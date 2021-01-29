Kulunç nasıl geçer? Evde kulunç ağrısı karşısında ne yapılmalı?

Sağlık bakımından kişilere hiçbir zararı olmayan kulunçların, tedavileri oldukça kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Genel olarak kasların zorlanması ve kötüye kullanılması ile meydana gelmektedir. İnşaat işçilerinde, masa başı çalışanlarında, hemşirelerde, boyacılarda, sporcularda ve memurlarda sıklıkla gözlemlenmektedir.



Kulunç Neden Olur?

Ani bir şekilde yapılan vücut hareketleri,

Dengesiz bir şekilde yük kaldırılması,

Tedbirsiz bir şekilde cereyanda kalma,

Uzun süreli aynı pozisyonda kalma,

Bilinçsiz bir şekilde sırt ve omuz kırarak oturma,

Ruhsal sorunlar,

Omurgalarda meydana gelen tutulmalar.

Kulunç Belirtileri Nelerdir?

Sırt, omuz ve boyun bölgesinde meydana gelen ağrılar,

Eklemlerde oluşan tutulma,

Nefes alırken hissedilen batma hissi,

Ağrı kesicilerin etkilerinin gözlemlenememesi,

Yorgunluk ve Halsizlik hissi,

Kaslarda batma, karıncalanma ve uyuşma hisleri,

Kaslarda meydana gelen şiddetli ağrılar,

Sırttan kollara doğru yayılan uyuşma ve ağrı semptomları,

Ağrı sebebiyle oluşan uyku problemleri.

Kulunç Nasıl Geçer?



Ağrı olan noktaların teşhis edilmesi ve hastanın hikayesi, tanı konulmasına yardımcı olmaktadır. Kulunç tedavi ve tanılarında özel bir radyolojik ya da laboratuvar bulgusu bulunmamaktadır. Uyku oluşumunu sağlayan ve kasların gevşemesine yardımcı olan ilaçların kullanımı tedavide oldukça etkilidir. Depresyonun tedavisinde kullanılmakta olan ilaçlar, düşük şiddetlerde seyreden ağrıları azaltmaktadır. Aynı zamanda uykunun düzenlenmesinde de yardımcı olmaktadır. Ağrıların huzursuz edebilecek kadar şiddetli olduğu dönemlerde sıcak uygulamalar ve bol istirahatler de oldukça yararlıdır.



Hissedilen ağrıların kronik bir ağrıya dönüşmeden, kulunç belirtilerinin hissedildiği zaman bir doktora gidilmesinde fayda vardır. Doktorların uygulayacağı birkaç basit yöntemle hemen tedavi edilmesi mümkündür.



Masaj yapılarak ya da ısı bandı uygulanarak kulunçların açılması sağlanmaktadır. Gerginleşmiş olan kaslar, kişileri huzursuz edebilecek kadar şiddetli ağrılara sebep olabildiğinden kişilerde oluşan bu ağrıların giderilmesi, kişiyi psikolojik olarak da oldukça rahatlatmaktadır.



Evde Kulunç Ağrısı Karşısında Ne Yapılmalı?



Evde kulunç ağrılarının tedavilerinde su kompresi uygulanmalıdır. Bunun yanı sıra kişiler kekik yağı ve nane yağı ile masaj yaparak da ağrının hafiflemesini sağlayabilmektedir.



Kulunç Ağrıları Nerelere Vurur?



Kulunç ağrıları, tetik nokta adı verilen bölgelerde daha fazla miktarlarda hissedilmektedir. Tetik noktalara basıldığında ağrının şiddeti artacaktır. Hareketsiz kalmak da kulunç sebebi ile oluşan ağrıların artmasına sebep olabilmektedir.



Hafif bir şekilde yapılacak olan egzersizler ile ağrıların azaltılması sağlanabilirken, ağır egzersiz türlerinin yapılması ise ağrının şiddetinin artmasına sebep olmaktadır. Kulunç oluşumunun kişilere hissettirmiş olduğu şiddetli ya da hafif ağrıların dışında, kişi için başka hiçbir zararı ve tehlikesi bulunmamaktadır. Bunların dışında psikolojik nedenler de ağrıların artmasına sebep olabilmektedir.