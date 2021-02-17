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17.02.2021 - 17:28 |

Kulaktan Ses Gelmesi Neden Olur? Kulak Çınlaması (Tinnitus) Ve Kulak Uğultusu Nasıl Geçer?

Kulaktan zaman zaman ses gelmektedir. Çeşitli nedenlere bağlı olarak gelişen kulak sesi kişinin hayatını da olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durumdan dolayı kulaktan ses gelmesi şikayeti yaşayan kişiler soluğu acilde alabiliyorlar. Kulaktan ses gelmesinin neden olduğu yoğun bir şekilde araştırılmaktadır. Peki kulaktan ses gelmesi neden olur? Kulak çınlaması (tinnitus) ve kulak uğultusu nasıl geçer? İşte kulak uğultusu ile ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar.

Kulaktan Ses Gelmesi Neden Olur? Kulak Çınlaması (Tinnitus) Ve Kulak Uğultusu Nasıl Geçer?
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Kulaktan ses gelmesi birçok rahatsızlığın işareti olabilir. Herhangi bir nedene bağlı olmadan kulaktan ses gelmesi şikayeti yaşanabilmektedir. Bu durum kişiden kişiye göre değiştiği gibi travmaya bağlı olarak da kulaktan ses gelmesi yaşanabilir. Kulak çınlaması tıp dilinde tinnitus olarak adlandırılmaktadır. 

 Kulaktan Ses Gelmesi Neden Olur?

 1) Travma

 Bir takım travmalar sonucunda kulaktan ses gelmesi problemleri ile karşılaşılmaktadır. Bundan dolayı eğer kulaktan ses gelmesi şikayeti yaşıyorsanız bir fiziksel travma yaşamış olabilirsiniz. Fiziksel travmalar önemli ölçüde kulaktan ses gelmesi problemi yaşatmaktadırlar.

 2) Kulak Kiri

 Kulak kirlerinin de doğal bir sonucu olarak çınlama ve ses gelmesi yaptığı bilinmektedir. Kulak kiri kulakta iyice birikir ve kişinin kulağında iltihaba kadar yol açan sonuçları doğurabilir. Bundan dolayı kulaktan ses gelmesi gibi şikayetlerin önüne geçmek için düzenli aralıklarla kulak temizliği yapmak son derecede önemlidir.

 3) Orta Kulak İltihabı

 Orta kulak iltihabı orta kulakta sıvı birikmesi olarak da bilinmektedir. Bu tarz şikayetler yaşıyorsanız kulakta orta kulak iltihabı meydana gelmiş olabileceğini unutmayın. Orta kulak iltihabı tedavisi ile birlikte kulaktan ses gelmesi gibi şikayetlerden de kurtulacaksınız.

 4) Diyabet Hastalığı

 Yapılan bazı araştırmalar sonucunda şeker hastalığı yani diyabet hastalığının tipine göre kulakta çınlama ve kulaktan ses gelmesi şikayetleri doğurmaktadır. Bundan dolayı eğer diyabet hastasıysanız kulaktan ses gelmesi gibi şikayetlerle karşılaşabilirsiniz. Diyabetin bir doğal etkisi olarak kulaktan ses gelme problemleri ortaya çıkmaktadır.

 5) Sakinleştirici İlaçlar

 Sadece sakinleştirici ilaçlar değil aynı zamanda bazı bir takım antibiyotik ilaçları da yine kulakta çınlamaya sebebiyet vermektedir. Sakinleştirici ilaçların düzenli olarak kullanılması ile birlikte kulakta çınlama gibi şikayetler ortaya çıkar. Bu ilaçların yan etkisi olarak kabul edilir.

 Kulak Çınlaması (Tinnitus) ve Kulak Uğultusu Nasıl Geçer?

 1) Sigara Kullanımının Bırakılması

 Sigara pek çok rahatsızlığı yaşamanıza sebebiyet vermektedir. Bundan dolayı sigara kullanımının bırakılması kulak uğultusunun geçmesini sağlayacaktır.

 2) Kulak Damlaları

 Doktor tarafından verilen kulak damlalarının düzenli bir şekilde kullanılması ile birlikte kulak çınlaması ve uğultusu da geçmektedir. 

 

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