaçlarla tedavi yapılmalıdır. Orta kulakta ortaya çıkan kronik enfeksiyonlar ve polip enfeksiyonları da sık sık kulakta kanamaya neden olabilir.